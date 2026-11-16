Aus einem schwachen Start ist bis zum Abend ein Absturz geworden: Die Caterpillar Aktie (Ticker: CAT, NYSE; ISIN: US1491231015) schloss am Montag um 16:00 Uhr New Yorker Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) bei 570,49 US-Dollar, 4,95 Prozent unter dem Freitagsschluss von 600,20 US-Dollar. Damit ist der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern Platz 1 der Dow Jones Verlierer – ohne eigene Nachricht, aber mitten im Ausverkauf der Aktien, die an der Börse als Ausrüster für KI-Rechenzentren gelten. Zum Handelsstart hatte das Minus noch bei knapp 1,9 Prozent gelegen, gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) bei 3,80 Prozent. Erst in der letzten Handelsphase rutschte die Aktie in Richtung 5 Prozent.
Caterpillar Aktie Dow Jones Verlierer: Schlusslicht mit minus 4,95 Prozent kostet den Dow rechnerisch rund 175 Punkte – wie tief reicht der KI-Sog in die Industrie?
Die Caterpillar Aktie ist am Montag der größte Dow Jones Verlierer: Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) fiel sie um 4,95 Prozent auf 570,49 US-Dollar. Der Ausverkauf bei KI- und Rechenzentrumswerten traf den Turbinen- und Motorenlieferanten am Nachmittag mit voller Wucht, eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
Dow Jones Verlierer zum Handelsschluss
Warum fällt die Caterpillar Aktie heute so stark?
Eine Pflichtmitteilung, eine Prognoseänderung oder eine neue Analystenstufe gab es am Montag nicht. Caterpillar wurde vielmehr als Teil des KI-Infrastrukturhandels verkauft. Der Konzern liefert über sein Energiegeschäft Gasturbinen und große Motoren für die Stromversorgung von Rechenzentren; im dritten Quartal stieg der Umsatz mit Stromerzeugung laut Unternehmen um 30 Prozent. Genau diese Fantasie stand am Montag erneut auf dem Prüfstand.
KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen
Nvidia fiel um 4,12 Prozent, nachdem CNBC berichtet hatte, der Verwaltungsrat erwäge keine Rückkehr von Jensen Huang. Am Dienstagabend legt der Chipkonzern Zahlen vor, am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic. Der Druck erfasste auch Rechenzentrums-Zulieferer: Vertiv lag laut Yahoo Finance am frühen Nachmittag rund 6 Prozent im Minus.
Warsh-Warnung und hohe Renditen
Fed-Chef Kevin Warsh sprach über das Risiko fallender Aktienbewertungen nach dem KI-Investitionsboom. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5,12 Prozent – teures Geld belastet die Finanzierung von Rechenzentren und Großmaschinen.
Schwacher Empire-State-Index
Die Industriestimmung im Bundesstaat New York fiel im November auf 7,8 Punkte nach 25,5 Punkten, erwartet waren 16,7 bis 19. Der Teilindex der Neuaufträge sackte auf 3,0 Punkte ab – kein gutes Signal für zyklische Investitionsgüter.
Neu ist das Muster nicht. Bereits Anfang November waren Caterpillar, Vertiv und Quanta Services binnen weniger Tage zweistellig eingebrochen, als der KI-Abverkauf von Chip- auf Industriewerte übersprang. Am Montag fehlte ein Einzelauslöser – die Aktie reagierte nach Einschätzung der Redaktion vor allem auf die allgemeine Risikoscheu vor dem Nvidia-Dienstag.
Preisgewichteter Index
Wie stark belastet die Caterpillar Aktie den Dow Jones?
Weil der Dow Jones nach Aktienkursen und nicht nach Börsenwert gewichtet ist, schlägt der Kursrutsch eines hoch notierten Titels wie Caterpillar besonders durch. Der Verlust von 29,71 US-Dollar je Aktie entspricht rechnerisch rund 175 Indexpunkten – knapp ein Viertel des gesamten Tagesverlusts von 739 Punkten. Zusammen mit Goldman Sachs (−2,73 %, rechnerisch rund 149 Punkte) erklärt Caterpillar mehr als 40 Prozent des Rückgangs. Der Dow schloss bei 51.608,17 Punkten (−1,41 %); gegen 10:00 Uhr Ortszeit hatte er erst rund 268 Punkte verloren.
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Procter & Gamble
|173,02
|+1,90 %
|UnitedHealth
|412,02
|+1,12 %
|McDonald's
|274,67
|+0,99 %
|Nike
|38,26
|+0,71 %
|Walmart
|128,41
|+0,25 %
|Amazon
|257,75
|−3,34 %
|Boeing
|165,22
|−3,66 %
|Alphabet (A)
|283,72
|−4,07 %
|Nvidia
|156,14
|−4,12 %
|Caterpillar
|570,49
|−4,95 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 16.11.2026
Charttechnik
Caterpillar Aktie: Ist das Jahresplus jetzt aufgebraucht?
Der Absturz hat die Aktie charttechnisch weiter geschwächt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar ist sie inzwischen fast 47 Prozent entfernt, bis zum 52-Wochen-Tief bei 537,08 US-Dollar fehlen noch gut 6 Prozent. Mit dem Schlusskurs von 570,49 US-Dollar notiert Caterpillar nach eigener Rechnung auch knapp unter dem Jahresschluss 2025 von 572,87 US-Dollar – das Jahresplus ist damit aufgezehrt. Die 50-Tage-Linie bei rund 741 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 807 US-Dollar liegen weit über dem aktuellen Kurs. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne lag laut StockAnalysis vor dem Montag bei knapp 20.
Fundament
Passt der Kursrutsch zum Geschäft von Caterpillar?
Operativ läuft es deutlich besser, als der Kurs nahelegt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmen um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 4,95 auf 7,20 US-Dollar. Das Segment Power & Energy legte um 18 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar zu, der Auftragsbestand erreichte mit rund 78 Milliarden US-Dollar einen Rekord.
Die Stromerzeugung, die die KI-Fantasie trägt, machte 2025 laut TIKR allerdings nur rund 15 Prozent des Konzernumsatzes aus. Der Markt handelt damit einen Teilbereich, als stünde der ganze Konzern im KI-Zyklus. An der Wall Street hatten mehrere Häuser, darunter Evercore ISI, Wells Fargo und DA Davidson, ihre Kursziele bereits seit Ende Oktober gesenkt. Eine neue Rating-Änderung vom Montag fand die Redaktion nicht.
Termine
Was steht für die Caterpillar Aktie als Nächstes an?
Kurzfristig hängt die Aktie an fremden Terminen: Am Dienstag folgen um 14:30 Uhr MEZ die US-Einzelhandelsumsätze, nach US-Börsenschluss gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ) die Nvidia-Zahlen. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Donnerstag ist der Börsengang von Anthropic geplant. Am selben Tag, dem 19. November, zahlt Caterpillar die Quartalsdividende von 1,63 US-Dollar je Aktie aus; der Stichtag war der 26. Oktober.
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Warum fällt die Caterpillar Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gab es am 16. November nicht. Die Aktie wurde im Ausverkauf von KI- und Rechenzentrumswerten vor den Nvidia-Zahlen mit nach unten gezogen; hohe Anleiherenditen und ein schwacher Empire-State-Index kamen hinzu.
Wo hat die Caterpillar Aktie heute geschlossen?
Bei 570,49 US-Dollar, 4,95 Prozent unter dem Freitagsschluss – Platz 1 der Dow Jones Verlierer am 16.11.2026.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird Caterpillar gehandelt?
Caterpillar wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker CAT gehandelt, die ISIN lautet US1491231015.
Wann zahlt Caterpillar die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende von 1,63 US-Dollar je Aktie wird am 19. November 2026 ausgezahlt.
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