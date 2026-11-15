Caterpillar Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner Nr. 1 mit plus 7,4 Prozent – Anthropic-Megadeal zündet, jetzt entscheidet die 610-Dollar-Marke

Montag – der Befreiungsschlag. Die Aktie sprang um 7,21 Prozent auf 598,88 Dollar und lieferte rund 240 Punkte zur 1.100-Punkte-Rally des Dow. Auslöser war ein Bericht der Financial Times: Das KI-Unternehmen Anthropic übernimmt demnach Bestellungen über gasbetriebene Caterpillar-Generatoren mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar, die ursprünglich der Energieentwickler OnePWR geordert hatte. Kurz zuvor hatte ein Mitglied des Verwaltungsrats Aktien für rund 620.000 Dollar gekauft.

Dienstag – der Zinsdämpfer. Heißer als erwartete Verbraucherpreise trieben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent. Die zinsempfindliche Caterpillar-Aktie verlor 2,39 Prozent auf 584,57 Dollar. Evercore ISI senkte das Kursziel von 1.045 auf 833 Dollar, blieb aber bei „Outperform“. Positiv: Leerverkäufer Michael Burry hat seine Wette gegen Caterpillar um 75 Prozent reduziert.

Mittwoch bis Freitag – Kampf um die 600. Starke Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave hoben die Aktie um 2,91 Prozent auf 601,61 Dollar, im Hoch bis auf 610,50 Dollar. Die Bank of America bestätigte ihre Kaufempfehlung. Am Donnerstag folgte ein Plus von 0,61 Prozent auf 605,28 Dollar. Am Freitag drehte die Aktie nach freundlichem Start ins Minus und schloss 0,84 Prozent tiefer bei 600,20 Dollar, als die Chip-Verkaufswelle nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die KI-Zulieferer erfasste.