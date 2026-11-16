Carl Zeiss Meditec Aktie: TecDAX Gewinner – China-Linse, neue Chefin, Shortseller auf dem Rückzug: beginnt jetzt die Wende?

Die Carl Zeiss Meditec Aktie zählt zum Wochenstart zu den stärksten TecDAX Gewinnern. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Jenaer Medizintechnikkonzerns auf Xetra bei 35,50 Euro, ein Plus von 1,43 Prozent. Schon am Freitag hatte die Aktie rund 2 Prozent zugelegt. Damit setzt sich ein Trend fort, den viele Anleger kaum noch für möglich gehalten hatten: Seit dem 22. September befindet sich die Aktie im Aufwärtstrend und hat seitdem rund ein Fünftel gewonnen. Mehrere Nachrichten greifen ineinander – eine neue Linse für den wichtigen Markt China, ein Wechsel an der Konzernspitze und Leerverkäufer, die ihre Wetten auf fallende Kurse zurückfahren. Die große Frage lautet: Ist das schon die Wende oder nur eine Gegenbewegung nach jahrelangem Absturz?