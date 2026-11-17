Cardinal Health steigerte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 5 Prozent auf 67,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 28 Prozent auf 3,26 US-Dollar.

Das Unternehmen hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 12,80 bis 13,00 US-Dollar an, nach zuvor 12,40 bis 12,60 US-Dollar.