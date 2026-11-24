Caterpillar Aktie und die KI-Baustelle: Minus 27 Prozent in einem Monat – dreht jetzt der Bagger

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:20 3 Min.

Caterpillar, Quanta Services und Comfort Systems bauen und versorgen die Rechenzentren des KI-Booms. Nach der Rückkehr von Jensen Huang stieg die Caterpillar Aktie am Montag um rund sieben Prozent, die Comfort Systems Aktie zweistellig. Zuvor hatte die Gruppe einen der härtesten Monate hinter sich.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (Medium 6058), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Was hat ein Baggerhersteller mit künstlicher Intelligenz zu tun? Mehr, als den Aktionären zuletzt lieb war. Caterpillar wird an der Börse inzwischen wie ein KI-Wert gehandelt, und das hat die Aktie in einem Monat 27,3 Prozent gekostet. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze kam am Montag die Gegenbewegung: Die Caterpillar Aktie stieg im Handelsverlauf um 37,38 Dollar auf 547,83 Dollar, ein Plus von rund 7,3 Prozent. Die Comfort Systems Aktie gewann rund 11,5 Prozent. Caterpillar Aktie am Montag im Handelsverlauf 547,83 USD Caterpillar Aktie binnen eines Monats bis Freitag −27,3 % Wachstum im Geschäft mit Stromerzeugung +75 % Auftragsbestand von Caterpillar, Rekord 78 Mrd. USD Quelle : MarketBeat (Handelsverlauf 23.11.2026); Trefis; TIKR Der Zusammenhang Generatoren für Rechenzentren statt Bagger für Baustellen Caterpillar verkauft Turbinen und große Motoren, mit denen Rechenzentren ihren Strom selbst erzeugen. Der Absatz von Stromerzeugungsanlagen wuchs im dritten Quartal 2026 um 75 Prozent, getragen von der Nachfrage aus Rechenzentren. Der Auftragsbestand liegt auf dem Rekordwert von 78 Milliarden Dollar. Analysten erwarten, dass sich der Gewinn je Aktie bis 2028 ungefähr verdoppelt. Zur Einordnung gehört aber: Die Stromerzeugung stand 2025 für rund 15 Prozent des Umsatzes. Der größte Teil des Geschäfts hat mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun. Die Politik Warum die Gruppe so tief gefallen war Der Einbruch hatte zwei Ursachen. Die erste war der Ausverkauf der KI-Werte. Die zweite kam aus der Politik: Nach den US-Zwischenwahlen wuchs die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren, in Texas wurden Genehmigungen für Projekte ausgesetzt. Das traf die Baufirmen direkt. Quanta Services baut Stromleitungen, Umspannwerke und Netzanschlüsse und verlor Anfang November an einem Tag zwölf Prozent. Am Freitag schloss die Aktie bei 559,17 Dollar, die 52-Wochen-Spanne reicht von 408,36 bis 788,75 Dollar. Comfort Systems installiert Klima- und Lüftungstechnik und berichtete zuletzt von anhaltend starker Nachfrage aus dem Bau von KI-Rechenzentren. Was für die Bau-Aktien spricht Rekordauftragsbestand bei Caterpillar

Stromerzeugung wächst um 75 Prozent

Kräftige Erholung am Montag

Eigene Stromversorgung wird für Rechenzentren wichtiger Was Anleger bedenken sollten Politischer Widerstand gegen neue Rechenzentren

Genehmigungen in Texas ausgesetzt

Caterpillar verlor 27 Prozent in einem Monat

Nvidia fällt am Dienstag vorbörslich wieder Einordnung der Redaktion: Die Caterpillar Aktie ist in eine Geschichte geraten, die nur zu einem kleinen Teil ihre eigene ist. Das erklärt den Absturz ebenso wie die Erholung. Für Quanta Services und Comfort Systems ist die Abhängigkeit vom Rechenzentrumsbau größer. Die Rückkehr von Huang hilft der Stimmung. Die entscheidende Frage für diese Gruppe wird aber in Parlamenten und Genehmigungsbehörden beantwortet, nicht in Santa Clara. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie und den Bau-Aktien Was hat Caterpillar mit künstlicher Intelligenz zu tun?

Caterpillar verkauft Turbinen und Motoren zur Stromerzeugung für Rechenzentren. Dieses Geschäft wuchs im dritten Quartal 2026 um 75 Prozent. Warum war die Caterpillar Aktie so stark gefallen?

Die Aktie wurde mit dem Ausverkauf der KI-Werte verkauft. Dazu kamen Sorgen vor strengeren Regeln für Rechenzentren in den USA. Wie lauten die Handelssymbole der Bau-Aktien?

Caterpillar: CAT (NYSE). Quanta Services: PWR (NYSE). Comfort Systems USA: FIX (NYSE). ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole werden nachgetragen.

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