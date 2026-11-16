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Caterpillar Aktie Dow Jones Verlierer: Minus verdreifacht sich bis zum Mittag, die 600-Dollar-Marke ist gefallen – rückt jetzt das 52-Wochen-Tief in den Blick?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die Caterpillar Aktie gehört am Montagmittag zu den größten Dow Jones Verlierern: -3,80 Prozent auf 577,39 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Der KI-Ausverkauf trifft den Rechenzentrums-Ausrüster, eine eigene Nachricht gibt es nicht.

Gelber Caterpillar-Muldenkipper vom Typ 769D
Bild: Foto: Alf van Beem, Wikimedia Commons

Die Caterpillar Aktie (Ticker: CAT, NYSE; ISIN: US1491231015) hat ihre Verluste im Tagesverlauf deutlich ausgeweitet. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern bei 577,39 USD und damit 3,80 Prozent unter dem Freitagsschluss von 600,20 USD; MarketScreener zeigte wenig später ein Minus von 3,84 Prozent. Kurz nach der Eröffnung hatte das Minus noch rund 1,5 Prozent betragen. Damit zählt Caterpillar zu den größten Dow Jones Verlierern – und wegen des hohen Aktienkurses zu den Werten, die den preisgewichteten Index besonders stark nach unten ziehen.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Eine Unternehmensmeldung, eine Pflichtmitteilung oder eine Ratingänderung vom Montag lag nicht vor.

Kurs der Caterpillar Aktie, 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
577,39 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – Platz 2 der Dow-Verlierer
-3,80 %
Kursminus binnen eines Monats (bis zum Handelsstart)
-19,7 %
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), 24/7 Wall St. (Monatsentwicklung, Stand ca. 600 USD)

Dow Jones Verlierer am Mittag

Warum fällt die Caterpillar Aktie heute?

Caterpillar wird an der Börse längst nicht mehr nur als Baumaschinenhersteller gesehen. Das Energiegeschäft liefert Generatoren und Turbinen für Rechenzentren – im dritten Quartal stiegen die Umsätze mit Stromerzeugung laut Unternehmen um 30 Prozent, vor allem wegen Rechenzentrumsanwendungen. Genau diese KI-Fantasie wird nun abverkauft.

  1. KI-Ausverkauf erfasst Zulieferer

    Die Unsicherheit bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang und vor den Quartalszahlen am Dienstag trifft auch die Lieferanten der KI-Infrastruktur. Zweifel an der Finanzierung milliardenschwerer Rechenzentren belasten.

  2. Hohe Zinsen

    Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,1 Prozent, der Markt preist eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ein – ein schwieriges Umfeld für zyklische Investitionsgüter.

  3. Fallender Ölpreis

    US-Leichtöl der Sorte WTI gab am Montag laut AP rund 2,5 Prozent nach. Ein niedrigerer Ölpreis dämpft die Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie, einem wichtigen Kundensegment.

Hinzu dürften Gewinnmitnahmen kommen: In der Vorwoche hatte die Aktie nach Recherche-Daten gut 7 Prozent zugelegt. Das ist eine Einordnung, keine belegte Einzelursache.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Charttechnik

Wie tief kann die Caterpillar Aktie noch fallen?

Der Absturz ist bemerkenswert: Innerhalb von sechs Monaten verlor die Aktie laut 24/7 Wall St. rund 32 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 537,08 bis 1.073,46 USD – vom Hoch ist das Papier fast 46 Prozent entfernt, bis zum Tief fehlen noch rund 7 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach eigener Berechnung nur noch knapp im Plus. Die 50-Tage-Linie bei rund 741 USD und die 200-Tage-Linie bei rund 806 USD sind weit entfernt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne liegt bei rund 20.

Fundament

Wie läuft das Geschäft bei Caterpillar?

Operativ steht Caterpillar besser da, als der Kurs vermuten lässt. Im dritten Quartal, vorgelegt am 29. Oktober, stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 7,20 USD nach 4,95 USD im Vorjahr, die operative Marge lag bei 20,4 Prozent. Das Segment Power & Energy steigerte den Umsatz um 18 Prozent auf 8,8 Mrd. USD und den Segmentgewinn um 31 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte einen Rekord.

Dämpfend wirkte der Ausblick: Für das vierte Quartal stellte das Management nur ein moderates Umsatzwachstum in Aussicht. Laut 24/7 Wall St. wurden die Gewinnschätzungen für das Schlussquartal in den vergangenen 30 Tagen zehnmal gesenkt und nur zweimal angehoben.

Termine

Wann zahlt Caterpillar die nächste Dividende?

Die Quartalsdividende von 1,63 USD je Aktie wird am Donnerstag, 19. November 2026, ausgezahlt; der Stichtag lag bereits im Oktober. Die Zahlen zum vierten Quartal legt Caterpillar üblicherweise Ende Januar oder Anfang Februar vor, ein Termin ist noch nicht veröffentlicht. Unmittelbar wichtiger sind die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend, die über die Stimmung bei KI-Zulieferern mitentscheiden dürften.

Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie

Warum fällt die Caterpillar Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht gab es am 16. November nicht. Die Aktie (CAT, NYSE; ISIN US1491231015) wird vom Ausverkauf bei KI- und Rechenzentrumswerten erfasst; hohe Zinsen und ein fallender Ölpreis kommen hinzu.

Ist Caterpillar heute ein Dow Jones Verlierer?

Ja. Mit -3,80 Prozent auf 577,39 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag Caterpillar auf dem vorletzten Platz der 30 Dow-Werte.

Wann zahlt Caterpillar die nächste Dividende?

Die Dividende von 1,63 USD je Aktie wird am 19. November 2026 ausgezahlt.

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