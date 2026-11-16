Der Ausverkauf bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag erfasst längst auch die Zulieferer der Rechenzentren. Caterpillar liefert Gasturbinen über die Tochter Solar Turbines und große Kolbenmotoren für die Notstrom- und Eigenversorgung der Serverfarmen. Laut Yahoo Finance hat ein Ausverkauf von insgesamt 4,2 Billionen Dollar seit Juni Industriewerte, Versorger und Rohstoffkonzerne erfasst. Die Aufträge seien weiter stark, die Sorge gelte vielmehr teurer Finanzierung und schärferen Genehmigungsverfahren, die Projekte verzögern könnten.

Dazu kommt Politik. Laut der Analyseplattform TIKR haben in mehreren US-Bundesstaaten, darunter Texas, Gouverneure gewonnen, die Pausen für neue Rechenzentren befürworten. Der Caterpillar-Kunde Atlas Energy berichtete, Texas habe Luftreinhaltegenehmigungen für Rechenzentrumsprojekte ausgesetzt. Hinzu kommen Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen von rund 5,1 Prozent, die teure Großprojekte zusätzlich belasten.