Noch vor wenigen Monaten galt sie als eleganteste Wette auf den KI-Boom ohne Chip-Risiko. Jetzt wird die Caterpillar-Aktie (Ticker: CAT, ISIN: US1491231015) in den Abwärtssog der KI-Werte gezogen. Am Montag fiel das Papier an der NYSE um rund 3,5 bis 4 Prozent und rutschte mit rund 577 Dollar unter die Marke von 600 Dollar. Damit gehörte der Baumaschinen- und Motorenhersteller zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Seit dem Rekordhoch Ende Juni hat Caterpillar laut einer Analyse der Financial Times rund 44 Prozent an Börsenwert verloren – obwohl das Auftragsbuch so voll ist wie nie.
Caterpillar-Aktie: Rekordauftragsbuch, aber 44 Prozent unter dem Hoch – KI-Gewinner wird KI-Opfer
Die Caterpillar-Aktie fällt unter 600 Dollar und zählt zu den Dow-Verlierern. Der Baumaschinen-Riese wird als Rechenzentrums-Wette gehandelt – trotz 78 Mrd. Dollar Rekord-Auftragsbestand.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- Ticker
- CAT (NYSE)
- ISIN
- US1491231015
- Schluss 13.11.
- 600,20 $
- Kurs 16.11.
- rund 577 $ (Mittag US-Zeit)
- CEO
- Joe Creed
Stand: 16.11.2026, NYSE; Kurs im Handelsverlauf, kein bestätigter Schlusskurs
Der Abverkauf
Warum fällt die Caterpillar-Aktie heute?
Unternehmensnachrichten gab es am Montag nicht. Caterpillar fällt, weil der Markt das Unternehmen inzwischen wie eine Rechenzentrums-Aktie handelt.
Der Ausverkauf bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag erfasst längst auch die Zulieferer der Rechenzentren. Caterpillar liefert Gasturbinen über die Tochter Solar Turbines und große Kolbenmotoren für die Notstrom- und Eigenversorgung der Serverfarmen. Laut Yahoo Finance hat ein Ausverkauf von insgesamt 4,2 Billionen Dollar seit Juni Industriewerte, Versorger und Rohstoffkonzerne erfasst. Die Aufträge seien weiter stark, die Sorge gelte vielmehr teurer Finanzierung und schärferen Genehmigungsverfahren, die Projekte verzögern könnten.
Dazu kommt Politik. Laut der Analyseplattform TIKR haben in mehreren US-Bundesstaaten, darunter Texas, Gouverneure gewonnen, die Pausen für neue Rechenzentren befürworten. Der Caterpillar-Kunde Atlas Energy berichtete, Texas habe Luftreinhaltegenehmigungen für Rechenzentrumsprojekte ausgesetzt. Hinzu kommen Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen von rund 5,1 Prozent, die teure Großprojekte zusätzlich belasten.
Das Paradox
Wie stark sind die Caterpillar-Quartalszahlen wirklich?
Operativ erlebt Caterpillar einen Boom. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmensbericht um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar – das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte, wie CEO Joe Creed laut Manufacturing Dive betonte. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 4,95 auf 7,20 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr bzw. Veränderung
|Umsatz
|20,7 Mrd. $
|17,6 Mrd. $
|Bereinigtes EPS
|7,20 $
|4,95 $
|Bereinigte operative Marge
|20,6 %
|17,5 %
|Auftragsbestand
|78 Mrd. $ (Rekord)
|–
|Power & Energy (Segmentumsatz)
|8,8 Mrd. $
|+18 %
|Power Generation
|3,4 Mrd. $
|+30 %
Quelle: Caterpillar, Q3-Mitteilung vom 29.10.2026; Manufacturing Dive
Der Auftragsbestand von 78 Milliarden Dollar hat sich laut Manufacturing Dive binnen eines Jahres fast verdoppelt. Für 2026 erwartet Caterpillar ein Umsatzplus im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich, für das vierte Quartal ein moderates Wachstum bei höheren Margen. Bremsklotz bleiben die Zölle: Rund 2,2 Milliarden Dollar Belastung rechnet der Konzern für das Gesamtjahr ein.
Genau hier liegt das Paradox: Die Stromerzeugung, die die KI-Fantasie trägt, machte 2025 laut TIKR nur rund 15 Prozent des Konzernumsatzes aus. Den Großteil verdient Caterpillar weiterhin mit Bau- und Bergbaumaschinen. Der Markt preist damit ein Risiko in den gesamten Konzern ein, das nur einen Teil des Geschäfts direkt betrifft.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Caterpillar-Aktie?
Die Banken haben ihre Ziele seit Ende Oktober deutlich gesenkt, liegen aber weiterhin klar über dem aktuellen Kurs:
Evercore ISI
Analyst David Raso bleibt bei „Outperform“, senkte das Ziel am 10. November aber von 1.045 auf 833 Dollar (TIKR).
Freedom Capital Markets
„Buy“, Kursziel von 980 auf 800 Dollar reduziert (2. November, TIKR).
DA Davidson
„Neutral“, Ziel von 882 auf 685 Dollar gesenkt (2. November, Stocktwits).
Wells Fargo
Senkte das Ziel in zwei Schritten von 1.155 auf zuletzt 805 Dollar.
Der Durchschnitt aus 26 Kurszielen lag laut TIKR am 11. November bei rund 823 Dollar. Das zeigt, wie weit Kurs und Analystenmodelle inzwischen auseinanderliegen.
Was kommt als Nächstes für Caterpillar?
Kurzfristig hängt die Caterpillar-Aktie an fremden Zahlen: Am Dienstag berichtet Nvidia, am Donnerstag geht Anthropic an die Börse. Beide Termine werden zeigen, ob der Markt dem Ausbau der KI-Rechenzentren weiter vertraut.
Für Dividendenanleger steht am 19. November die Auszahlung der Quartalsdividende von 1,63 Dollar an.
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum fällt die Caterpillar-Aktie? Der Ausverkauf bei KI-Werten erfasst auch Zulieferer von Rechenzentren; Caterpillar liefert Turbinen und Motoren für deren Stromversorgung.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Caterpillar? Rund 78 Milliarden Dollar Ende des dritten Quartals 2026 – ein Rekord.
Wer ist CEO von Caterpillar? Joe Creed ist Chairman und CEO.
Wie sehen Analysten die Caterpillar-Aktie? Mehrere Häuser haben Kursziele gesenkt, der Durchschnitt liegt laut TIKR aber bei rund 823 Dollar.
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