Die Caterpillar Aktie (Ticker CAT, ISIN US1491231015) hat einen der härtesten Absturze unter den Industrie-Schwergewichten der Wall Street hinter sich. Am Montag schloss sie an der NYSE bei 570,49 Dollar, ein Minus von 4,95 Prozent – damit war Caterpillar der schwächste Wert im Dow Jones. Vom Rekordhoch bei rund 1.073 Dollar Ende Juni ist die Aktie fast um die Hälfte entfernt. Das Paradoxe: Der Konzern verdient so viel wie nie, der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau. Diese Caterpillar Aktienanalyse geht der Frage nach, ob der Markt eine Blase korrigiert oder eine Qualitätsaktie zu Unrecht abstraft.
Caterpillar Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand, KGV halbiert, Kurs fast halbiert – übertreibt die Börse beim KI-Ausstieg?
Die Caterpillar Aktie war am Montag das Schlusslicht im Dow Jones und notiert rund 47 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Juni – obwohl Auftragsbestand und Gewinne steigen. Die Caterpillar Aktienanalyse zeigt, warum der Markt den Baumaschinenkonzern neu bewertet und welche Szenarien die Caterpillar Aktienprognose der Analysten prägen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- Ticker
- CAT (NYSE)
- ISIN
- US1491231015
- Börsenwert
- rund 260 Mrd. USD
- Dividende
- 1,63 USD je Quartal, Rendite rund 1,1 %
- 52 Wochen
- 513,01 – 1.073,46 USD
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs NYSE
Bewertung statt Gewinn
Das erwartete KGV fiel laut TIKR von 42 im Juni auf rund 19 – die Gewinnschätzungen blieben weitgehend stabil.
Rekordzahlen
Q3-Umsatz plus 17 Prozent, bereinigter Gewinn je Aktie plus 45 Prozent, Auftragsbestand 78,1 Mrd. USD.
KI-Sog
Caterpillar gilt wegen Gasturbinen und Motoren für Rechenzentren als KI-Profiteur – und leidet nun unter dem Ausstieg aus dem KI-Handel.
Politik
Neue Mehrheiten im Kongress und Genehmigungsstopps für Rechenzentren verunsichern Anleger.
Der Kurssturz
Warum fällt die Caterpillar Aktie so stark?
Den Montag erklärte kein Firmenereignis, sondern die Marktstimmung. Der Nasdaq fiel um 2,5 Prozent, der Dow um 1,4 Prozent auf 51.608 Punkte. Laut Kiplinger setzte sich die Auflösung des KI-Handels fort, verstärkt durch Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss anstehen. Caterpillar wird von vielen Anlegern inzwischen als indirekter KI-Wert gehandelt: Der Konzern liefert Gasturbinen über die Tochter Solar Turbines und große Motoren für die Notstrom- und Eigenstromversorgung von Rechenzentren. Fällt die KI-Fantasie, trifft es auch die Lieferanten der Infrastruktur.
Der Absturz hat aber eine längere Vorgeschichte. Laut TheStreet verlor die Aktie im Juli 23,5 Prozent und im Oktober noch einmal 23,2 Prozent. Am 29. Oktober legte Caterpillar Quartalszahlen über den Erwartungen vor – und die Aktie fiel trotzdem um rund 12 Prozent von 713 auf 630 Dollar. Auslöser waren laut Trefis ein vorsichtiger Ausblick: Händler bauen im vierten Quartal Lager um rund 1,6 Milliarden Dollar ab, die bereinigte Marge 2026 soll am unteren Ende der Zielspanne landen, und Zölle kosten rund 2,2 Milliarden Dollar. Anfang November kam die Politik hinzu: Nachdem die Demokraten laut TIKR beide Kammern des Kongresses gewonnen hatten, fiel die Aktie am 4. und 5. November um 5 und 6 Prozent – aus Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren.
Prominenter Gegenspieler ist Investor Michael Burry, der im Sommer eine Short-Position öffentlich machte. Nach Berichten von Stocktwits und TheStreet hat er seine Put-Optionen nach rund einer Vervierfachung um 75 Prozent reduziert, den Rest aber behalten.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Caterpillar sein Geld?
Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen sowie von Diesel- und Gasmotoren und Industrieturbinen. Seit 2026 berichtet der Konzern in drei Industriesegmenten: Power & Energy (Motoren, Turbinen, Lokomotiven), Construction Industries (Bagger, Radlader, Planierraupen) und Resource Industries (Bergbau-Muldenkipper und -Maschinen). Hinzu kommt die Finanzierungstochter Cat Financial, die Kunden und Händlern Kredite und Leasing anbietet. Eine Besonderheit ist das Händlernetz: Caterpillar verkauft überwiegend über unabhängige Händler, deren Lagerauf- und -abbau die Quartalszahlen stark beeinflusst.
Wichtig für die Einordnung: Laut TIKR machte die Stromerzeugung 2025 nur rund 15 Prozent des Konzernumsatzes aus. Der Markt bewertet Caterpillar also teilweise wie einen KI-Wert, obwohl der Großteil des Geschäfts klassisch zyklisch ist.
Zahlen und Bewertung
Was zeigen die Zahlen der Caterpillar Aktie?
|Segment
|Umsatz
|Wachstum
|Segmentgewinn
|Marge
|Power & Energy
|8,78 Mrd. USD
|+18 %
|2,14 Mrd. USD
|24,4 %
|Construction Industries
|7,98 Mrd. USD
|+18 %
|1,83 Mrd. USD
|22,9 %
|Resource Industries
|4,62 Mrd. USD
|+15 %
|0,62 Mrd. USD
|13,5 %
|Konzern
|20,68 Mrd. USD
|+17 %
|4,21 Mrd. USD
|20,4 %
Quelle: Caterpillar, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026
Im dritten Quartal steigerte Caterpillar den Umsatz um 17 Prozent auf 20,68 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 45 Prozent auf 7,20 Dollar, der Konsens lag bei rund 7,03 bis 7,06 Dollar. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 17,5 auf 20,6 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden Dollar einen Rekord – ein Plus von 6 Milliarden gegenüber dem Vorquartal und fast eine Verdopplung binnen eines Jahres. Laut Quartr reichen Turbinen-Aufträge bis 2030. Der freie Cashflow des Industriegeschäfts lag im Quartal bei 3,8 Milliarden Dollar, von Januar bis September flossen 7,7 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe.
|Kennzahl
|Wert
|Erwartetes KGV am 30.06.2026
|42
|Erwartetes KGV am 10.11.2026
|rund 19
|KGV der letzten zwölf Monate
|22,3
|Konsens-EPS 2026
|rund 27,3 USD
|Konsens-EPS 2027
|rund 32,3–32,6 USD
|GE Vernova, erwartetes KGV (10.11.)
|rund 34
Quelle: TIKR, 11.11. und 12.11.2026; Cerbat Gem/MarketBeat, 16.11.2026; StockAnalysis, 26.10.2026
Für das Gesamtjahr bestätigt Caterpillar ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich und einen freien Industrie-Cashflow in der oberen Hälfte der Spanne von 6 bis 15 Milliarden Dollar. Eine Prognose für 2027 hat der Konzern nicht abgegeben. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich beim Schlusskurs vom Montag nach eigener Rechnung ein KGV von rund 21 für 2026 und knapp 18 für 2027. Die Dividende von 1,63 Dollar je Quartal entspricht einer Rendite von rund 1,1 Prozent. Die Gesamtverschuldung von 45,2 Milliarden Dollar entfällt zu rund 35,6 Milliarden auf Cat Financial; das Industriegeschäft trägt rund 10,6 Milliarden Dollar langfristige Schulden bei 7,9 Milliarden Dollar Barmitteln.
Die Sicht der Wall Street
Was sagen Analysten zur Caterpillar Aktie?
Die Analysten sind gespalten, und ihre Kursziele hinken dem Kurs weit hinterher. Laut MarketBeat (zitiert am 16.11.2026) stehen 14 Kaufempfehlungen 13 Halte-Einstufungen gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 898,25 Dollar. TIKR nannte am 11. November einen Durchschnitt von 823 Dollar bei 26 Analysten und einer Spanne von 575 bis 1.045 Dollar. Seit den Quartalszahlen haben zahlreiche Häuser ihre Kursziele zum Teil deutlich gesenkt – die Kürzungen bewegen sich häufig im Bereich von 100 bis 300 Dollar. Selbst das niedrigste Ziel liegt aber noch knapp über dem aktuellen Kurs.
|Quelle
|Analysten
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø Kursziel
|MarketBeat
|27
|14
|13
|0
|898,25 USD
|TIKR
|26
|–
|–
|–
|823 USD
|247wallst
|28
|15
|11
|2
|881,45 USD
Quelle: MarketBeat/Cerbat Gem, 16.11.2026; TIKR, 11.11.2026; 247wallst, 02.11.2026
Charttechnik
Wie angeschlagen ist das Chartbild?
Charttechnisch ist das Bild klar angeschlagen. Die Aktie notiert laut MarketBeat-Daten vom 16. November deutlich unter der 50-Tage-Linie (rund 741 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 805 Dollar). TheStreet beschreibt eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem Frühjahr und Sommer, die sich aufgelöst hat. Die von Blockchain.news am 12. November genannten Unterstützungen bei 586 und 578 Dollar sind inzwischen unterschritten; der RSI lag damals bei 36,5. Als nächste markante Zone gilt aus Sicht der Redaktion der Bereich um das 52-Wochen-Tief bei 513 Dollar. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Marken um 608 und 621 Dollar zurückerobern, um das Bild zu stabilisieren.
Szenarien
Wie sieht die Caterpillar Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario setzt sich die Sichtweise der Optimisten durch: Der Auftragsbestand wird abgearbeitet, das Gewinnwachstum 2027 von rund 18 Prozent laut Konsens tritt ein, und die Bewertung erholt sich. Die durchschnittlichen Kursziele von 823 bis 898 Dollar zeigen, wie viel Erholungspotenzial die Analysten im Schnitt sehen.
Im neutralen Szenario bleibt die Aktie im Sog der KI-Debatte gefangen, obwohl die Zahlen stimmen. Dann pendelt sie in einer breiten Spanne, bis die Zahlen zum vierten Quartal Anfang 2027 Klarheit über die Nachfrage bringen. Im negativen Szenario kippt der Investitionszyklus der Rechenzentren tatsächlich, Aufträge werden verschoben, und die Gewinnschätzungen für 2027 fallen. Dann wäre auch das KGV von 19 keine Untergrenze. Für die Caterpillar Aktienprognose entscheidend ist deshalb, ob die Gewinnschätzungen halten.
Termine
Was sollten Anleger bei Caterpillar jetzt beobachten?
Neben den eigenen Terminen wirken für die Caterpillar Aktie vor allem externe Faktoren: die Nvidia-Zahlen als Stimmungsbarometer für KI-Investitionen, Signale aus Washington zur Regulierung von Rechenzentren und die Entwicklung der Zölle.
FAQ zur Caterpillar Aktie
Warum ist die Caterpillar Aktie so stark gefallen? Vor allem wegen einer Neubewertung: Der Markt löst sich aus KI-Profiteuren, zu denen Caterpillar wegen seiner Turbinen für Rechenzentren gezählt wird. Hinzu kamen ein vorsichtiger Ausblick, Zollkosten und politische Unsicherheit.
Wie hoch ist das KGV der Caterpillar Aktie? Auf die erwarteten Gewinne rund 19 laut TIKR, nach 42 Ende Juni.
Welche Kursziele haben Analysten für die Caterpillar Aktie? Im Durchschnitt je nach Datenanbieter zwischen 823 und 898 Dollar, bei einer Spanne von 575 bis 1.045 Dollar (TIKR, 11.11.2026).
Was bedeutet der Auftragsbestand für die Caterpillar Aktienprognose? Mit 78,1 Milliarden Dollar ist der Bestand auf Rekordniveau und gibt Planungssicherheit; entscheidend ist, ob Kunden Aufträge verschieben.
Wann legt Caterpillar die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden Ende Januar oder im Februar 2027 erwartet; ein fester Termin war bei Redaktionsschluss nicht veröffentlicht.
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