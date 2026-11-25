Die Carl Zeiss Meditec Aktie steckt in einer schwierigen Phase. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sank das bereinigte operative Ergebnis um knapp 30 Prozent auf 124,5 Millionen Euro, die Marge fiel von 11,1 auf 8,0 Prozent. Hauptgrund ist das schwache Geschäft mit künstlichen Augenlinsen in China, dazu kamen ungünstige Wechselkurse.
Carl Zeiss Meditec Aktie: China-Zulassung für Myopie-Linse, neue Chefin, Sparprogramm – kommt nach dem Gewinneinbruch die Wende?
Das China-Geschäft hat Carl Zeiss Meditec schwer getroffen, die Marge ist eingebrochen. Doch eine neue Zulassung in China und ein hartes Sparprogramm sollen die Wende bringen. Was die Carl Zeiss Meditec Aktie vor den Jahreszahlen bewegt.
Der Hoffnungsträger
Myopie-Linse für China
Neue Hoffnung kommt ausgerechnet aus China: Die dortige Behörde hat die Linse PT LUNANA zur Korrektur von Kurzsichtigkeit zugelassen, die Vermarktung soll 2027 starten. Zudem plant das Unternehmen eine lokale Fertigung in China. An der Spitze steht inzwischen eine neue Vorstandschefin.
Der Umbau
Sparprogramm mit bis zu 1.000 Stellen
Parallel läuft ein hartes Sparprogramm: In den nächsten drei Jahren könnten bis zu 1.000 Stellen wegfallen, das Ergebnis soll sich bis zum Geschäftsjahr 2028/29 um mehr als 200 Millionen Euro jährlich verbessern. Am 10. Dezember legt Carl Zeiss Meditec die Jahreszahlen vor – Analysten rechnen mit einem schwachen Schlussquartal.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist ein Wendefall mit klaren Katalysatoren. Die China-Zulassung und das Sparprogramm bieten Chancen – der Ausblick am 10. Dezember wird entscheidend.
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Warum sank der Gewinn?
Vor allem wegen eines schwachen Linsengeschäfts in China und ungünstiger Wechselkurse.
Welche Zulassung hat Carl Zeiss Meditec erhalten?
Für die Myopie-Linse PT LUNANA in China, Marktstart 2027.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 10. Dezember 2026.
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