Die Carl Zeiss Meditec Aktie gehört am Mittwochmittag zu den größten TecDAX Verlierern. Um 12:09 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 33,54 Euro, ein Minus von 2,50 Prozent, während der Technologieindex um rund 0,6 Prozent auf 4.014 Punkte steigt. Damit ist die Aktie des Jenaer Medizintechnikers (Handelssymbol AFX, ISIN DE0005313704) nach der Morgenschwäche weiter unter Druck. Im Mittelpunkt steht eine Abstufung, die Anleger drei Wochen vor den Jahreszahlen verunsichert.
Carl Zeiss Meditec Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – Barclays-Abstufung belastet weiter, trägt die 33-Euro-Zone?
Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist am Mittag zweitgrößter TecDAX Verlierer: Minus 2,50 Prozent auf 33,54 Euro um 12:09 Uhr auf Xetra. Barclays hatte die Aktie auf Underweight abgestuft und das Ziel auf 26 Euro gesenkt, drei Wochen vor den Jahreszahlen. Was die Carl Zeiss Meditec Aktie belastet, welche Marken zählen und was für die Erholung spricht.
Der Auslöser
Barclays dreht auf Underweight – warum die Carl Zeiss Meditec Aktie fällt
Der Auslöser ist bekannt, doch er wirkt nach: Eine Studie von Barclays vom Dienstag setzt die Erholung der Augenspezialisten unter Rechtfertigungsdruck.
Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel hat Carl Zeiss Meditec von „Equal Weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel von 27 auf 26 Euro gesenkt. Laut dpa-AFX argumentiert er sinngemäß, die Branche habe sich teilweise erholt, nun müssten die Unternehmen liefern; für 2027 sieht er Risiken durch Inflation, Zinsen und die US-Zölle nach Section 232. Carl Zeiss Meditec zählt in seiner Rangliste zu den schwächsten Werten der Branche. Es ist laut aktiencheck-Analyse die zweite Abstufung der Bank in diesem Jahr nach Overweight im Januar und Equal Weight im August. Neue Unternehmensnachrichten gibt es heute nicht, die Carl Zeiss Meditec Aktie reagiert damit auf eine Analystenmeinung und eine schwache Sektorstimmung.
Die Zahlen
Umsatz im Minus, Marge unter Druck: das Fundament der Carl Zeiss Meditec Aktie
Operativ läuft es nicht rund. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 sank der Umsatz um 2,9 Prozent auf 1.553,7 Millionen Euro, die bereinigte EBITA-Marge fiel von 11,1 auf 8,0 Prozent, das Ergebnis je Aktie von 1,02 auf 0,80 Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen einen Umsatz von 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITA-Marge von 8 bis 10 Prozent an. Im vierten Quartal fallen rund 150 Millionen Euro Firmenwertabschreibung an. Mittelfristig bleibt das Ziel einer Marge „in Richtung 15 Prozent“.
Neue Chefin ab 1. Dezember
Bronwyn Brophy O'Connor übernimmt zum 1. Dezember 2026 die Führung.
Großaktionär kauft
Die Carl Zeiss AG (rund 59 Prozent) will bis Ende Februar 2027 für bis zu 200 Millionen Euro Aktien erwerben.
Jahreszahlen am 10. Dezember
Dann zeigt sich, ob die Prognose hält und wie die Abschreibung ausfällt.
Die Marken
Carl Zeiss Meditec Aktie: wie weit reicht die Erholung?
Charttechnisch hat die Carl Zeiss Meditec Aktie seit dem Jahrestief im März bei rund 23 Euro deutlich zugelegt. Das Sechs-Monats-Hoch vom 4. November liegt bei 35,74 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion ist die Zone um 33 Euro die erste Haltemarke, darunter rückt die 50-Tage-Linie bei rund 32,55 Euro in den Blick. Die 200-Tage-Linie verläuft bei etwa 28,64 Euro. Nach oben bleibt das November-Hoch bei knapp 36 Euro die Hürde. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach Rechnung der Redaktion rund 15 Prozent im Minus.
Die Analysten
Skeptiker in der Überzahl: wie die Häuser die Carl Zeiss Meditec Aktie sehen
Das Meinungsbild bleibt zurückhaltend. Nach Daten von stockanalysis.com (Stand 23. Oktober) stehen von 15 Analysten null auf „Kaufen“, neun auf „Halten“ und sechs auf „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,93 Euro, die Spanne reicht von 18,10 bis 35 Euro. Die Aktie notiert damit über dem Durchschnittsziel der Häuser. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de, und die Daten sind nicht tagesaktuell.
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Warum ist die Carl Zeiss Meditec Aktie heute TecDAX Verlierer?
Die Abstufung von Barclays auf Underweight mit Kursziel 26 Euro wirkt nach, zugleich ist die Stimmung im Medizintechniksektor verhalten. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht.
Wann legt Carl Zeiss Meditec Zahlen vor?
Die Jahreszahlen sind für den 10. Dezember 2026 terminiert.
Welches Kursziel nennt Barclays?
26 Euro bei der Einstufung Underweight, zuvor 27 Euro. Das ist die Einschätzung des Hauses.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Zone um 33 Euro, darunter die 50-Tage-Linie bei rund 32,55 Euro.
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