Mehr Zutrauen: Barclays-Analyst Glen Santangelo bestätigt für die Cardinal-Health-Aktie das Rating „Overweight“ und hebt das Kursziel von 275 auf 320 US-Dollar. Beim Kurs von 282,07 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 13 Prozent.
Cardinal-Health-Aktie: Barclays hebt das Ziel deutlich – Pharmasparte glänzt
Barclays-Analyst Glen Santangelo bestätigt „Overweight“ für die Cardinal-Health-Aktie und hebt das Kursziel von 275 auf 320 US-Dollar. Der Großhändler hat seine Prognose erhöht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cardinal Health, Inc.
- Handelssymbol
- CAH (NYSE)
- Analyst
- Glen Santangelo
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 320 US-Dollar (zuvor 275 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Barclays zur Cardinal-Health-Aktie
Prognose angehoben – Santangelo zieht mit
Glen Santangelo reagiert auf ein starkes Quartal des Pharmagroßhändlers.
Cardinal Health steigerte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 5 Prozent auf 67,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 28 Prozent auf 3,26 US-Dollar.
Das Unternehmen hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 12,80 bis 13,00 US-Dollar an, nach zuvor 12,40 bis 12,60 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Glen Santangelo zu lesen ist:
Pharmasparte
Das Segmentergebnis im Pharmageschäft stieg um 17 Prozent auf 783 Millionen US-Dollar.
Spezialmedikamente
Der Umsatz mit Spezialmedikamenten wuchs um 18 Prozent.
Wichtiger Kunde
Der Vertrag mit der Apothekenkette CVS wurde bis Juni 2032 verlängert.
Aktienrückkauf
Ein Rückkauf über 500 Millionen US-Dollar wurde abgeschlossen.
Medizinsparte unter Druck
Schwächer läuft das Geschäft mit Medizinprodukten. Höhere Kosten für Erdölprodukte infolge des Iran-Konflikts drücken dort auf die Marge, das Ergebnisziel der Sparte liegt nun am unteren Ende der Spanne.
Die konkrete Begründung der Zielerhöhung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Glen Santangelo. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 320 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cardinal Health, Inc. (CAH): Kaufen, Kursziel 320,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Glen Santangelo, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Glen Santangelo, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.