Schon nach den Zahlen am 30. Oktober fiel die Aktie um 3,81 Prozent auf 622,75 Dollar. Laut aktiencheck.de war Caterpillar am 16. November größter Verlierer im Dow Jones, ohne eigene Unternehmensmeldung: Der Ausverkauf bei KI- und Rechenzentrumswerten erfasste auch den Maschinenbauer. Das Management räumte zudem Schwierigkeiten ein, die Kapazitäten schnell genug an die Nachfrage anzupassen.