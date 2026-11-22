Volle Auftragsbücher, wachsende Gewinne, steigende Marge, und trotzdem ist die Caterpillar Aktie laut aktiencheck.de rund 47 Prozent unter ihrem Rekord vom Juni. Am 20. November verlor sie 5,01 Prozent auf 510,45 Dollar. Diese Caterpillar Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und warum die Caterpillar Aktie unter Druck steht.
Caterpillar Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand, Umsatz +17 Prozent, doch 47 Prozent unter dem Hoch – ist der KI-Ausverkauf übertrieben?
Caterpillar wächst im dritten Quartal um 17 Prozent und meldet einen Rekord-Auftragsbestand, doch die Aktie verlor am 20. November 5 Prozent. Die Caterpillar Aktie liegt fast halbiert unter dem Juni-Rekord. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1 (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Branche
- Bau-, Bergbau- und Energiemaschinen
- Sitz
- Irving, Texas
- Tagesspanne 20.11.2026
- 508,11 $ bis 539,47 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Caterpillar Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Caterpillar steigerte Umsatz und Erlöse im dritten Quartal 2026 um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar (Vorjahr: 17,6 Milliarden Dollar). Der Gewinn je Aktie stieg auf 7,13 Dollar nach 4,88 Dollar, bereinigt auf 7,20 Dollar nach 4,95 Dollar. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 20,6 Prozent nach 17,5 Prozent.
Mehr Volumen und Preise
Höhere Absatzmengen brachten rund 2,2 Milliarden Dollar mehr Umsatz, bessere Preise rund 663 Millionen Dollar.
Energie als Treiber
Das Segment Power & Energy steigerte den Gewinn um 31 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar, getragen auch von Nachfrage aus Rechenzentren.
Rekord-Auftragsbestand
Konzernchef Joe Creed sprach von starken Bestellungen und einem Rekord-Auftragsbestand.
Aktionäre
Im Quartal flossen 1,2 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und 0,7 Milliarden Dollar in Dividenden.
Caterpillar: Gewinn je Aktie im dritten Quartal
$
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026, nach GAAP und bereinigt.
Quelle: Caterpillar, Mitteilung vom 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Gewinn je Aktie
|4,88
|7,13
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|4,95
|7,20
Der Kurs
Warum die Caterpillar Aktie fällt
Schon nach den Zahlen am 30. Oktober fiel die Aktie um 3,81 Prozent auf 622,75 Dollar. Laut aktiencheck.de war Caterpillar am 16. November größter Verlierer im Dow Jones, ohne eigene Unternehmensmeldung: Der Ausverkauf bei KI- und Rechenzentrumswerten erfasste auch den Maschinenbauer. Das Management räumte zudem Schwierigkeiten ein, die Kapazitäten schnell genug an die Nachfrage anzupassen.
Bewertung
Was der Kurs von 510,45 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 19,94 ist die Caterpillar Aktie nach dem Kursrutsch deutlich günstiger bewertet als im Sommer. Die Dividende von 6,28 Dollar je Aktie bringt 1,23 Prozent, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 212,9 Milliarden Euro. Auf zwölf Monate steht ein Minus von 6,5 Prozent.
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