Was für ein Comeback des gelben Riesen. Nach einem Absturz um fast die Hälfte vom Rekordhoch meldet sich Caterpillar an der Wall Street eindrucksvoll zurück: Mit einem Plus von 7,44 Prozent ist die Caterpillar-Aktie der größte Dow Jones Gewinner der abgelaufenen Handelswoche. Den Startschuss gab ein Bericht über einen Milliardenauftrag aus der KI-Branche, der genau die Sorge widerlegt, die den Baumaschinen- und Turbinenkonzern seit dem Sommer belastet hatte. Zum Wochenschluss notiert die Aktie bei 600,20 Dollar – direkt unter einer Hürde, an der sich die nächsten Wochen entscheiden dürften. Unsere Caterpillar-Aktie Prognose zeigt, was jetzt zählt.
Caterpillar Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner Nr. 1 mit plus 7,4 Prozent – Anthropic-Megadeal zündet, jetzt entscheidet die 610-Dollar-Marke
Die Caterpillar-Aktie ist der größte Dow Jones Gewinner der Woche: plus 7,44 Prozent, angetrieben von einem Generatorauftrag über 3,4 Milliarden Dollar aus der KI-Branche. Doch an der Zone um 610 Dollar ist die Rally zweimal abgeprallt. Unsere Caterpillar-Aktie Prognose zeigt, was die Caterpillar Chartanalyse kurzfristig signalisiert, was der Rekord-Auftragsbestand von 78 Milliarden Dollar mittel- bis langfristig wert ist – und welche Rolle die Nvidia-Zahlen am Dienstag spielen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- Ticker
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 600,20 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 584,57 bis 605,28 Dollar
- Performance 1 Monat
- minus 22,33 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 8,43 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 186,81 Prozent
- KGV 2026 / 2027 (Schätzung)
- rund 22 / rund 19
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV eigene Rechnung auf Basis der Konsensschätzung
Die Woche
Von der Wende am Montag zum Härtetest an der 610-Dollar-Marke
Die Caterpillar-Aktie war in dieser Woche das Barometer für die gesamte KI-Zulieferbranche – mit allen Höhen und Tiefen.
Montag – der Befreiungsschlag. Die Aktie sprang um 7,21 Prozent auf 598,88 Dollar und lieferte rund 240 Punkte zur 1.100-Punkte-Rally des Dow. Auslöser war ein Bericht der Financial Times: Das KI-Unternehmen Anthropic übernimmt demnach Bestellungen über gasbetriebene Caterpillar-Generatoren mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar, die ursprünglich der Energieentwickler OnePWR geordert hatte. Kurz zuvor hatte ein Mitglied des Verwaltungsrats Aktien für rund 620.000 Dollar gekauft.
Dienstag – der Zinsdämpfer. Heißer als erwartete Verbraucherpreise trieben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent. Die zinsempfindliche Caterpillar-Aktie verlor 2,39 Prozent auf 584,57 Dollar. Evercore ISI senkte das Kursziel von 1.045 auf 833 Dollar, blieb aber bei „Outperform“. Positiv: Leerverkäufer Michael Burry hat seine Wette gegen Caterpillar um 75 Prozent reduziert.
Mittwoch bis Freitag – Kampf um die 600. Starke Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave hoben die Aktie um 2,91 Prozent auf 601,61 Dollar, im Hoch bis auf 610,50 Dollar. Die Bank of America bestätigte ihre Kaufempfehlung. Am Donnerstag folgte ein Plus von 0,61 Prozent auf 605,28 Dollar. Am Freitag drehte die Aktie nach freundlichem Start ins Minus und schloss 0,84 Prozent tiefer bei 600,20 Dollar, als die Chip-Verkaufswelle nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die KI-Zulieferer erfasste.
Unsere Ergebnisse im dritten Quartal zeigen die Stabilität unserer Endmärkte, mit starken Auftragseingängen und einem Rekord-Auftragsbestand.
Kurzfristige Prognose
Caterpillar Chartanalyse: zwischen 585 und 610 Dollar fällt die Entscheidung
Die Caterpillar Chartanalyse zeigt eine Aktie, die den Boden verlassen hat, aber noch nicht über den Berg ist.
Mit dem Kurssprung vom Montag hat die Aktie das Niveau der Vorwoche um 558,64 Dollar weit hinter sich gelassen – ein erstes Zeichen, dass die Verkaufswelle ausgelaufen sein könnte. Doch zweimal scheiterte sie an der Zone zwischen 605 und 610,50 Dollar. Dieser Bereich ist nun der wichtigste kurzfristige Widerstand. Auf der Unterseite hat der Rücksetzer vom Dienstag bei 584,57 Dollar eine erste Unterstützung markiert, darunter liegt das Ausbruchsniveau um 558 Dollar. Gemessen am Monatsminus von gut 22 Prozent und dem Rekordhoch bei 1.073 Dollar steht die Erholung noch ganz am Anfang. Den wichtigsten Impuls dürften die Quartalszahlen von Nvidia am 17. November liefern: Sie gelten als Stimmungstest für alle Unternehmen, die an Rechenzentren verdienen.
Szenario 1: Ausbruch über 610 Dollar
Gelingt ein Schlusskurs über 610,50 Dollar, wäre die Hürde der Woche überwunden. Aus Sicht der Charttechnik würde sich dann Raum in Richtung der runden Marke von 650 Dollar öffnen. Rückenwind könnten starke Nvidia-Zahlen und weitere Großaufträge für Stromerzeugung liefern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 585 und 610 Dollar
Nach einem Wochenplus von mehr als 7 Prozent wäre eine Verschnaufpause nicht ungewöhnlich. Solange die Zinsangst vor der Fed-Sitzung im Dezember anhält, könnte die Caterpillar-Aktie in dieser Spanne Kraft sammeln.
Szenario 3: Rückfall unter 585 Dollar
Enttäuschen die Nvidia-Zahlen oder steigen die Anleiherenditen weiter, droht ein Rückfall unter das Tief vom Dienstag. Dann rückt das Ausbruchsniveau um 558 Dollar wieder in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
Rekordaufträge zum halben Preis: das fundamentale Bild der Caterpillar-Aktie
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, findet in der Caterpillar Aktienprognose einen Konzern, der operativ so stark ist wie nie – und an der Börse deutlich günstiger als im Sommer.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 45 Prozent auf 7,20 Dollar, die bereinigte operative Marge auf 20,6 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden Dollar einen Rekord und liegt damit fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Treiber ist die Stromerzeugung: Turbinen, Großmotoren und Notstromaggregate für Rechenzentren ließen den Umsatz der Sparte Power Generation um 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar steigen. Für 2026 erwartet Caterpillar ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich. Bewertet wird die Aktie auf Basis der Schätzungen für 2026 mit einem KGV von rund 22, für 2027 von rund 19 – das entspricht ungefähr dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Sommer lag das KGV noch über 30.
Auftragsbestand als Sicherheitspolster
78,1 Milliarden Dollar entsprechen rund einem Jahresumsatz. Kundenanzahlungen stiegen um 57 Prozent – ein Zeichen, dass Kunden sich Liefertermine sichern.
KI-Strom als Wachstumsmotor
Der berichtete Anthropic-Auftrag über 1,7 Gigawatt zeigt, dass die Nachfrage nach schnell verfügbarer Stromerzeugung für Rechenzentren intakt ist.
Margen unter Beobachtung
Für 2026 peilt Caterpillar eine bereinigte Marge nur am unteren Ende des Zielkorridors an. Zölle und Bergbau bremsen.
Caterpillar-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 600,20 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, The Fly via Stocktwits, Yahoo Finance; Stand 30. Oktober bis 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Oppenheimer
|1009
|Durchschnitt (31 Analysten)
|838
|Evercore ISI
|833
|Freedom Broker
|800
|Schlusskurs 13. November
|600,20
Die Analysten sind deutlich optimistischer als der Markt. Das durchschnittliche Kursziel von 31 Experten liegt laut TIKR bei rund 838 Dollar, Oppenheimer nennt 1.009 Dollar. Selbst die gesenkten Ziele von Evercore ISI (833 Dollar) und Freedom Broker (800 Dollar) liegen rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Caterpillar Aktienprognose heißt das: Gelingt es, den Rekord-Auftragsbestand 2027 in steigende Margen zu verwandeln, hat die Aktie fundamental Spielraum nach oben. Bleibt der Markt bei KI-Zulieferern skeptisch, dürfte die Erholung dagegen in Etappen verlaufen.
Die Caterpillar-Aktie auf einen Blick
Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT) – 600,20 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 7,44 Prozent, Platz 1 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 584,57 und 558 Dollar, Widerstand 605 bis 610,50 Dollar
Rekordhoch: 1.073 Dollar (Sommer 2026)
Q3 2026: Umsatz 20,7 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 7,20 Dollar
Auftragsbestand: 78,1 Mrd. Dollar
Analystenziele: 800 Dollar (Freedom Broker) bis 1.009 Dollar (Oppenheimer), Durchschnitt rund 838 Dollar
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie Prognose
Warum ist Caterpillar der größte Dow Jones Gewinner der Woche?
Laut Financial Times übernimmt das KI-Unternehmen Anthropic Bestellungen über Caterpillar-Generatoren im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg am Montag um 7,21 Prozent und schloss die Woche mit einem Plus von 7,44 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Caterpillar Aktienprognose?
Kurzfristig entscheidet die Zone zwischen 605 und 610,50 Dollar. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, ein Rückfall unter 584,57 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Caterpillar Chartanalyse?
Die Aktie hat sich vom Niveau der Vorwoche um 558 Dollar deutlich gelöst, liegt aber noch rund 22 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat und weit unter dem Rekordhoch von 1.073 Dollar.
Ist die Caterpillar-Aktie teuer?
Mit einem KGV von rund 22 für 2026 und rund 19 für 2027 ist sie deutlich günstiger bewertet als im Sommer und liegt etwa im Fünfjahresschnitt.
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