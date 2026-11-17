Den Montag erklärte kein Firmenereignis, sondern die Marktstimmung. Der Nasdaq fiel um 2,5 Prozent, der Dow um 1,4 Prozent auf 51.608 Punkte. Laut Kiplinger setzte sich die Auflösung des KI-Handels fort, verstärkt durch Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss anstehen. Caterpillar wird von vielen Anlegern inzwischen als indirekter KI-Wert gehandelt: Der Konzern liefert Gasturbinen über die Tochter Solar Turbines und große Motoren für die Notstrom- und Eigenstromversorgung von Rechenzentren. Fällt die KI-Fantasie, trifft es auch die Lieferanten der Infrastruktur.

Der Absturz hat aber eine längere Vorgeschichte. Laut TheStreet verlor die Aktie im Juli 23,5 Prozent und im Oktober noch einmal 23,2 Prozent. Am 29. Oktober legte Caterpillar Quartalszahlen über den Erwartungen vor – und die Aktie fiel trotzdem um rund 12 Prozent von 713 auf 630 Dollar. Auslöser waren laut Trefis ein vorsichtiger Ausblick: Händler bauen im vierten Quartal Lager um rund 1,6 Milliarden Dollar ab, die bereinigte Marge 2026 soll am unteren Ende der Zielspanne landen, und Zölle kosten rund 2,2 Milliarden Dollar. Anfang November kam die Politik hinzu: Nachdem die Demokraten laut TIKR beide Kammern des Kongresses gewonnen hatten, fiel die Aktie am 4. und 5. November um 5 und 6 Prozent – aus Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren.

Prominenter Gegenspieler ist Investor Michael Burry, der im Sommer eine Short-Position öffentlich machte. Nach Berichten von Stocktwits und TheStreet hat er seine Put-Optionen nach rund einer Vervierfachung um 75 Prozent reduziert, den Rest aber behalten.