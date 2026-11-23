Cathie Wood Depot: Tesla, SpaceX und 85 Prozent mehr Nvidia – die Musk-Wette wird immer größer

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:37 3 Min.

Cathie Wood hat im dritten Quartal keine einzige Position komplett verkauft und dafür bei ihren Lieblingen nachgelegt. Die Tesla Aktie und die SpaceX Aktie sind die beiden größten Positionen von ARK Invest, bei Nvidia stockte sie um 85 Prozent auf. Zuletzt nahm sie dort allerdings wieder Geld vom Tisch. Das neue Depot der Innovationsinvestorin im Überblick.

Bild: Foto: SpaceX / Unsplash (Medium 3879), auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Andere Starinvestoren haben im dritten Quartal verkauft, Cathie Wood hat gekauft. Die Chefin von ARK Invest eröffnete oder erhöhte elf Positionen und löste keine einzige auf. Der Wert des gemeldeten Depots stieg von 15,4 auf 17,4 Milliarden Dollar. Drei der Aufstockungen landeten bei den größten Positionen: der Tesla Aktie, der SpaceX Aktie und der Nvidia Aktie. Damit hängt Woods Depot stärker denn je an Elon Musk. Depotanteil der Tesla Aktie 6,9 % Depotanteil der SpaceX Aktie 5,9 % Aufstockung bei Nvidia +85 % gemeldeter Depotwert 17,4 Mrd. $ Quelle : ARK Invest, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Käufe Zwei Musk-Aktien an der Spitze Die Tesla Aktie bleibt mit 3,37 Millionen Stück und rund 1,2 Milliarden Dollar die Nummer eins. Wood kaufte gut 610.000 Aktien dazu, ein Plus von 22 Prozent. Noch kräftiger legte sie bei SpaceX nach: Die Position wuchs um 51 Prozent auf 6,75 Millionen Aktien im Wert von gut einer Milliarde Dollar. Zusammen stehen die beiden Musk-Konzerne für knapp 13 Prozent des Depots. Bei Nvidia verdoppelte ARK den Bestand nahezu auf 2,56 Millionen Aktien. Größter Neuzugang ist Freenome, ein Unternehmen für Krebsfrüherkennung per Bluttest. Der Rest Gentechnik, Krypto und KI-Medizin Hinter den Schwergewichten folgt die typische ARK-Mischung. Tempus AI, das medizinische Daten mit künstlicher Intelligenz auswertet, kommt auf 4,4 Prozent, das Gentechnik-Unternehmen Twist Bioscience auf 3,8 Prozent. Dazu kommen CRISPR Therapeutics, der Stablecoin-Anbieter Circle, die Kryptobörse Coinbase und der Broker Robinhood mit jeweils rund 3 Prozent. Reduziert hat Wood vor allem Twist, nach einem starken Kursanstieg. Interessant ist, was seit dem Stichtag geschah: In der vergangenen Woche verkaufte ARK laut Seeking Alpha Nvidia-Aktien für rund 107 Millionen Dollar und kaufte für gut 74 Millionen Dollar SpaceX. Was die Meldung zeigt Keine einzige Position aufgelöst

Tesla und SpaceX als klare Schwerpunkte

Nvidia im dritten Quartal fast verdoppelt

Breite Streuung über 182 Positionen Was Anleger bedenken sollten Stand vom 30. September, ARK handelt täglich

Viele Positionen ohne Gewinne

Starke Abhängigkeit von Elon Musk

Innovationsaktien schwanken besonders stark Einordnung der Redaktion: Cathie Wood bleibt ihrer Linie treu: Sie kauft Zukunftsgeschichten und hält an ihnen fest, auch wenn die Kurse wackeln. Anders als bei den meisten Starinvestoren lässt sich bei ihr tagesaktuell verfolgen, was sie tut, weil ARK seine Käufe und Verkäufe täglich veröffentlicht. Die 13F-Meldung ist deshalb eher eine Zwischenbilanz. Pikant ist der Nvidia-Verkauf der vergangenen Woche: Er fiel in die Tage, bevor der Konzern die Rückkehr von Gründer Jensen Huang bekannt gab und die Nvidia Aktie nach oben schoss. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Cathie Wood Was sind die größten Positionen von Cathie Wood?

Tesla mit 6,9 Prozent, SpaceX mit 5,9 Prozent, Tempus AI mit 4,4 Prozent, Twist Bioscience mit 3,8 Prozent und Nvidia mit 3,4 Prozent. Hat Cathie Wood Nvidia gekauft?

Im dritten Quartal 2026 stockte ARK Invest die Position um 85 Prozent auf. In der vergangenen Woche wurden laut Seeking Alpha wieder Aktien für rund 107 Millionen Dollar verkauft. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Tesla Aktie: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0 (Deutschland), US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq).

SpaceX Aktie: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (Deutschland), US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).

Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.