Caterpillar Aktie: 73 USD weniger Kursziel! Truist warnt vor steigenden Erwartungen

Doch an der Börse zählen nicht allein gute Zahlen, sondern vor allem die Erwartungen an die Zukunft. Genau hier sieht Truist eine entscheidende Ursache für den Kursrückgang von 9%. Caterpillar hatte die Gewinnerwartungen im Jahresverlauf bereits deutlich übertroffen und seine Prognosen mehrfach angehoben. Dadurch lag die Messlatte für weitere positive Überraschungen besonders hoch.