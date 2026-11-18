Warum ist die Carl Zeiss Meditec Aktie heute TecDAX Verlierer?

Die Abstufung von Barclays auf Underweight mit Kursziel 26 Euro wirkt nach, zugleich ist die Stimmung im Medizintechniksektor verhalten. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht.

Wann legt Carl Zeiss Meditec Zahlen vor?

Die Jahreszahlen sind für den 10. Dezember 2026 terminiert.

Welches Kursziel nennt Barclays?

26 Euro bei der Einstufung Underweight, zuvor 27 Euro. Das ist die Einschätzung des Hauses.

Welche Marke ist charttechnisch wichtig?

Nach Einschätzung der Redaktion die Zone um 33 Euro, darunter die 50-Tage-Linie bei rund 32,55 Euro.