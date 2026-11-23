Die Begründung wiegt diesmal deutlich schwerer als 2025. Die FDA hält die klinische Evidenz erneut für unzureichend, um die Wirksamkeit zu belegen. Zusätzlich spricht sie von schwerwiegenden Verstößen gegen die Datenintegrität bei der Durchführung der Phase-3-Studie HOPE-3. Bemängelt werden unter anderem nicht genehmigte Änderungen an den statistischen Analysen sowie Verstöße gegen Verfahren, die Verzerrungen verhindern sollen.

Capricor weist die Vorwürfe zurück. CEO Linda Marbán betonte, das Unternehmen stehe hinter seinen Daten. Sowohl HOPE-2 als auch HOPE-3 hätten ihre primären Endpunkte erreicht. Man prüfe das Schreiben sorgfältig und werde die nächsten Schritte nach Abschluss der Auswertung bekanntgeben.