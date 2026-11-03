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Caterpillar Aktie: Rekordauftragsbestand trifft auf höhere Zinsen – BofA kürzt Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 16:41 1 Min. BofA Securities

BofA senkt Caterpillars Kursziel auf 746 USD, bleibt angesichts des Rekordauftragsbestands und des geringen Kapitalbedarfs aber bei "buy".

Der Analyst von BofA, Michael Feniger, senkt sein Kursziel für die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker: CAT) von 850 auf 746 USD und bestätigt sein Rating "buy". CAT CAT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Caterpillar werde mit dem KI-Boom in Verbindung gebracht, doch "es gibt einen entscheidenden Unterschied", erläutere Michael Feniger. Der Rekordauftragsbestand und die starken Aussichten für den Gewinn je Aktie würden bei dem Unternehmen mit einem minimalen Kapitalbedarf einhergehen. BofA habe die Schätzungen nach den Ergebnissen des dritten Quartals aktualisiert und setze angesichts höherer Zinsen einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator an. Der Analyst von BofA, Michael Feniger, belässt sein Rating für die Caterpillar-Aktie auf "buy" und reduziert das Kursziel auf 746 USD. (Analyse vom 30.10.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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