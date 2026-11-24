Lebensmittel statt Chips: Die Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Handelssymbol Euronext Paris: CA, US-Handelssymbol: CRERF im OTC-Handel) gehört am Dienstag zu den CAC40 Gewinnern des Tages. Der Handelskonzern schloss mit plus 2,26 Prozent bei 13,775 Euro. Eine Meldung aus dem Unternehmen gab es nicht. Die Carrefour-Aktie profitierte davon, dass Anleger nach dem Rückschlag bei KI- und Rohstoffwerten wieder Geschäftsmodelle suchten, die von der Konjunktur wenig abhängen.
Carrefour-Aktie CAC40 Gewinner des Tages: Plus 2,26 Prozent – Supermarkt-Riese profitiert von der Flucht aus Tech
Die Carrefour-Aktie steigt um 2,26 Prozent auf 13,775 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern des Tages. Nach dem Rückschlag bei KI-Werten schichten Anleger in defensive Konsumtitel um. Für den Handelskonzern ist es eine Erholung nach einem schwierigen Herbst mit gesenkten Zielen.
Die Gründe für das Kursplus
Defensive Werte sind wieder gefragt
Umschichtung aus Technologie
Der Technologiesektor im Stoxx 600 verlor am Dienstag 2,98 Prozent, Rohstoffwerte 4,72 Prozent. An der Wall Street stützten Gesundheits- und Konsumgüteraktien den Dow Jones. Von dieser Bewegung profitierte auch die Carrefour-Aktie.
Erholung nach vier Verlusttagen
Vom 18. bis 23. November hatte die Aktie an jedem Handelstag nachgegeben, von 13,74 auf 13,47 Euro. Der Dienstag brachte die Gegenbewegung.
Unterstützung hält
Seit Wochen stützt sich der Kurs auf die Zone um 13,05 Euro. Am Dienstag stieg die Carrefour-Aktie wieder über ihren Durchschnittskurs der letzten 20 Tage bei 13,60 Euro.
Neue Strategie für die großen Märkte
Am 17. November stellte Carrefour seinen Plan für die Hypermärkte vor: Bis 2030 sollen jedes Jahr 200 Millionen Euro in das Format fließen.
Einordnung
Ein schwieriger Herbst ist noch nicht aufgeholt
Der Tagesgewinn ändert wenig am größeren Bild. Am 21. Oktober hatte Carrefour seine Ziele für 2026 gesenkt, die Aktie war daraufhin im Tagesverlauf um rund 14,5 Prozent eingebrochen. Auf Sicht von drei Monaten liegt die Carrefour-Aktie noch 13,5 Prozent im Minus und notiert unter ihren Durchschnittskursen der letzten 50 und 200 Tage. Der Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 14,90 Euro ist die nächste Marke, an der sich die Erholung messen lassen muss.
Häufige Fragen zur Carrefour-Aktie
Warum ist die Carrefour-Aktie CAC40 Gewinner des Tages?
Es gab keine Unternehmensnachricht. Anleger schichteten nach dem Rückschlag bei KI-Werten in defensive Konsumtitel um, die Aktie erholte sich nach vier Verlusttagen.
Wo schloss die Carrefour-Aktie am Dienstag?
Bei 13,775 Euro, einem Plus von 2,26 Prozent.
Warum ist die Aktie seit dem Herbst so schwach?
Carrefour hat am 21. Oktober seine Ziele für 2026 gesenkt. Die Aktie liegt in drei Monaten 13,5 Prozent im Minus.
Wie lauten ISIN und WKN der Carrefour-Aktie?
ISIN FR0000120172, WKN 852362.
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