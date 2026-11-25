Warum sank der Gewinn?

Vor allem wegen eines schwachen Linsengeschäfts in China und ungünstiger Wechselkurse.

Welche Zulassung hat Carl Zeiss Meditec erhalten?

Für die Myopie-Linse PT LUNANA in China, Marktstart 2027.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 10. Dezember 2026.