Die Caterpillar Aktie steckt in einem der größten Widersprüche der Börse. Operativ läuft es so gut wie nie: Im dritten Quartal 2026 erzielte der Baumaschinen- und Motorenhersteller mit 20,7 Milliarden Dollar den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. Der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 78 Milliarden Dollar. Treiber ist das Geschäft mit großen Stromaggregaten für KI-Rechenzentren – die Umsätze mit Stromerzeugungsanlagen wuchsen um 75 Prozent, Bestellungen reichen bis ins Jahr 2030.
Caterpillar Aktie: Rekordumsatz, 78 Milliarden Dollar Auftragsbestand – und trotzdem fast halbiert? Wann zählt wieder das Geschäft?
Caterpillar verkauft Stromaggregate für KI-Rechenzentren wie nie zuvor. Doch die Caterpillar Aktie wird wie ein KI-Wert gehandelt und hat seit dem Hoch rund die Hälfte verloren. Die Analyse eines Widerspruchs.
Der Absturz
Der tiefste Fall seit der Finanzkrise
An der Börse spiegelt sich davon wenig wider. Die Caterpillar Aktie liegt nach Daten von Fiscal AI rund die Hälfte unter ihrem Hoch – der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2008. Am Freitag schloss sie bei 510,45 Dollar auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr, am Montag sprang sie im Sog der Nvidia-Erholung um gut 7 Prozent nach oben, am Dienstag gab sie wieder nach. Der Grund: Anleger handeln Caterpillar inzwischen wie einen KI-Wert. Kühlt die Begeisterung für KI-Infrastruktur ab, trifft es auch den Maschinenbauer.
Die Bewertung
Gefallen ist der Preis, nicht das Geschäft
Bemerkenswert ist, dass die Gewinnerwartungen für Caterpillar in dieser Phase nicht gesenkt wurden. Gefallen ist allein die Bewertung, die Anleger für das KI-Geschäft zu zahlen bereit sind. Neben Notstrom- und Hauptstromaggregaten liefert der Konzern auch die Baumaschinen, mit denen Rechenzentren errichtet werden – er sitzt also doppelt am Ausbau der KI-Infrastruktur.
Die Caterpillar Aktie zeigt, wie stark Stimmung Fundamentaldaten überlagern kann. Erst wenn sich der KI-Sektor beruhigt, dürfte der Rekord-Auftragsbestand wieder die Hauptrolle spielen.
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Warum fällt die Caterpillar Aktie trotz Rekordzahlen?
Weil sie wegen ihres Geschäfts mit Stromaggregaten für Rechenzentren wie ein KI-Wert gehandelt wird und mit der Stimmung für KI-Aktien schwankt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 78 Milliarden Dollar, ein Rekord.
Was liefert Caterpillar an Rechenzentren?
Große Stromaggregate und Turbinen für Haupt- und Notstrom sowie Baumaschinen für den Bau.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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