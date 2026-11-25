Warum fällt die Caterpillar Aktie trotz Rekordzahlen?

Weil sie wegen ihres Geschäfts mit Stromaggregaten für Rechenzentren wie ein KI-Wert gehandelt wird und mit der Stimmung für KI-Aktien schwankt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Rund 78 Milliarden Dollar, ein Rekord.

Was liefert Caterpillar an Rechenzentren?

Große Stromaggregate und Turbinen für Haupt- und Notstrom sowie Baumaschinen für den Bau.