Analytics Insight (17.11.) nennt für die Dijkstra-Stufe 1 mit Ouroboros Linear Leios als Zielquartal Q4 2026 und für Stufe 2 mit Ouroboros Peras Q2 2027, betont aber, dass es sich nicht um bestätigte Mainnet-Termine handelt. Cryptoticker (13.11.) schreibt, die erste Node-Version mit vollständigem Dijkstra-Paket sei erst im Dezember zu erwarten, und hält einen Leios-Start im Hauptnetz vor dem Jahreswechsel für unwahrscheinlich. Gründe sind laut dem Autor ein fehlender Release-Kandidat, offene Parameter im Verbesserungsvorschlag CAP-12 und die nötige Zustimmung von Verfassungsausschuss, Delegierten und Pool-Betreibern. Das ist die Einschätzung des Autors, keine Prognose von aktiencheck.de.

Die Quellen widersprechen sich bei Details: CoinGabbar (16.11.) erwartet ein Pre-Release von Node 11.3 mit Leios um den 29. November, Analytics Insight (17.11.) spricht von Node 11.2 im November. Gesichert ist, dass Leios laut The Crypto Basic in Tests läuft und im Hauptnetz nicht aktiviert ist. Ein Testnetz-Ergebnis von IOG aus dem August mit rund sechsfachem Durchsatz gilt nur für Testbedingungen. Auf der Seite der Anwender ändert sich nichts: Staking wird durch den Hardfork nicht gesperrt, und ein Coin-Tausch ist nicht vorgesehen (cryptoticker).