Caterpillar Aktie Dow Jones Verlierer: Wochengewinner gerät in den KI-Sog – wackelt das Comeback schon wieder?

Mit dem heutigen Rücksetzer fällt die Caterpillar Aktie wieder unter die runde Marke von 600 Dollar. In der Vorwoche war sie zweimal an der Zone zwischen rund 605 und 610,50 Dollar gescheitert, die damit als kurzfristiger Widerstand gilt. Wie weit der Weg nach oben noch ist, zeigt der Vergleich mit dem 52-Wochen-Hoch von 1.073,46 Dollar vom 30. Juni 2026: Davon ist die Aktie rund 45 Prozent entfernt. Auf Monatssicht stand bis Freitag ein Minus von gut 22 Prozent zu Buche. Die Bewertung ist mit dem Kursrutsch deutlich gesunken: Laut TIKR fiel das erwartete KGV von 42 Ende Juni auf zwischenzeitlich rund 19 und damit etwa auf den Fünfjahresschnitt.