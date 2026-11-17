Der Cardano Kurs kommt nicht aus dem Keller: Am Dienstagnachmittag notiert ADA laut mehreren Marktberichten bei rund 0,14 bis 0,15 Dollar und damit nahe dem tiefsten Stand des Jahres. Neuen Zündstoff liefert die Cardano Foundation selbst – sie beantragt 25 Millionen ADA aus der Treasury der Blockchain, rechnet dabei aber mit einem Preis von 0,20 Dollar je Coin, rund ein Drittel über dem Marktpreis. Seit Oktober hat die frühere Top-Ten-Kryptowährung mehr als 40 Prozent verloren, während Gründer Charles Hoskinson und die Foundation öffentlich über Geld, Verantwortung und Zuständigkeiten streiten. Für Anleger, die ADA über Handelsplattformen wie Coinbase (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) und Robinhood (Ticker: HOOD, ISIN: US7707001027) oder über Cardano-ETPs an der Xetra halten, wird aus einer Kursschwäche damit eine Vertrauensfrage.
Cardano Kurs: Foundation rechnet ADA mit 0,20 Dollar, der Markt mit 0,15 – wird der Machtkampf zur Vertrauenskrise?
Der Cardano Kurs hängt nahe dem Jahrestief, ADA hat seit Oktober mehr als 40 Prozent verloren. Nun will die Cardano Foundation 25 Millionen ADA aus der Gemeinschaftskasse für eine Konferenztour 2027 – kalkuliert aber mit einem Preis, der rund ein Drittel über dem Markt liegt. Gleichzeitig eskaliert der Streit mit Gründer Charles Hoskinson. Was der Machtkampf für ADA, die Cardano-ETPs und Krypto-Aktien wie Coinbase und Robinhood bedeutet.
Der Auslöser
Warum sorgt der Treasury-Antrag für so viel Ärger?
Cardano finanziert seine Entwicklung über eine gemeinsame Kasse, über deren Auszahlungen die Gemeinschaft abstimmt. Genau dort hat die Foundation nun ein Problem mit der Arithmetik.
Laut CoinDesk will die Foundation umgerechnet rund 5 Millionen Dollar für ein Konferenzprogramm im Jahr 2027 aus der Treasury beantragen. In ADA sind das 25 Millionen Coins – ein Betrag, der nur bei einem Preis von 0,20 Dollar je ADA tatsächlich 5 Millionen Dollar ergibt. Beim aktuellen Marktpreis um 0,15 Dollar wären die 25 Millionen ADA nur noch gut 3,7 Millionen Dollar wert (eigene Rechnung). Brisant ist der Antrag vor allem wegen der eigenen Finanzlage: CoinDesk beziffert die Bilanz der Foundation auf rund 360 Millionen Dollar. Kritiker fragen deshalb, warum eine so gut ausgestattete Organisation für Veranstaltungen auf Gemeinschaftsgeld zugreift – und warum sie dabei mit einem Preis rechnet, den der Markt seit Wochen nicht mehr bezahlt.
Der Kursverfall frisst sich dabei auch in die Bilanzen der Institutionen hinter Cardano. Laut einem Bericht von KuCoin News ist das Vermögen der Foundation infolge des ADA-Rückgangs um rund 45 Prozent geschrumpft. Wer seine Reserven überwiegend in der eigenen Kryptowährung hält, verliert im Bärenmarkt doppelt: an Kaufkraft und an Spielraum.
Der Machtkampf
Was steckt hinter dem Streit zwischen Hoskinson und der Foundation?
Der Antrag fällt in die heißeste Phase eines Konflikts, den Branchenmedien bereits als „Bürgerkrieg“ bei Cardano beschreiben. Gründer Charles Hoskinson, Chef des Entwicklungshauses Input Output, wirft der Foundation und deren Chef Frederik Gregaard mangelnde Rechenschaft vor. Konkret geht es laut Crypto Briefing um rund 850.000 tokenisierte Aktien des Identitäts-Projekts Veridian, deren Eigentum Hoskinson infrage stellt. Zudem kritisierte er, dass die Foundation in einer Darstellung das Datenschutz-Netzwerk Midnight ausgelassen habe, das Input Output entwickelt. Hoskinsons Wortwahl wurde zuletzt drastisch: Laut Bitcoinist sagte er über die Foundation, sie habe „alles verprasst“.
Ich habe nie gesagt, dass Cardano am Ende ist.
Hinzu kommt eine Aussage, die viele ADA-Halter verunsichert hat. Hoskinson erklärte sinngemäß, seine Arbeit an Cardano sei getan, die Roadmap umgesetzt. Danach musste er klarstellen, er habe nie behauptet, das Netzwerk sei am Ende. Gleichzeitig reichen wichtige Upgrade-Meilensteine laut TokenPost bis ins zweite Quartal 2027. These der Redaktion: Für einen Coin, dessen Bewertung stark an Vertrauen in Führung und Fahrplan hängt, ist ein öffentlich ausgetragener Machtkampf das ungünstigste Signal in einem ohnehin schwachen Markt.
Das große Bild
Wie stark belastet der Kryptomarkt den Cardano Kurs?
Cardano fällt nicht allein. Bitcoin pendelte am Dienstagmittag um 64.500 Dollar und hat sechs Verlustwochen in Folge hinter sich; die Zone um 62.000 Dollar gilt als wichtige Unterstützung. Belastet wird der gesamte Kryptomarkt von US-Anleiherenditen über 5 Prozent, einem starken Dollar und Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember. In solchen Phasen ziehen Anleger Geld zuerst aus kleineren, schwankungsanfälligen Altcoins ab. Das trifft auch Krypto-Aktien: Die Coinbase Aktie fiel am Montag auf den tiefsten Stand seit Februar 2024, die Robinhood Aktie verlor rund 7 Prozent. Für beide Börsenbetreiber bedeuten fallende Altcoin-Kurse weniger Handelsvolumen und damit weniger Gebühren.
|Kennzahl
|Wert
|Cardano Kurs (Dienstag)
|rund 0,14–0,15 $
|Veränderung seit Oktober
|über −40 %
|Rekordhoch
|rund 3,10 $
|Abstand zum Rekordhoch
|rund −95 %
|Gestakte ADA
|58 %
|Kapital in Cardano-DeFi
|48,9 Mio. $
|Leios-Budget (DRep-Zustimmung)
|27,7 Mio. ADA
Kurs laut Marktberichten vom 17.11.2026, kein Live-Abruf mit Uhrzeit. Rekordhoch September 2021.
Quelle: CryptoTicker, CoinDesk, 24/7 Wall St., TokenPost, Dextools; eigene Rechnung
Fundamentaldaten
Was spricht noch für das Cardano-Netzwerk?
Bemerkenswert ist die Treue der Halter. Laut CryptoTicker sind trotz Kursrutsch rund 58 Prozent aller ADA gestaked, also im Netzwerk zur Absicherung gebunden. Das spricht gegen panisches Verkaufen durch die Basis. Die Kehrseite: Das in dezentralen Finanzanwendungen auf Cardano gebundene Kapital ist laut CryptoTicker auf rund 48,9 Millionen Dollar gefallen, ein Jahrestief – für eine Blockchain dieser Größe ein schwacher Wert. Technisch arbeitet das Ökosystem an seinem wichtigsten Skalierungsprojekt: Für das Upgrade Ouroboros Leios, das den Durchsatz des Netzwerks deutlich erhöhen soll, haben die gewählten Stimmrechtsvertreter laut Dextools mit 84 Prozent ein Budget von 27,7 Millionen ADA freigegeben.
Auch institutionelle Zugänge existieren: Grayscale hat beantragt, seinen Cardano Trust in einen börsengehandelten Spot-Fonds umzuwandeln. In Europa handeln Anleger ADA über Exchange Traded Products wie den 21Shares Cardano ETP oder den Bitwise Physical Cardano ETP an der Xetra. Solche Produkte verbreitern den Zugang – kaufen aber nur, wenn die Nachfrage da ist.
Termine
Worauf müssen ADA-Anleger jetzt achten?
Abstimmung über den Treasury-Antrag
Ob die Gemeinschaft den 25-Millionen-ADA-Antrag der Foundation mitträgt, ist ein direkter Gradmesser für das Vertrauen.
Nächste Runde im Streit Hoskinson gegen Foundation
Jede Klärung zu Veridian, Midnight und Zuständigkeiten könnte Unsicherheit abbauen – jede Eskalation verstärkt sie.
Heute Abend: Nvidia-Zahlen, Mittwoch: Fed-Protokoll
Der Gesamtmarkt bestimmt die Richtung; Altcoins wie Cardano reagieren stärker als Bitcoin.
Leios-Fortschritt und Grayscale-Fonds
Technische Meilensteine und neue Anlageprodukte sind die möglichen Gegengewichte zur Krise.
Häufige Fragen zum Cardano Kurs
Wie steht der Cardano Kurs am 17. November 2026?
Laut Marktberichten notiert ADA am Dienstag bei rund 0,14 bis 0,15 Dollar, nahe dem Jahrestief und mehr als 40 Prozent unter dem Niveau von Anfang Oktober.
Warum fällt der Cardano Kurs?
Neben dem schwachen Gesamtmarkt belastet der öffentliche Streit zwischen Gründer Charles Hoskinson und der Cardano Foundation, zuletzt verschärft durch einen Treasury-Antrag über 25 Millionen ADA.
Was hat der Cardano Kurs mit Coinbase Aktie und Robinhood Aktie zu tun?
Beide Plattformen verdienen an Handelsgebühren. Fallende Altcoin-Kurse dämpfen das Handelsvolumen – die Coinbase Aktie markierte am Montag den tiefsten Stand seit Februar 2024.
Gibt es eine Cardano Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind der Ausgang des Treasury-Antrags, der Führungsstreit und die Lage am Gesamtmarkt.
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