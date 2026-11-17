Capital One ist einer der größten Kreditkartenanbieter der USA und betreibt zudem eine Privatkundenbank. Im dritten Quartal stieg die Nettozinsmarge auf 8,41 Prozent, 40 Basispunkte mehr als im Vorquartal.

Barclays hatte das Kursziel im Oktober leicht von 237 auf 238 US-Dollar angehoben.