Auf Sicht von drei Monaten hat die Capgemini-Aktie rund 7,6 Prozent gewonnen. Als Wachstumstreiber nennt das Unternehmen die Nachfrage nach KI-gestützter Transformation, die Modernisierung von IT-Infrastruktur sowie Aufträge rund um Verteidigung und digitale Souveränität. Charttechnisch liegt die nächste Unterstützung bei 116,05 Euro, der Widerstand bei 130,50 Euro. An dieser Marke war die Aktie Mitte November zweimal gescheitert. Die Jahreszahlen folgen am 16. Februar 2027.