Die Freude währte nur einen Tag: Die Capgemini-Aktie (ISIN: FR0000125338, WKN: 869858, Handelssymbol Euronext Paris: CAP, US-Handelssymbol: CGEMY im OTC-Handel) gehört am Mittwochmorgen zu den wenigen CAC40 Verlierern. Um 09:31 Uhr notierte der IT-Dienstleister mit minus 0,88 Prozent bei 118,90 Euro. Am Dienstag hatte die Capgemini-Aktie mit plus 2,35 Prozent noch zu den stärksten Werten im Index gehört. Heute gibt sie einen Teil davon ab, während der Gesamtmarkt steigt.