Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) zählt am Mittwoch vor US-Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Verlierern. Um 11:31 Uhr MEZ notiert der Baumaschinenkonzern vorbörslich 2,93 % tiefer bei 524,77 US-Dollar. Damit nähert sich der Titel wieder dem Einjahrestief von 510,45 US-Dollar vom vergangenen Freitag.
Caterpillar-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer: Zölle und KI-Sorgen im Doppelpack
Die Caterpillar-Aktie fällt im vorbörslichen US-Handel um 2,93 % auf 524,77 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Verlierern. Der Baumaschinenhersteller leidet unter neuen US-Zollplänen und dem anhaltenden Ausverkauf bei KI-Infrastruktur.
Dow Jones Verlierer vorbörslich
Warum die Caterpillar-Aktie erneut nachgibt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie steht an der Schnittstelle zweier Themen, die den Markt am Mittwochmorgen belasten.
Zollpläne treffen einen globalen Industriekonzern
Die US-Regierung bereitet laut Reuters neue Einfuhrzölle gegen 16 große Handelspartner vor, darunter China, Japan, Mexiko, Indien und die Europäische Union. Für Caterpillar ist das doppelt heikel: Der Konzern bezieht Stahl und Bauteile aus aller Welt und verkauft einen großen Teil seiner Maschinen im Ausland. Höhere Kosten und mögliche Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder sind die Sorge.
KI-Infrastruktur bleibt unter Druck
Caterpillar baut Stromaggregate und Turbinen für Rechenzentren und wird deshalb zunehmend wie ein KI-Wert gehandelt. Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) verliert vorbörslich weitere 4,9 %.
Zinserhöhung belastet Zykliker
Der Terminmarkt preist eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit 97 % Wahrscheinlichkeit ein. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung von Bau- und Bergbauprojekten – den Kernmärkten von Caterpillar.
Hintergrund
Vom Montagssprung ist wenig übrig
Am Montag war die Aktie im Zuge der allgemeinen Erholung um gut 7 % auf 547,04 US-Dollar gestiegen. Mit dem vorbörslichen Kurs wäre mehr als die Hälfte dieses Gewinns wieder abgegeben. Auf Sicht von drei Monaten hat Caterpillar mehr als ein Drittel verloren, obwohl der Konzern zuletzt einen Rekordumsatz und einen Rekord-Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar meldete. Neue Hinweise liefert der Nachmittag: Um 14:30 Uhr MEZ werden PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Berichte über neue US-Zölle gegen 16 Handelspartner belasten Industriewerte. Zusätzlich leidet der Titel unter dem Ausverkauf bei KI-Infrastruktur und der erwarteten Zinserhöhung.
Wie tief steht die Caterpillar-Aktie vorbörslich?
Um 11:31 Uhr MEZ bei 524,77 US-Dollar, 2,93 % unter dem Schlusskurs vom Dienstag.
Wo liegt das Einjahrestief?
Bei 510,45 US-Dollar, erreicht am 20. November 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs vorbörslich
- 524,77 US-Dollar (-2,93 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:31 Uhr MEZ
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