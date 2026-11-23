Es ist der Albtraum jedes Vorstands und jedes Aktionärs zugleich: Am Montag hat Capita den sofortigen Rücktritt von Chief Executive Adolfo Hernandez verkündet, die Gewinnerwartung für 2027 drastisch gekappt und eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Capita-Aktie (ISIN: GB00BPCT7534, FSE: CTA0, LSE: CPI) brach nach Presseberichten um rund 70% ein. Für die Capita Aktie Prognose heißt das: Es geht nicht mehr um einen Rücksetzer, sondern um die Frage, ob das Unternehmen den Neustart schafft.
Capita Aktie Prognose: Minus 70% nach CEO-Rücktritt - Ist die Kapitalerhöhung der Wendepunkt?
Der Outsourcer Capita stürzt ab: CEO Adolfo Hernandez tritt sofort zurück, die Gewinnprognose für 2027 wird um bis zu 95 Mio. GBP gekappt, eine Kapitalerhöhung über 190 Mio. GBP ist geplant. Was die Capita Aktie Prognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Capita plc
- ISIN
- GB00BPCT7534
- Börsenplätze
- London (CPI), Frankfurt (CTA0)
- Sitz
- London
- Branche
- Outsourcing und Geschäftsprozessdienstleistungen
- CEO
- Pablo Andres (neu seit 23.11.2026)
- CFO
- Gemma Bate-Williams (neu)
- Größter Aktionär
- Oasis Management (15,2%)
- Umsatzprognose 2027
- 1,6-1,65 Mrd. GBP
Stand: 23.11.2026, Unternehmensmitteilung vom 23.11.2026
Die Ereignisse
Drei Schläge an einem Tag
Wer die Capita-Aktie beobachtet hat, kannte das Problem: den Vertrag zur Verwaltung des britischen Beamtenpensionssystems. Neu ist das Ausmaß.
Führungswechsel mit sofortiger Wirkung
Adolfo Hernandez verlässt Amt und Verwaltungsrat, steht dem Konzern aber bis 31. Dezember 2026 für den Übergang zur Verfügung. Finanzchef Pablo Andres übernimmt, Gemma Bate-Williams, bisher Group Financial Controller, wird neue Finanzchefin.
Gekappter Ausblick für 2027
Das bereinigte Betriebsergebnis fällt um 85 bis 95 Mio. GBP niedriger aus als bisher erwartet. Die Erwartungen für 2026 bleiben unverändert.
Kapitalerhöhung
Capita plant im ersten Halbjahr 2027 eine Eigenkapitalaufnahme von rund 190 Mio. GBP, um die Verschuldung zu senken.
|Kennzahl
|2026
|2027
|2028
|Bereinigter Umsatz
|wie bisher
|1,6-1,65 Mrd. GBP
|1,65-1,7 Mrd. GBP
|Bereinigtes Betriebsergebnis
|wie bisher
|85-95 Mio. GBP unter bisheriger Erwartung
|Marge um mehr als 350 Basispunkte besser
|Free Cashflow
|wie bisher
|Abfluss von 50-60 Mio. GBP
|positiv
|Nettoverschuldung
|rund 300 Mio. GBP
|-
|-
Zahlen ohne Geschäftsausstiege, soweit angegeben. Für 2026 gelten die bisherigen Prognosen.
Quelle: Capita, Unternehmensmitteilung vom 23.11.2026, laut Presseberichten
Die Ursachen
Warum 2027 so teuer wird
Der Pensionsvertrag ist nur ein Teil der Erklärung, aber der sichtbarste. Capita hatte den Zuschlag für die Verwaltung des Civil Service Pension Scheme mit rund 1,7 Millionen Mitgliedern im November 2023 erhalten. Seither häufen sich die Probleme. Schon im Sommer 2026 hatte Capita eine Ergebnisbelastung von 25 bis 40 Mio. GBP für 2026 gemeldet, die Regierung kritisierte die Leistung scharf. Nun räumt der Konzern ein, die Mitglieder nicht so bedient zu haben, wie sie es verdienen.
Die Belastung für 2027 setzt sich nach Unternehmensangaben aus mehreren Posten zusammen:
Rund 40 Mio. GBP wirken sich aus, weil zwei große Verträge nicht verlängert werden: einer im Bereich Defence und National Preparedness, einer bei Pension Solutions.
Rund 20 Mio. GBP gehen auf verlorene Verträge und eine geringere Umsetzung von Chancen im Bereich Local und Regional Partnerships zurück.
Der mit dem Cabinet Office vereinbarte Sanierungsplan für den Pensionsvertrag kostet 2027 zusätzlich 15 bis 25 Mio. GBP.
Aufsichtsratschef David Lowden betont, die Sanierung des Pensionsvertrags bleibe die oberste Priorität. Der neue CEO Pablo Andres sieht das genauso.
Das Risiko ist politisch: Ein Minister des Cabinet Office hatte bereits erklärt, der Pensionsvertrag sei ein Kandidat für eine Rückführung in staatliche Hand. Für die Capita-Aktie bleibt das ein Damoklesschwert.
Die Bilanz
Kapitalerhöhung als Rettungsanker
Capita will mit der Kapitalerhöhung die Verschuldung reduzieren und gleichzeitig mit den Kreditgebern begrenzte Änderungen der Finanzierung verhandeln, unter anderem mehr Spielraum bei den Kreditauflagen (Covenants). RBC Capital Markets fungiert als Sponsor und Global Coordinator, Lazard berät bei der Bilanzsanierung. Der größte Aktionär Oasis Management mit 15,2% hat angekündigt, mindestens im Verhältnis zu seinem Anteil teilzunehmen. Das ist ein wichtiges Signal an den Markt.
Wichtig für die Capita Aktie Prognose: Die 190 Mio. GBP entsprechen rechnerisch rund 63% der erwarteten Nettoverschuldung von rund 300 Mio. GBP. Angaben zu Bezugspreis und Ausgestaltung liegen in den vorliegenden Meldungen noch nicht vor. Für Altaktionäre, die nicht mitziehen, kann die Verwässerung nach dem Kurssturz erheblich ausfallen. Zum Vergleich: Ende 2025 lag die Nettoverschuldung inklusive Leasing bei 461,6 Mio. GBP, die Finanzverbindlichkeiten ohne Leasing bei 143,4 Mio. GBP.
Ausblick
Capita Aktie Prognose: Wie geht es weiter
Kurzfristig dominiert Unsicherheit, mittelfristig entscheidet die Umsetzung des Sanierungsplans.
Kurzfristig dürfte die Capita-Aktie extrem schwanken. Belastbare Analystenreaktionen auf die Ankündigung lagen am Vormittag noch nicht vor. Anleger achten auf die Details der Kapitalerhöhung, auf die Gespräche mit den Kreditgebern und auf jedes Signal der Regierung zum Pensionsvertrag.
Mittel- bis langfristig zeichnet Capita ein vorsichtig optimistisches Bild: Für 2028 stellt der Konzern einen Umsatz von 1,65 bis 1,7 Mrd. GBP, eine um mehr als 350 Basispunkte höhere bereinigte Marge und einen positiven Free Cashflow in Aussicht. Die Auftragslage stützt das Argument: In den ersten zehn Monaten bis Oktober 2026 gewann Capita Verträge im Wert von 1,6 Mrd. GBP, die Pipeline umfasst 18,3 Mrd. GBP. Für die Capita Aktie Prognose ist entscheidend, ob dieses Geschäft profitabel wird, wenn die Altlasten abgearbeitet sind.
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