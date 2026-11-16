Caterpillar Aktie Dow Jones Verlierer: Minus verdreifacht sich bis zum Mittag, die 600-Dollar-Marke ist gefallen – rückt jetzt das 52-Wochen-Tief in den Blick?

Die Caterpillar Aktie (Ticker: CAT, NYSE; ISIN: US1491231015) hat ihre Verluste im Tagesverlauf deutlich ausgeweitet. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern bei 577,39 USD und damit 3,80 Prozent unter dem Freitagsschluss von 600,20 USD; MarketScreener zeigte wenig später ein Minus von 3,84 Prozent. Kurz nach der Eröffnung hatte das Minus noch rund 1,5 Prozent betragen. Damit zählt Caterpillar zu den größten Dow Jones Verlierern – und wegen des hohen Aktienkurses zu den Werten, die den preisgewichteten Index besonders stark nach unten ziehen.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Eine Unternehmensmeldung, eine Pflichtmitteilung oder eine Ratingänderung vom Montag lag nicht vor.