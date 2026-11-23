Der Pensionsvertrag ist nur ein Teil der Erklärung, aber der sichtbarste. Capita hatte den Zuschlag für die Verwaltung des Civil Service Pension Scheme mit rund 1,7 Millionen Mitgliedern im November 2023 erhalten. Seither häufen sich die Probleme. Schon im Sommer 2026 hatte Capita eine Ergebnisbelastung von 25 bis 40 Mio. GBP für 2026 gemeldet, die Regierung kritisierte die Leistung scharf. Nun räumt der Konzern ein, die Mitglieder nicht so bedient zu haben, wie sie es verdienen.

Die Belastung für 2027 setzt sich nach Unternehmensangaben aus mehreren Posten zusammen:

Rund 40 Mio. GBP wirken sich aus, weil zwei große Verträge nicht verlängert werden: einer im Bereich Defence und National Preparedness, einer bei Pension Solutions.

Rund 20 Mio. GBP gehen auf verlorene Verträge und eine geringere Umsetzung von Chancen im Bereich Local und Regional Partnerships zurück.

Der mit dem Cabinet Office vereinbarte Sanierungsplan für den Pensionsvertrag kostet 2027 zusätzlich 15 bis 25 Mio. GBP.

Aufsichtsratschef David Lowden betont, die Sanierung des Pensionsvertrags bleibe die oberste Priorität. Der neue CEO Pablo Andres sieht das genauso.