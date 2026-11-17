Die Caterpillar Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) kostet das Papier an der New York Stock Exchange (Ticker: CAT, ISIN: US1491231015) 579,65 US-Dollar, ein Plus von 1,61 Prozent. Hinter der Erholung steckt keine neue Unternehmensmeldung, sondern eine Gegenbewegung nach dem Kursrutsch vom Montag, als der Baumaschinenkonzern rund 5 Prozent verloren hatte.

Der Dow Jones Industrial Average liegt zur gleichen Zeit 0,49 Prozent im Minus bei 51.357 Punkten. Caterpillar ist damit Platz 2 der Gewinnerliste – hinter Nike.