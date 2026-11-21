An der Börse liegen Triumph und Absturz manchmal nur eine Woche auseinander. In der Vorwoche war Caterpillar mit einem Plus von 7,45 Prozent noch der größte Dow Jones Gewinner. Jetzt ist die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, US-Handelssymbol: CAT) einer der größten Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 600,20 US-Dollar fiel sie um 14,95 Prozent auf 510,45 Dollar. Weil der Dow nach Aktienkursen gewichtet ist, kostete Caterpillar den Index rund 533 Punkte – mehr als jeder andere Wert außer Goldman Sachs. Unsere Caterpillar-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum der KI-Liebling zum Crash-Opfer wurde.
Caterpillar-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: Vom KI-Liebling zum Crash-Opfer – minus 15 Prozent und halbiert seit dem Rekord
Caterpillar-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Eine Woche nach dem Titel als größter Dow Jones Gewinner stürzt die Caterpillar-Aktie um 14,95 Prozent auf 510,45 US-Dollar ab und ist einer der größten Dow Jones Verlierer der Woche. Mit rund 533 Punkten belastete der Baumaschinenkonzern den Dow so stark wie kaum ein anderer Wert. Warum der KI-Industriehandel kippt und was das für den Wochenverlierer bedeutet.
Caterpillar-Aktie Wochenanalyse
Ein Fehlstart und ein bitteres Ende
Schon am Montag war klar, dass die Erholung der Vorwoche keinen Bestand haben würde. Am Freitag folgte der nächste Einbruch.
Am Montag fiel die Caterpillar-Aktie um rund 4,8 Prozent auf gut 570 Dollar. Marktberichte verwiesen auf gesamtwirtschaftlichen Gegenwind, sinkende Investitionsbudgets, eine nachlassende Bautätigkeit und strengere Finanzierungsbedingungen. Im Laufe der Woche setzte sich der Abwärtstrend fort. Am Freitag, als die Nasdaq um 5,28 Prozent einbrach, verlor der Wochenverlierer weitere 5,01 Prozent.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Caterpillar-Aktie so tief fiel
Der KI-Industriehandel kippt. Caterpillar war 2026 einer der großen Gewinner des KI-Booms – nicht mit Chips, sondern mit Strom. Der Konzern liefert Gasgeneratoren und Turbinen für Rechenzentren. In der Vorwoche hatte ein Bericht über eine Bestellung von Anthropic über 1,7 Gigawatt Leistung die Aktie noch beflügelt. Doch wenn die KI-Werte fallen, werden auch ihre Zulieferer verkauft. Der Absturz von Nvidia in dieser Woche zog den gesamten KI-Industriehandel mit nach unten.
Konjunktur und Zinsen drücken. Caterpillar ist ein klassischer Konjunkturwert. Das Fed-Protokoll mit der Aussicht auf eine Zinserhöhung im Dezember, ein eingebrochener Philly-Fed-Index und steigende Arbeitslosenanträge sind für einen Baumaschinenhersteller schlechte Nachrichten. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung von Maschinen und bremsen Bauprojekte.
Die Zölle kosten Milliarden. Caterpillar rechnet für 2026 mit einer Bruttobelastung durch Zölle von rund 2,2 Milliarden Dollar. Schon Ende Oktober hatte ein vorsichtiger Ausblick auf das vierte Quartal die Aktie an einem Tag um 9,3 Prozent einbrechen lassen.
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Wie stark ist die Caterpillar-Aktie in der KW 47/2026 gefallen?
Die Caterpillar-Aktie (ISIN: US1491231015, Symbol: CAT) fiel vom 13. bis 20. November 2026 um 14,95 Prozent auf 510,45 US-Dollar und war damit einer der größten Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum ist die Caterpillar-Aktie so stark gefallen?
Der Absturz der KI-Werte riss den KI-Industriehandel mit nach unten. Dazu kamen Konjunktursorgen, die Aussicht auf höhere Zinsen und Belastungen durch Zölle.
Wie weit liegt die Caterpillar-Aktie unter ihrem Rekord?
Der Rekordschluss lag am 30. Juni 2026 bei 1.064,90 Dollar. Mit 510,45 Dollar notiert die Aktie rund 52 Prozent darunter.
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