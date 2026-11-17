Kreditkartenbank mit wachsender Marge: Barclays-Analyst Terry Ma bestätigt für die Capital-One-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 238 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 193,22 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 23 Prozent.
Capital-One-Aktie: Zinsmarge steigt weiter – Barclays sieht über 20 Prozent Potenzial
Barclays-Analyst Terry Ma bestätigt „Overweight“ und das Kursziel von 238 US-Dollar für die Capital-One-Aktie. Die Nettozinsmarge der Bank kletterte im dritten Quartal auf 8,41 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Capital One Financial Corporation
- Handelssymbol
- COF (NYSE)
- Analyst
- Terry Ma
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 238 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Capital-One-Aktie
Höhere Zinsmarge – Ma bleibt positiv
Terry Ma hält an seiner positiven Einschätzung fest.
Capital One ist einer der größten Kreditkartenanbieter der USA und betreibt zudem eine Privatkundenbank. Im dritten Quartal stieg die Nettozinsmarge auf 8,41 Prozent, 40 Basispunkte mehr als im Vorquartal.
Barclays hatte das Kursziel im Oktober leicht von 237 auf 238 US-Dollar angehoben.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Terry Ma zu lesen ist:
Steigende Zinsmarge
Die Nettozinsmarge legte im dritten Quartal deutlich zu.
Bestätigtes Ziel
Barclays hält am Kursziel von 238 US-Dollar fest.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 23 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Kreditqualität im Blick
Für Kreditkartenbanken sind Zahlungsausfälle die größte Unbekannte. Eine schwächere Konjunktur würde höhere Rückstellungen erfordern.
Am selben Tag bewertete Ma auch OneMain und American Express, beide mit „Equal Weight“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Terry Ma. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 238 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Capital One Financial Corporation (COF): Kaufen, Kursziel 238,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Terry Ma, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Terry Ma, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.