Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen sowie Motoren und Turbinen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,68 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord.

Trotzdem fiel die Aktie am Tag der Zahlen um gut neun Prozent. Seit dem Hoch von 1.064,90 US-Dollar Ende Juni hat sie rund 40 Prozent verloren.