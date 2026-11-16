Die Carl Zeiss Meditec Aktie zählt zum Wochenstart zu den stärksten TecDAX Gewinnern. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Jenaer Medizintechnikkonzerns auf Xetra bei 35,50 Euro, ein Plus von 1,43 Prozent. Schon am Freitag hatte die Aktie rund 2 Prozent zugelegt. Damit setzt sich ein Trend fort, den viele Anleger kaum noch für möglich gehalten hatten: Seit dem 22. September befindet sich die Aktie im Aufwärtstrend und hat seitdem rund ein Fünftel gewonnen. Mehrere Nachrichten greifen ineinander – eine neue Linse für den wichtigen Markt China, ein Wechsel an der Konzernspitze und Leerverkäufer, die ihre Wetten auf fallende Kurse zurückfahren. Die große Frage lautet: Ist das schon die Wende oder nur eine Gegenbewegung nach jahrelangem Absturz?
Carl Zeiss Meditec Aktie: TecDAX Gewinner – China-Linse, neue Chefin, Shortseller auf dem Rückzug: beginnt jetzt die Wende?
Die Carl Zeiss Meditec Aktie gehört zum Wochenstart zu den größten TecDAX Gewinnern: Plus 1,43 Prozent auf 35,50 Euro. Seit Ende September hat der Medizintechnikkonzern rund ein Fünftel zugelegt – getragen von einer Zulassung in China, einem Neustart an der Spitze und dem Rückzug von Leerverkäufern. Doch die Analysten bleiben skeptisch, und am 10. Dezember folgt die Stunde der Wahrheit. Was hinter dem Kursanstieg steckt.
Die Kurstreiber
China, Chefwechsel, Shortseller: drei Gründe für die Erholung
Für die Carl Zeiss Meditec Aktie lief es jahrelang nur bergab, vor allem wegen der Schwäche in China. Genau dort setzt die jüngste Nachricht an.
Neue Linse für den Wachstumsmarkt China
Die chinesische Zulassungsbehörde NMPA hat die phake Intraokularlinse PT LUNANA zugelassen, die erste Linse einer neuen Produktfamilie gegen Kurzsichtigkeit. Sie wurde von einem Gemeinschaftsunternehmen in Wuxi entwickelt, soll vor Ort produziert und 2027 zuerst in China auf den Markt gebracht werden, später weltweit. Kurzsichtigkeit gilt in China als wachsendes Gesundheitsproblem.
Neustart an der Spitze
Ab dem 1. Dezember 2026 führt Bronwyn Brophy O'Connor den Konzern. Ein Führungswechsel ist für Anleger immer auch die Chance auf eine neue Strategie und realistischere Ziele.
Leerverkäufer ziehen sich zurück
Der Hedgefonds Citadel hat seine Netto-Leerverkaufsposition Anfang November von 0,69 auf 0,59 Prozent gesenkt. Wenn Shortseller ihre Positionen eindecken, müssen sie Aktien kaufen – das kann Kursanstiege verstärken.
Rückenwind von der Medica
Heute starten in Düsseldorf die Medizintechnikmessen Medica und Compamed. Zudem sind defensive Gesundheitswerte gefragt, während Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen unter Druck stehen.
Ganz ohne Schatten ist das Bild nicht. Laut einem Bericht der Schwäbischen Post plant Carl Zeiss Meditec am Standort Oberkochen einen Stellenabbau im mittleren zweistelligen Bereich, die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern laufen noch. Für die Börse ist das allerdings eher ein Signal, dass das Sparprogramm konsequent umgesetzt wird. Ein weiteres Detail aus den Stimmrechtsmitteilungen: Goldman Sachs meldete einen Anteil von 4,97 Prozent, der überwiegend auf Finanzinstrumenten beruht – ein Hinweis auf Handels- und Absicherungspositionen, nicht auf einen strategischen Einstieg.
Die Analysten
Skepsis bis 18,10 Euro: die Profis glauben der Rally nicht
Die Kursrally steht in auffälligem Kontrast zu den Einschätzungen der Analysten. JPMorgan belässt die Carl Zeiss Meditec Aktie auf „Underweight“ mit einem Kursziel von 18,10 Euro und erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr ein operatives Ergebnis 7 Prozent unter dem Konsens. Goldman Sachs hatte Anfang Oktober auf „Sell“ mit Ziel 23 Euro abgestuft, die Deutsche Bank sieht 26 Euro. Am optimistischsten ist die DZ Bank, die den fairen Wert von 30 auf 36 Euro anhob und das abgelaufene Geschäftsjahr als Talsohle betrachtet. Bis 2029/30 erwartet sie eine Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge auf 15,1 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit knapp 27 Euro deutlich unter dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Bewertung
Vom Börsenliebling zum Sanierungsfall – und zurück?
Wer die Carl Zeiss Meditec Aktie einordnen will, muss den langen Abstieg kennen. Im Jahr 2021 kostete das Papier zeitweise mehr als 180 Euro, seitdem hat es rund 80 Prozent eingebüßt. Die Gründe: ein schwaches Geschäft in China, wo staatliche Sammelausschreibungen die Preise für Augenlinsen drücken, eine verhaltene Nachfrage nach Großgeräten und mehrere Prognosesenkungen. Noch im August brach die Aktie nach schwachen Zahlen an einem Tag um fast 8 Prozent ein. Seit Jahresbeginn liegt sie trotz der Erholung noch rund 12 Prozent im Minus. Mit einem Börsenwert von rund 3,1 Milliarden Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 24 ist die Aktie nicht mehr teuer, aber auch kein offensichtliches Schnäppchen.
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Warum ist die Carl Zeiss Meditec Aktie heute TecDAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend seit Ende September fort. Treiber sind die China-Zulassung der Linse PT LUNANA, der bevorstehende Chefwechsel und der Rückzug von Leerverkäufern.
Wann legt Carl Zeiss Meditec Zahlen vor?
Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 ist für den 10. Dezember 2026 angekündigt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 18,10 Euro (JPMorgan) über 23 Euro (Goldman Sachs) und 26 Euro (Deutsche Bank) bis zu einem fairen Wert von 36 Euro (DZ Bank).
Wer ist die neue Chefin von Carl Zeiss Meditec?
Bronwyn Brophy O'Connor übernimmt den Vorstandsvorsitz am 1. Dezember 2026.
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