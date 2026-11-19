Es ist einer der tiefsten Stürze eines Dow-Jones-Schwergewichts in diesem Jahr. Die Caterpillar Aktie verlor am Donnerstag 3,83 Prozent auf 537,37 Dollar und rutschte im Handelsverlauf bis auf 535,53 Dollar – so tief wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Kursverlust von 21,40 Dollar je Aktie ist dabei nur der jüngste Schritt eines langen Abstiegs. Am 30. Juni hatte die Aktie bei 1.060,41 Dollar ihr Hoch markiert. Seither hat sich der Kurs nahezu halbiert.
Caterpillar Aktie: Neues 52-Wochen-Tief – seit dem Rekordhoch im Juni hat sich der Kurs fast halbiert
Die Caterpillar Aktie fällt um 3,8 Prozent auf 537,37 Dollar und markiert ein neues Jahrestief. Ende Juni kostete das Papier noch über 1.060 Dollar. Dabei hat der Baumaschinenriese gerade erst die Erwartungen übertroffen. Warum der einstige KI-Strom-Gewinner so tief fällt und was Analysten jetzt erwarten.
Das Paradox
Caterpillar Aktie: Starke Zahlen, schwacher Kurs
Auf den ersten Blick passt der Kursverlauf nicht zu den Geschäftszahlen. Im dritten Quartal 2026 hat Caterpillar die Erwartungen der Wall Street übertroffen: Der bereinigte Gewinn lag bei 7,20 Dollar je Aktie, der Umsatz bei 20,7 Milliarden Dollar. Über die vergangenen vier Quartale ist der Umsatz nach einer Auswertung des Analysehauses Trefis um gut 20 Prozent gewachsen, die operative Marge lag bei 18,3 Prozent – der beste Wert in der Vergleichsgruppe.
Warum also der Absturz? Ein Teil der Antwort liegt in den Kosten. Allein die Zölle haben Caterpillar im Quartal rund 600 Millionen Dollar gekostet, für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit etwa 2,2 Milliarden Dollar. Der größere Teil der Antwort liegt jedoch in der Geschichte, die die Börse mit der Aktie verbunden hat.
Die eigentliche Ursache
Vom Bagger-Konzern zur KI-Wette – und wieder zurück
Caterpillar war in der ersten Jahreshälfte einer der überraschenden Gewinner des KI-Booms. Der Konzern baut nicht nur Bagger und Muldenkipper, sondern auch Generatoren und Turbinen, mit denen Rechenzentren ihren enormen Strombedarf decken. Diese Fantasie trieb die Aktie bis über 1.000 Dollar. Seit die Zweifel am KI-Boom wachsen, wird sie ebenso schnell wieder ausgepreist.
Der heutige Handelstag passt in dieses Muster. Mit dem Börsenstart von Anthropic fielen die US-Indizes auf ihre Tagestiefs, Anleger nahmen im gesamten KI-Umfeld Gewinne mit. Getroffen wurden nicht nur Chipwerte, sondern auch Ausrüster der Rechenzentren: Die Aktie des Kühl- und Stromspezialisten Vertiv verlor mehr als vier Prozent, der gesamte Sektor der Industriegüter gab rund zwei Prozent nach. Marktbeobachter sprechen bei Caterpillar von Gegenwind aus der Konjunktur und von Gewinnmitnahmen nach einer langen zyklischen Stärkephase.
Die Bewertung
So günstig wie lange nicht – aber ist das genug?
Nach dem Kursrutsch wird die Caterpillar Aktie mit etwa dem 21-Fachen des Gewinns bewertet. Der Landmaschinenhersteller Deere kommt laut Trefis auf fast das 36-Fache, obwohl Caterpillar zuletzt schneller gewachsen ist und höhere Margen erzielt. Die von Google Finance erfassten Analysten nennen im Mittel ein Kursziel von rund 814 Dollar, die Spanne reicht von 664 bis 1.027 Dollar. Selbst das niedrigste Ziel liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das Analysehaus DA Davidson hat sein Kursziel zuletzt gesenkt und bleibt bei Neutral. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Kursziele, die so weit über dem Markt liegen, sind allerdings mit Vorsicht zu lesen. Sie hinken einem schnellen Kursverfall oft hinterher und werden in solchen Phasen häufig nachträglich gesenkt.
Charttechnik
Die wichtigsten Marken
535,53 Dollar: das neue 52-Wochen-Tief. Ein Schlusskurs darunter würde den Abwärtstrend bestätigen.
500 Dollar: die nächste runde Marke und psychologische Unterstützung.
558,77 Dollar: der Vortagesschluss und erster Widerstand.
569,77 Dollar: das heutige Tageshoch. Erst darüber hellt sich das kurzfristige Bild auf.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Warum fällt die Caterpillar Aktie?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-nahen Werten, hoher Zollkosten und eines schwachen Gesamtmarkts. Eine neue Unternehmensnachricht gab es am 19. November nicht.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Caterpillar Aktie?
Bei 535,53 Dollar, erreicht am 19. November 2026.
Wie viel hat die Aktie seit dem Hoch verloren?
Rund 49 Prozent seit dem Hoch von 1.060,41 Dollar am 30. Juni 2026.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Besser als erwartet: 7,20 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie bei 20,7 Milliarden Dollar Umsatz.
Was hat Caterpillar mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Der Konzern liefert Generatoren und Turbinen für die Stromversorgung von Rechenzentren.
Fazit
Caterpillar Aktie: Ein solides Geschäft im Sog einer geplatzten Fantasie
Die Caterpillar Aktie zahlt den Preis dafür, dass sie im Frühjahr zur KI-Aktie erklärt wurde. Operativ läuft das Geschäft besser, als der Kurs vermuten lässt, die Bewertung ist auf ein für den Konzern gewöhnliches Niveau zurückgekehrt. Charttechnisch gibt es jedoch noch kein Zeichen für ein Ende des Abwärtstrends. Wer auf eine Wende setzt, braucht ein Signal: einen Boden über dem neuen Jahrestief oder eine Beruhigung bei den KI-Werten insgesamt.
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