Der Tagesgewinn ändert wenig am größeren Bild. Am 21. Oktober hatte Carrefour seine Ziele für 2026 gesenkt, die Aktie war daraufhin im Tagesverlauf um rund 14,5 Prozent eingebrochen. Auf Sicht von drei Monaten liegt die Carrefour-Aktie noch 13,5 Prozent im Minus und notiert unter ihren Durchschnittskursen der letzten 50 und 200 Tage. Der Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 14,90 Euro ist die nächste Marke, an der sich die Erholung messen lassen muss.