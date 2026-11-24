Technologie ist nicht gleich Technologie: Die Capgemini-Aktie (ISIN: FR0000125338, WKN: 869858, Handelssymbol Euronext Paris: CAP, US-Handelssymbol: CGEMY im OTC-Handel) gehört am Dienstag zu den CAC40 Gewinnern des Tages. Der IT-Dienstleister schloss mit plus 2,35 Prozent bei 119,95 Euro. Das ist bemerkenswert, weil der europäische Technologiesektor am selben Tag 2,98 Prozent verlor und Chipwerte zweistellig einbrachen. Die Capgemini-Aktie profitierte von der Unterscheidung zwischen Hardware und Dienstleistung.
Capgemini-Aktie CAC40 Gewinner des Tages: Plus 2,35 Prozent – IT-Dienstleister trotzt dem Tech-Ausverkauf
Die Capgemini-Aktie steigt um 2,35 Prozent auf 119,95 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern des Tages. Während Chipwerte abstürzen, legt der IT-Dienstleister zu. Angehobene Wachstumsziele, ein laufender Aktienrückkauf und eine wichtige Chartmarke stützen den Kurs.
Die Gründe für das Kursplus
Warum Capgemini steigt, während Chips fallen
Dienstleister statt Chiphersteller
Der Ausverkauf am Dienstag traf Halbleiter-, Rechenzentrums- und Cloud-Werte. Capgemini verdient an der Einführung von KI in Unternehmen und hängt weniger an den Investitionszyklen für Hardware. Auch der US-Wettbewerber Accenture legte am Dienstag um rund 4,7 Prozent zu.
Angehobene Ziele
Mit den Zahlen zum dritten Quartal hob Capgemini das Wachstumsziel für 2026 auf 9,0 bis 9,5 Prozent zu konstanten Wechselkursen an, nach zuvor etwa 8,5 bis 9,0 Prozent. Der Quartalsumsatz stieg um 12,6 Prozent auf 6,07 Milliarden Euro.
Aktienrückkauf
Das am 6. Oktober angekündigte Rückkaufprogramm über 600 Millionen Euro war am 4. November zu rund 61 Prozent ausgeführt.
Chartmarke hält
Die Capgemini-Aktie hat am 19. November ihren Durchschnittskurs der letzten 50 Tage getestet und ist von dort nach oben gedreht. Diese Linie verläuft bei gut 117 Euro.
Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht. Der Anstieg ist eine Erholung nach einer schwachen Woche: Auf Sicht von sieben Handelstagen liegt die Capgemini-Aktie trotz des Tagesgewinns noch knapp 5 Prozent im Minus.
Einordnung
Erholung mit Luft nach beiden Seiten
Auf Sicht von drei Monaten hat die Capgemini-Aktie rund 7,6 Prozent gewonnen. Als Wachstumstreiber nennt das Unternehmen die Nachfrage nach KI-gestützter Transformation, die Modernisierung von IT-Infrastruktur sowie Aufträge rund um Verteidigung und digitale Souveränität. Charttechnisch liegt die nächste Unterstützung bei 116,05 Euro, der Widerstand bei 130,50 Euro. An dieser Marke war die Aktie Mitte November zweimal gescheitert. Die Jahreszahlen folgen am 16. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Capgemini-Aktie
Warum ist die Capgemini-Aktie CAC40 Gewinner des Tages?
Die Aktie erholte sich nach einer schwachen Woche. Angehobene Wachstumsziele, ein Aktienrückkauf und die Stärke von IT-Dienstleistern gegenüber Chipwerten stützten den Kurs.
Wo schloss die Capgemini-Aktie am Dienstag?
Bei 119,95 Euro, einem Plus von 2,35 Prozent.
Welches Wachstum erwartet Capgemini für 2026?
Der Konzern peilt 9,0 bis 9,5 Prozent Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen an.
Wie lauten ISIN und WKN der Capgemini-Aktie?
ISIN FR0000125338, WKN 869858.
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