Der Cardano Kurs liegt am Mittwoch, 18. November 2026, bei rund 0,153 US-Dollar. CoinGecko nennt um 14:00 Uhr MEZ 0,1528 Dollar, ein Plus von 0,8 Prozent in 24 Stunden, aber ein Minus von 13,1 Prozent in sieben Tagen (Trending Topics). Um 12:08 Uhr UTC lag ADA bei rund 0,15 Dollar (ad-hoc-news.de). Der Auslöser für neue Aufmerksamkeit: Gründer Charles Hoskinson hat in einem am 17. November veröffentlichten Video erklärt, Cardano sei nicht fertig. Die ursprüngliche Roadmap sei abgeschlossen, die Entwicklung gehe weiter (The Crypto Basic, via ad-hoc-news.de). Wer nach dem Cardano Kurs sucht, fragt sich deshalb vor allem: Wann kommt das nächste große Upgrade, und reicht das für eine Wende?
Cardano Kurs: Hoskinson sagt "nicht fertig", Leios ohne Hauptnetz-Termin, ADA bei 0,15 Dollar - Was bleibt von der Roadmap?
Der Cardano Kurs notiert bei rund 0,15 Dollar, rund 95 Prozent unter dem Rekord von 2021. Gründer Charles Hoskinson erklärt die Roadmap für nicht abgeschlossen, das Leios-Upgrade ist noch ohne bestätigten Hauptnetz-Termin, und die Treasury-Abstimmungen laufen schleppend. Die Zahlen, die Termine und die Widersprüche in den Quellen.
Wo steht Cardano beim Leios-Upgrade und dem Hardfork?
Das Upgrade Leios soll den Durchsatz des Netzwerks erhöhen und ist Teil des Dijkstra-Hardforks. Einen bestätigten Termin für das Hauptnetz gibt es nicht.
Analytics Insight (17.11.) nennt für die Dijkstra-Stufe 1 mit Ouroboros Linear Leios als Zielquartal Q4 2026 und für Stufe 2 mit Ouroboros Peras Q2 2027, betont aber, dass es sich nicht um bestätigte Mainnet-Termine handelt. Cryptoticker (13.11.) schreibt, die erste Node-Version mit vollständigem Dijkstra-Paket sei erst im Dezember zu erwarten, und hält einen Leios-Start im Hauptnetz vor dem Jahreswechsel für unwahrscheinlich. Gründe sind laut dem Autor ein fehlender Release-Kandidat, offene Parameter im Verbesserungsvorschlag CAP-12 und die nötige Zustimmung von Verfassungsausschuss, Delegierten und Pool-Betreibern. Das ist die Einschätzung des Autors, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Quellen widersprechen sich bei Details: CoinGabbar (16.11.) erwartet ein Pre-Release von Node 11.3 mit Leios um den 29. November, Analytics Insight (17.11.) spricht von Node 11.2 im November. Gesichert ist, dass Leios laut The Crypto Basic in Tests läuft und im Hauptnetz nicht aktiviert ist. Ein Testnetz-Ergebnis von IOG aus dem August mit rund sechsfachem Durchsatz gilt nur für Testbedingungen. Auf der Seite der Anwender ändert sich nichts: Staking wird durch den Hardfork nicht gesperrt, und ein Coin-Tausch ist nicht vorgesehen (cryptoticker).
|Schritt
|Angabe der Quellen
|Dijkstra Stufe 1 (Linear Leios)
|Zielquartal Q4 2026
|Node mit vollem Dijkstra-Paket
|laut cryptoticker erst im Dezember
|Pre-Release Node 11.3
|laut CoinGabbar um den 29. November
|Peras-Upgrade (Stufe 2)
|Zielquartal Q2 2027
Keine der Angaben ist ein bestätigter Hauptnetz-Termin. Node-Versionen werden in den Quellen unterschiedlich genannt.
Quelle: Analytics Insight 17.11., cryptoticker 13.11., CoinGabbar 16.11.2026
Wie läuft es mit dem Cardano-Treasury und den Abstimmungen?
Ein Antrag zur Kupfer-Tokenisierung über 22 Millionen ADA wurde am 15. November abgelehnt, ein Antrag über 9,6 Millionen ADA für ein Beweissystem der Polizei in Indien läuft bis zum 20. November (Analytics Insight). Die Cardano Foundation beantragt außerdem 24.995.775 ADA für zwölf Konferenzen und vier Hackathons im Jahr 2027, in der Eingabe mit 0,20 Dollar je ADA gerechnet, rund 5 Millionen Dollar. Beim aktuellen Kurs wären es rund 3,82 Millionen Dollar. Die Abstimmung läuft bis 20. Dezember. Am 17. November lag die Zustimmung der Delegierten bei 0,26 Prozent, im Verfassungsausschuss gab es keine Ja-Stimme (CoinGabbar, DRep-Forum).
Ein Delegierter begründete sein Nein laut Analytics Insight mit den Worten: „I am voting No because the money arrives before any of the protections do.“ Gleichzeitig fließt Geld zurück: Intersect meldete am 15. November 23.063.600 ADA, die in zwei Transaktionen am 6. und 10. November zurück in die Treasury gegangen sind.
Wie sieht die Lage beim Cardano Kurs technisch und im Markt aus?
Der Kurs fiel laut Analytics Insight in sieben Tagen um mehr als 14 Prozent, der RSI (14) lag bei 27,7, ein überverkaufter Bereich. Als Marken nennt die Quelle 0,14 Dollar als Unterstützung sowie 0,16 und 0,18 Dollar als Erholungsziele. Die Marktkapitalisierung lag am 17. November bei rund 5,75 Milliarden Dollar (CoinGabbar). Die DeFi-Einlagen im Netzwerk erreichten laut einem Schlagzeilen-Hinweis von cryptoticker am 9. November mit 48,9 Millionen Dollar ein Jahrestief. Der gesamte Kryptomarkt steht unter Druck: Der Bitcoin Kurs liegt bei 64.170 Dollar, minus 13,26 Prozent in sieben Tagen (crypto.news, 12:55 Uhr UTC), und der Angstindex steht bei 11.
Wer mit ADA indirekt über Krypto-Aktien spielen will, stößt auf Grenzen: Die Coinbase Aktie und andere Handelsplätze profitieren vom Handelsvolumen am gesamten Markt, nicht von Cardano allein, und die Strategy Aktie bildet allein den Bitcoin ab. Ein direkter Zusammenhang zwischen Aktien und Cardano besteht damit nicht. Das ist eine Einordnung der Redaktion.
Was Anleger beim Cardano Kurs jetzt beobachten
Die Treasury-Abstimmung zum Polizei-Antrag bis 20. November und zu den Konferenzen bis 20. Dezember
Neue Node-Releases und einen möglichen Release-Kandidaten für Leios
Die Marken bei 0,14 und 0,16 Dollar
Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ, das auch den Kryptomarkt bewegt
FAQ zum Cardano Kurs
Wie hoch ist der Cardano Kurs heute? Am 18. November 2026 lag ADA um 14:00 Uhr MEZ bei 0,1528 US-Dollar (CoinGecko), minus 13,1 Prozent in sieben Tagen.
Wann kommt Leios ins Cardano-Hauptnetz? Dazu gibt es keinen bestätigten Termin. Quellen nennen das vierte Quartal 2026 als Ziel, cryptoticker hält einen Start vor dem Jahreswechsel für unwahrscheinlich.
Was hat Hoskinson gesagt? Laut The Crypto Basic erklärte er in einem Video vom 17. November, die ursprüngliche Roadmap sei abgeschlossen, Cardano aber nicht fertig.
Gibt es eine Cardano Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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