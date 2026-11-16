Die Caterpillar Aktie (Ticker: CAT, NYSE; ISIN: US1491231015) gehört am Montag zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier des Baumaschinen- und Motorenkonzerns 1,52 Prozent tiefer bei 591,07 US-Dollar und belegt damit Platz drei der Verliererliste im Leitindex. Eine konkrete Unternehmensnachricht liegt nicht vor – stattdessen erfasst die erneute Verkaufswelle bei KI-Werten vor den Nvidia-Quartalszahlen offenbar auch den Generator-Lieferanten, der in der Vorwoche noch als größter Dow-Gewinner glänzte.
Caterpillar Aktie Dow Jones Verlierer: Wochengewinner gerät in den KI-Sog – wackelt das Comeback schon wieder?
Die Caterpillar Aktie fällt zum Wochenstart um 1,52 Prozent auf 591,07 US-Dollar und zählt damit zu den größten Dow Jones Verlierern. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht – der Druck kommt von der erneuten Verkaufswelle bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen, die auch den Generator-Lieferanten für Rechenzentren erfasst.
Marktumfeld
Warum fällt die Caterpillar Aktie heute – obwohl es keine Firmennews gibt?
Der Dow Jones selbst hält sich vergleichsweise stabil: Gegen 9:46 Uhr Ortszeit notiert der Leitindex laut Investing.com mit 0,26 Prozent im Minus bei 52.211,22 Punkten. Deutlich schwerer wiegt die Schwäche der Technologiebörse. Laut einem Bericht von Dow Jones Newswires (via MarketScreener) lagen die Nasdaq-Futures vorbörslich rund 1,7 Prozent im Minus, Nvidia gab knapp 4 Prozent nach, Micron, Intel und AMD verloren jeweils mehr als 5 Prozent. Anleger sorgen sich demnach um eine Verlangsamung beim Ausbau der KI-Infrastruktur.
Nvidia-Zahlen am Dienstag
Der Chipkonzern legt am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang in der Vorwoche hat die Aktie laut Reuters seit Anfang Oktober rund 1,9 Billionen Dollar an Börsenwert verloren.
Zweifel an der KI-Finanzierung
Laut Reuters hinterfragen Investoren den schuldenfinanzierten Ausbau der Rechenzentren. Der Wahlsieg der Demokraten bei den Kongresswahlen erhöhe zudem das Risiko strengerer Regeln für Rechenzentren.
Hohe Zinsen
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,13 Prozent – ein Gegenwind für zyklische Industriewerte wie Caterpillar.
Für Caterpillar ist das ein bekanntes Muster. Bereits Anfang November hatte die Aktie laut TIKR an zwei Tagen in Folge rund 5 und 6 Prozent verloren, als der KI-Ausverkauf von Chipwerten auf Ausrüster von Rechenzentren wie Vertiv und Quanta Services übergriff. Die Börse behandelt Caterpillar zunehmend wie einen Rechenzentrumswert – obwohl die Stromerzeugung 2025 nur rund 10,3 von 67,6 Milliarden Dollar Umsatz ausmachte. Das heutige Minus ist daher als Einordnung der Redaktion am ehesten eine Mischung aus KI-Sog und Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche.
|Rang
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Veränderung
|1
|Alphabet
|289,52
|-2,11 %
|2
|Amazon.com
|261,78
|-1,83 %
|3
|Caterpillar
|591,07
|-1,52 %
|4
|Goldman Sachs
|905,30
|-1,23 %
|5
|Chevron
|217,90
|-0,91 %
Quelle: Investing.com, Stand gegen 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ)
Auf der Gegenseite sind defensive Werte gefragt: Procter & Gamble (+1,45 Prozent), McDonald's (+1,32 Prozent) und Amgen (+1,18 Prozent) führen die Gewinnerliste an.
Rückblick
Vom Dow Jones Gewinner zum Dow Jones Verlierer: was trieb die Caterpillar Aktie zuletzt?
Die vergangene Woche hatte die Caterpillar Aktie mit einem Plus von 7,44 Prozent als bester Dow-Wert beendet. Auslöser war ein Bericht der Financial Times, wonach das KI-Unternehmen Anthropic Bestellungen über Caterpillar-Gasgeneratoren mit 1,7 Gigawatt Leistung für rund 3,4 Milliarden Dollar übernommen hat, die ursprünglich der Projektentwickler OnePWR aufgegeben hatte. Laut TIKR könnte die Summe auch Installationsleistungen umfassen. Am Freitag schloss die Aktie bei 600,20 Dollar.
Operativ läuft es rund: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand erreichte einen Rekord von rund 78 Milliarden Dollar, die Sparte Stromerzeugung wuchs um 30 Prozent. Trotzdem fiel die Aktie am Tag der Zahlen um 8,3 Prozent.
Chartbild
Wie steht die Caterpillar Aktie im Chart da?
Mit dem heutigen Rücksetzer fällt die Caterpillar Aktie wieder unter die runde Marke von 600 Dollar. In der Vorwoche war sie zweimal an der Zone zwischen rund 605 und 610,50 Dollar gescheitert, die damit als kurzfristiger Widerstand gilt. Wie weit der Weg nach oben noch ist, zeigt der Vergleich mit dem 52-Wochen-Hoch von 1.073,46 Dollar vom 30. Juni 2026: Davon ist die Aktie rund 45 Prozent entfernt. Auf Monatssicht stand bis Freitag ein Minus von gut 22 Prozent zu Buche. Die Bewertung ist mit dem Kursrutsch deutlich gesunken: Laut TIKR fiel das erwartete KGV von 42 Ende Juni auf zwischenzeitlich rund 19 und damit etwa auf den Fünfjahresschnitt.
Termine
Welche Termine sind für die Caterpillar Aktie jetzt wichtig?
Am Dienstag, 17. November, berichtet Nvidia nach US-Börsenschluss – ein Stimmungstest für alle KI-Zulieferer. Am 19. November zahlt Caterpillar laut Unternehmensmitteilung eine Quartalsdividende von 1,63 Dollar je Aktie (Stichtag war der 26. Oktober). Am selben Tag soll Anthropic, der Kunde aus dem Generator-Deal, an der Nasdaq debütieren. Die Zahlen zum vierten Quartal legt Caterpillar voraussichtlich Ende Januar 2027 vor.
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Warum fällt die Caterpillar Aktie heute?
Die Caterpillar Aktie (CAT, NYSE; ISIN US1491231015) verliert gegen 9:45 Uhr Ortszeit 1,52 Prozent auf 591,07 Dollar. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht; der Markt verkauft KI-Werte vor den Nvidia-Zahlen, wovon Caterpillar als Lieferant für Rechenzentren mitbetroffen ist.
Wie weit liegt die Caterpillar Aktie unter ihrem Hoch?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.073,46 Dollar vom 30. Juni 2026. Beim aktuellen Kurs beträgt der Abstand rund 45 Prozent.
Wann zahlt Caterpillar die nächste Dividende?
Am 19. November 2026 zahlt Caterpillar 1,63 Dollar je Aktie. Berechtigt waren Aktionäre, die am 26. Oktober im Register standen.
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