Betriebe halten stets liquide Mittel bereit, damit unerwartete Zahlungen nicht sofort den Geschäftsbetrieb gefährden. Auch Privathaushalte brauchen einen Puffer, der nicht für den nächsten Urlaub oder die nächste größere Anschaffung verplant ist.

Wie groß diese Reserve ausfallen sollte, hängt von der persönlichen Situation ab. Wer allein verdient und hohe feste Ausgaben hat, benötigt einen anderen Spielraum als ein Haushalt mit zwei stabilen Einkommen. Als Orientierung dienen die notwendigen monatlichen Ausgaben und die Zeit, die man bei einem Einkommensausfall überbrücken müsste.