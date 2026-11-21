Der KI-Industriehandel kippt. Caterpillar war 2026 einer der großen Gewinner des KI-Booms – nicht mit Chips, sondern mit Strom. Der Konzern liefert Gasgeneratoren und Turbinen für Rechenzentren. In der Vorwoche hatte ein Bericht über eine Bestellung von Anthropic über 1,7 Gigawatt Leistung die Aktie noch beflügelt. Doch wenn die KI-Werte fallen, werden auch ihre Zulieferer verkauft. Der Absturz von Nvidia in dieser Woche zog den gesamten KI-Industriehandel mit nach unten.

Konjunktur und Zinsen drücken. Caterpillar ist ein klassischer Konjunkturwert. Das Fed-Protokoll mit der Aussicht auf eine Zinserhöhung im Dezember, ein eingebrochener Philly-Fed-Index und steigende Arbeitslosenanträge sind für einen Baumaschinenhersteller schlechte Nachrichten. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung von Maschinen und bremsen Bauprojekte.

Die Zölle kosten Milliarden. Caterpillar rechnet für 2026 mit einer Bruttobelastung durch Zölle von rund 2,2 Milliarden Dollar. Schon Ende Oktober hatte ein vorsichtiger Ausblick auf das vierte Quartal die Aktie an einem Tag um 9,3 Prozent einbrechen lassen.