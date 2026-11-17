Der Cardano Kurs kommt nicht aus dem Keller: Am Dienstagnachmittag notiert ADA laut mehreren Marktberichten bei rund 0,14 bis 0,15 Dollar und damit nahe dem tiefsten Stand des Jahres. Neuen Zündstoff liefert die Cardano Foundation selbst – sie beantragt 25 Millionen ADA aus der Treasury der Blockchain, rechnet dabei aber mit einem Preis von 0,20 Dollar je Coin, rund ein Drittel über dem Marktpreis. Seit Oktober hat die frühere Top-Ten-Kryptowährung mehr als 40 Prozent verloren, während Gründer Charles Hoskinson und die Foundation öffentlich über Geld, Verantwortung und Zuständigkeiten streiten. Für Anleger, die ADA über Handelsplattformen wie Coinbase (Ticker: COIN, ISIN: US19260Q1076) und Robinhood (Ticker: HOOD, ISIN: US7707001027) oder über Cardano-ETPs an der Xetra halten, wird aus einer Kursschwäche damit eine Vertrauensfrage.