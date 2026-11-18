Börsenberichte vom Morgen nennen das Unternehmen nicht. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um Gewinnmitnahmen nach der Erholung der vergangenen Wochen, in denen die Carl Zeiss Meditec Aktie auf Monatssicht um gut neun Prozent zulegte, sowie um Umschichtungen in die heute gefragten Technologiewerte. Dazu kommt Analystendruck: Nach einem aktiencheck.de-Bericht vom Morgen hat Barclays die Aktie auf „Underweight“ gestuft, mit einem Kursziel von 26 Euro und wenigen Wochen vor den Jahreszahlen. Das ist die Einschätzung des Hauses.