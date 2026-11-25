Am Montag war die Aktie im Zuge der allgemeinen Erholung um gut 7 % auf 547,04 US-Dollar gestiegen. Mit dem vorbörslichen Kurs wäre mehr als die Hälfte dieses Gewinns wieder abgegeben. Auf Sicht von drei Monaten hat Caterpillar mehr als ein Drittel verloren, obwohl der Konzern zuletzt einen Rekordumsatz und einen Rekord-Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar meldete. Neue Hinweise liefert der Nachmittag: Um 14:30 Uhr MEZ werden PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.