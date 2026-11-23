Für die Aktionäre von Capricor Therapeutics (ISIN: US14070B3096, FSE: 4LN2, Nasdaq: CAPR) beginnt die Woche mit einem Desaster: Die Aktie verliert rund 80 Prozent und notiert auf dem tiefsten Stand seit April 2020. Auslöser ist ein zweiter Complete Response Letter (CRL) der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Zelltherapie Deramiocel, mit der das Unternehmen aus San Diego Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) behandeln will.
Capricor Therapeutics: FDA lehnt Deramiocel zum zweiten Mal ab - Aktie bricht um rund 80% ein
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Zelltherapie Deramiocel gegen Duchenne-Muskeldystrophie erneut abgelehnt und dabei schwere Mängel bei der Datenintegrität der Phase-3-Studie HOPE-3 bemängelt. Die Capricor-Aktie stürzt ab, Analysten kappen ihre Kursziele drastisch.
Die FDA verschickte ihre Ablehnung am späten Freitagabend (20. November), zwei Tage vor dem offiziellen Entscheidungstermin am 22. November. Bereits im Juli 2025 hatte die Behörde den ersten Zulassungsantrag zurückgewiesen. Damit scheitert Deramiocel zum zweiten Mal binnen weniger als zwei Jahren.
Schwere Vorwürfe zur Datenintegrität
Die Begründung wiegt diesmal deutlich schwerer als 2025. Die FDA hält die klinische Evidenz erneut für unzureichend, um die Wirksamkeit zu belegen. Zusätzlich spricht sie von schwerwiegenden Verstößen gegen die Datenintegrität bei der Durchführung der Phase-3-Studie HOPE-3. Bemängelt werden unter anderem nicht genehmigte Änderungen an den statistischen Analysen sowie Verstöße gegen Verfahren, die Verzerrungen verhindern sollen.
Capricor weist die Vorwürfe zurück. CEO Linda Marbán betonte, das Unternehmen stehe hinter seinen Daten. Sowohl HOPE-2 als auch HOPE-3 hätten ihre primären Endpunkte erreicht. Man prüfe das Schreiben sorgfältig und werde die nächsten Schritte nach Abschluss der Auswertung bekanntgeben.
Ein langer regulatorischer Irrweg
Nach dem negativen Votum des Beratergremiums hatte Capricor zusätzliche Daten aus der offenen Verlängerung von HOPE-3 nachgereicht und die beantragte Indikation auf den Erhalt der Funktion der oberen Extremitäten eingegrenzt. Die FDA verschob daraufhin ihre Entscheidung von August auf November – geholfen hat das am Ende nicht.
Analysten ziehen die Reißleine
Die Analysten reagierten prompt. Piper Sandler stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel um 96 Prozent von 25 auf nur noch 1 US-Dollar, gestützt auf die erwartete Barreserve. Die Experten halten die FDA-Entscheidung zwar für falsch, rechnen aber mit Stellenabbau zur Schonung der Kasse. B. Riley stufte von „Buy“ auf „Neutral“ ab und kappte das Ziel von 21 auf 4 US-Dollar. Capricor habe nur einen „begrenzten Appetit“ auf eine neue randomisierte Phase-3-Studie.
|Analysthaus
|Einstufung alt
|Einstufung neu
|Kursziel alt
|Kursziel neu
|Piper Sandler
|Overweight
|Underweight
|25 USD
|1 USD
|B. Riley
|Buy
|Neutral
|21 USD
|4 USD
Quelle: Stocktwits/TheFly, 23.11.2026
Was bleibt: Kasse statt Pipeline-Fantasie
Zum 30. September verfügte Capricor über rund 198,5 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren. Das reicht nach Unternehmensangaben für mindestens zwölf Monate. Im dritten Quartal wurde die Belegschaft bereits um zehn Prozent reduziert, nun werden die Betriebskosten weiter überprüft. Für Deramiocel hatte Capricor eine Vermarktungspartnerschaft für die USA und Japan mit Nippon Shinyaku (NS Pharma) geschlossen – deren Wert hängt nun ebenfalls in der Luft.
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