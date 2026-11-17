Großer Abstand, neutrales Urteil: Barclays-Analyst Adam Seiden bestätigt für die Caterpillar-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 900 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 570,49 US-Dollar am 16. November liegt das Ziel rechnerisch rund 58 Prozent höher.
Caterpillar-Aktie: 40 Prozent unter dem Hoch – Barclays-Ziel liegt weit über dem Kurs
Die Caterpillar-Aktie ist seit dem Sommer um rund 40 Prozent gefallen. Barclays-Analyst Adam Seiden bleibt bei „Equal Weight“ und einem Kursziel von 900 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Analyst
- Adam Seiden
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 900 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Caterpillar-Aktie
Kurssturz nach Rekordzahlen – Seiden bleibt neutral
Adam Seiden hält an Einstufung und Kursziel fest, obwohl die Aktie stark gefallen ist.
Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen sowie Motoren und Turbinen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,68 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord.
Trotzdem fiel die Aktie am Tag der Zahlen um gut neun Prozent. Seit dem Hoch von 1.064,90 US-Dollar Ende Juni hat sie rund 40 Prozent verloren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Adam Seiden zu lesen ist:
Neutrale Einstufung
Barclays bleibt bei „Equal Weight“.
Unverändertes Ziel
Das Kursziel von 900 US-Dollar hatte Barclays im August gesetzt.
Rekordauftragsbestand
Der Auftragsbestand lag zuletzt bei 78,1 Milliarden US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Ziel aus besseren Zeiten
Das Kursziel stammt aus einer Phase, in der die Aktie deutlich höher notierte. Ob Barclays es anpasst, ist offen.
Der große Abstand bei neutraler Einstufung zeigt, wie unsicher die Bewertung nach dem Kursrutsch ist.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Adam Seiden. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 900 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Caterpillar Inc. (CAT): Halten, Kursziel 900,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Adam Seiden, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adam Seiden, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.