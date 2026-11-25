Die Freude währte nur einen Tag: Die Capgemini-Aktie (ISIN: FR0000125338, WKN: 869858, Handelssymbol Euronext Paris: CAP, US-Handelssymbol: CGEMY im OTC-Handel) gehört am Mittwochmorgen zu den wenigen CAC40 Verlierern. Um 09:31 Uhr notierte der IT-Dienstleister mit minus 0,88 Prozent bei 118,90 Euro. Am Dienstag hatte die Capgemini-Aktie mit plus 2,35 Prozent noch zu den stärksten Werten im Index gehört. Heute gibt sie einen Teil davon ab, während der Gesamtmarkt steigt.
Capgemini-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 0,88 Prozent – vom Tagesgewinner zurück ins Minus
Die Capgemini-Aktie verliert am Mittwochmorgen 0,88 Prozent auf 118,90 Euro und zählt zu den wenigen CAC40 Verlierern. Am Dienstag gehörte der IT-Dienstleister noch zu den Gewinnern. Schwache US-Technologiewerte und ein angeschlagenes Chartbild bremsen.
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Bremsklötze für den IT-Dienstleister
Schwache Vorgaben aus den USA
Der Technologiesektor an der Wall Street verlor am Dienstag 2,77 Prozent und war die schwächste Branche. Davon können sich auch IT-Dienstleister nicht dauerhaft abkoppeln.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Anstieg vom Dienstag nehmen kurzfristig orientierte Anleger Gewinne mit. Im Tagesvergleich bleibt von dem Plus der größere Teil erhalten.
Charttechnik mahnt zur Vorsicht
Eine am Mittwochmorgen veröffentlichte technische Analyse sieht die Möglichkeit, dass der Abwärtstrend wieder einsetzt. Der Trendindikator MACD ist negativ, die Handelsumsätze lagen zuletzt unter dem Durchschnitt.
Einordnung
Die Geschäftszahlen sprechen eine andere Sprache
Operativ hat Capgemini zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 6,07 Milliarden Euro, das Wachstumsziel für 2026 wurde auf 9,0 bis 9,5 Prozent angehoben. Ein Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro läuft. Charttechnisch bleibt der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei gut 117 Euro die wichtigste Stütze, darunter folgt die Marke von 116,05 Euro. Die Jahreszahlen legt der Konzern am 16. Februar 2027 vor.
Häufige Fragen zur Capgemini-Aktie
Warum ist die Capgemini-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Nach dem Plus vom Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit. Dazu kommen schwache Vorgaben vom US-Technologiesektor.
Wo steht die Capgemini-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 118,90 Euro, einem Minus von 0,88 Prozent.
Gibt es eine neue Unternehmensnachricht?
Nein. Für den Mittwochmorgen ist keine Meldung bekannt.
Wie lauten ISIN und WKN der Capgemini-Aktie?
ISIN FR0000125338, WKN 869858.
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