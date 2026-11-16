Der Absturz hat die Aktie charttechnisch weiter geschwächt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar ist sie inzwischen fast 47 Prozent entfernt, bis zum 52-Wochen-Tief bei 537,08 US-Dollar fehlen noch gut 6 Prozent. Mit dem Schlusskurs von 570,49 US-Dollar notiert Caterpillar nach eigener Rechnung auch knapp unter dem Jahresschluss 2025 von 572,87 US-Dollar – das Jahresplus ist damit aufgezehrt. Die 50-Tage-Linie bei rund 741 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 807 US-Dollar liegen weit über dem aktuellen Kurs. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne lag laut StockAnalysis vor dem Montag bei knapp 20.