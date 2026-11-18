Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel hat die Carl Zeiss Meditec Aktie laut einer Meldung von finanzen.at von „Equal Weight“ auf „Underweight“ gesenkt und das Kursziel von 27 auf 26 Euro reduziert. Die Studie stammt vom Vorabend. Als Begründung nennt er Risiken für die Branche im Jahr 2027, darunter Inflation, Zinsen und die US-Zölle nach Section 232. Zwar stabilisiere sich die Gewinndynamik, nun müssten die Unternehmen aber liefern. Im Vergleich der Branche zählt Barclays Carl Zeiss Meditec, Fresenius Medical Care und Smith & Nephew zu den schwächsten Werten. Es handelt sich um die Einschätzung des Hauses Barclays, nicht um eine Bewertung von aktiencheck.de.