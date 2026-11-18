Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist am Mittwochnachmittag der größte TecDAX Verlierer: Um 16:35 Uhr notiert das Papier laut onvista-Kursliste bei 32,26 Euro, ein Minus von 6,22 Prozent beziehungsweise 2,14 Euro gegenüber dem Vortag. Auslöser ist die Abstufung durch Barclays auf „Underweight“, eine neue Nachricht aus dem Unternehmen selbst gibt es nicht. Der TecDAX lag zeitgleich bei 3.958,77 Punkten, ein Minus von 0,78 Prozent.
Carl Zeiss Meditec Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Barclays-Abstufung drückt den Kurs unter 33 Euro, fällt jetzt die 50-Tage-Linie?
Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist am Nachmittag größter TecDAX Verlierer: Minus 6,2 Prozent auf 32,26 Euro um 16:35 Uhr. Die Barclays-Abstufung auf Underweight belastet, neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Was hinter dem Kursrutsch steckt, welche Marken zählen und was die Zahlen der Augenspezialisten sagen.
Der Auslöser
Barclays senkt ab: warum die Carl Zeiss Meditec Aktie heute TecDAX Verlierer ist
Schon am Vormittag stand die Aktie unter Druck, am Nachmittag hat sich das Minus mehr als verdoppelt. Der Kern: eine Analystenstudie, die den Medizintechnikmarkt insgesamt skeptischer sieht.
Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel hat die Carl Zeiss Meditec Aktie laut einer Meldung von finanzen.at von „Equal Weight“ auf „Underweight“ gesenkt und das Kursziel von 27 auf 26 Euro reduziert. Die Studie stammt vom Vorabend. Als Begründung nennt er Risiken für die Branche im Jahr 2027, darunter Inflation, Zinsen und die US-Zölle nach Section 232. Zwar stabilisiere sich die Gewinndynamik, nun müssten die Unternehmen aber liefern. Im Vergleich der Branche zählt Barclays Carl Zeiss Meditec, Fresenius Medical Care und Smith & Nephew zu den schwächsten Werten. Es handelt sich um die Einschätzung des Hauses Barclays, nicht um eine Bewertung von aktiencheck.de.
Ob die Abstufung allein das Minus am Nachmittag erklärt, ist nicht belegt. Neue Unternehmensmeldungen gab es heute nicht, und der Gesamtmarkt drehte im Tagesverlauf ins Minus. Nach Einschätzung der Redaktion verstärken sich beide Effekte: Die Studie liefert den Anlass, die schwache Marktstimmung verstärkt die Verkäufe.
Der Hintergrund
Margendruck und China: was die Zahlen der Augenspezialisten zeigen
Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN DE0005313704, Xetra-Symbol AFX) ist spezialisiert auf Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 lag der Umsatz bei 1.553,7 Millionen Euro, ein Rückgang um 2,9 Prozent. Das bereinigte EBITA sank auf 124,5 Millionen Euro nach 177,0 Millionen im Vorjahr, die Marge fiel auf 8,0 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen einen Umsatz von 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITA-Marge von 8 bis 10 Prozent an.
Ophthalmologie schwächelt
Der Bereich setzte nach neun Monaten 1.191,4 Millionen Euro um, ein Minus von 4,8 Prozent. Das Unternehmen nannte schwächere Linsenverkäufe in China, weniger Refraktiv-Laser-Eingriffe und zurückhaltende Geräteinvestitionen im asiatisch-pazifischen Raum.
Mikrochirurgie liefert
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz der Mikrochirurgie um 17,1 Prozent auf 125,1 Millionen Euro, getragen von der Neurochirurgie.
Abschreibung voraus
Im vierten Quartal erwartet das Unternehmen eine Firmenwertabschreibung von rund 150 Millionen Euro in der Ophthalmologie.
Termine
Die Jahreszahlen folgen am 10. Dezember 2026. Zum 1. Dezember übernimmt laut aktiencheck.de-Bericht Bronwyn Brophy-O'Connor die Führung.
Die Marken
Carl Zeiss Meditec Aktie: die 50-Tage-Linie ist gerissen
Charttechnisch ist die Lage nach Einschätzung der Redaktion angespannt. Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist unter die Haltemarke von 33 Euro gefallen und notiert zudem unter der 50-Tage-Linie bei rund 32,55 Euro. Als nächste Orientierung gilt die 200-Tage-Linie bei etwa 28,64 Euro. Nach oben begrenzt zunächst die Zone knapp unter 36 Euro, wo das Papier am 4. November sein Sechs-Monats-Hoch bei 35,74 Euro markiert hatte. Für das laufende Jahr steht die Aktie damit weiter im Minus.
Die Analysten
Skepsis überwiegt: kein Kauf-Votum im Konsens
Die Barclays-Abstufung fügt sich in ein ohnehin zurückhaltendes Bild. Nach einer Auswertung, die aktiencheck.de zitiert, lag der Konsens zuletzt (Stand 23. Oktober) bei 15 Analysten ohne Kaufempfehlung, 9 mit „Halten“ und 6 mit „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel betrug 26,93 Euro. Alle genannten Einstufungen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Warum ist die Carl Zeiss Meditec Aktie heute TecDAX Verlierer?
Auslöser ist die Abstufung durch Barclays auf Underweight mit einem Kursziel von 26 Euro. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht; die schwache Marktstimmung kommt hinzu.
Wann legt Carl Zeiss Meditec die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen für 2025/26 sind für den 10. Dezember 2026 angekündigt.
Welche Marken sind für die Carl Zeiss Meditec Aktie wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die 50-Tage-Linie bei rund 32,55 Euro, die 33-Euro-Zone und nach unten die 200-Tage-Linie bei etwa 28,64 Euro.
Wie viel Prognose steckt in den Quartalszahlen?
Das Unternehmen erwartet 2025/26 einen Umsatz von 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITA-Marge von 8 bis 10 Prozent.
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