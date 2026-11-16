Wachstumsstory mit Rückendeckung: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die CareTrust-Aktie minimal von 45 auf 44 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 38,07 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent. Der Vermieter von Pflegeheimen und Seniorenwohnungen hat in diesem Jahr so viel investiert wie nie zuvor.
CareTrust-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 44 Dollar nach Rekord-Zukäufen
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die CareTrust-Aktie minimal von 45 auf 44 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 38,07 US-Dollar sind das rund 16 Prozent Potenzial. Der Pflegeimmobilien-Spezialist kauft in Rekordtempo zu.
Steckbrief
- Unternehmen
- CareTrust REIT, Inc.
- Handelssymbol
- CTRE (NYSE)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 44 US-Dollar (zuvor 45 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur CareTrust-Aktie
Feinjustierung – Mizuho bleibt positiv
Vikram Malhotra hat am Montag die Kursziele für eine Reihe von Gesundheitsimmobilien angepasst. Bei CareTrust fällt die Änderung kaum ins Gewicht.
Die Aktienanalyse von Mizuho hält an der Kaufempfehlung fest. Der Grund liegt auf der Hand: CareTrust wächst schneller als die meisten Branchenkollegen.
Im Februar hatte Mizuho CareTrust noch mit „Neutral“ und 42 US-Dollar geführt – inzwischen ist das Haus zum Befürworter geworden.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Kräftiges Gewinnwachstum
Das bereinigte FFO je Aktie stieg im dritten Quartal um 20 Prozent auf 0,54 US-Dollar.
Rekord-Investitionen
Seit Jahresbeginn investierte CareTrust 2,9 Milliarden US-Dollar zu einer durchschnittlichen Anfangsrendite von 8,1 Prozent.
Expansion nach Großbritannien
CareTrust übernahm die ersten 23 britischen Pflegeheime eines Pakets von 45 Häusern.
Prognose angehoben
Für 2026 erwartet CareTrust ein bereinigtes FFO von 2,08 bis 2,09 US-Dollar je Aktie – 18,5 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wachstum hat seinen Preis
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 33 Prozent auf 176,4 Millionen US-Dollar. Zur Finanzierung platzierte CareTrust neue Aktien im Wert von 578,2 Millionen US-Dollar.
Kritisch sehen Beobachter, dass die Anfangsrenditen der jüngsten Zukäufe sinken. Zudem stiegen die Zinskosten auf 17,7 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 44 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CareTrust REIT, Inc. (CTRE): Kaufen, Kursziel 44,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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