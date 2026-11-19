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Candriam zu Technologieaktien: "Selektivität wichtiger denn je"

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 13:39 4 Min. Candriam

Fallende Kurse treffen auf steigende Gewinnprognosen – Johan Van der Biest sieht vor allem bei Halbleitern und Hardware Chancen.

Bild: panumas nikhomkhai / Pexels

Nach der starken Wertentwicklung in den vergangenen Jahren sind der Informationstechnologiesektor und das breiter gefasste Anlagesegment der Künstlichen Intelligenz (KI) erheblichen Schwankungen ausgesetzt, so Johan Van der Biest, Co-Leiter des globalen Aktienmanagements bei Candriam. Investoren würden zunehmend die Risiken abwägen, die mit der nächsten Entwicklungsphase der KI verbunden seien. Dennoch bleibe die Nachfrage stark, die Gewinnerwartungen würden weiter steigen und der Einsatz von KI weite sich aus. KI trete in eine anspruchsvollere Phase ein: Das Ausmaß der Infrastrukturausgaben habe die Erwartungen steigen lassen, und Investoren würden zunehmend Belege dafür verlangen, dass diese Investitionen überzeugende Erträge erzielen würden. Diese kritische Prüfung könne Chancen eröffnen, wenn Unsicherheit die Fortschritte im operativen Geschäft der Unternehmen in den Hintergrund dränge. Aus Sicht von Johan Van der Biest würden derzeit drei Hauptrisiken die Stimmung der Investoren prägen. Das erste betreffe die Rendite auf das investierte Kapital. Der rasche technologische Wandel, kürzere Hardware-Lebenszyklen und die Konkurrenz durch Open-Source-Modelle würden es erschweren, die Amortisation von Investitionen in KI-Infrastruktur abzuschätzen. Die zunehmende Nutzung müsse sich in ausreichenden Gewinnen niederschlagen, um die Investitionen zu rechtfertigen. Das zweite beziehe sich auf die Finanzierung und den freien Cashflow. Infrastrukturausgaben würden zunehmend durch Fremdkapital, Leasing und externes Kapital finanziert. Ein größerer Bestand an abschreibungsfähigen Vermögenswerten könne die ausgewiesenen Gewinne belasten, während Investitionsausgaben und Finanzierungskosten den freien Cashflow begrenzen könnten. Das dritte betreffe mögliche politische Einschränkungen und die Stromverfügbarkeit. Die Zugewinne der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnten dazu führen, dass Stromkosten und Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung stärker hinterfragt würden. Dies könnte strengere Auflagen für neue Rechenzentren nach sich ziehen. Zusammen mit Netzengpässen, Fragen der Wasserverfügbarkeit und Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren könnte das den Ausbau bremsen, die Kosten erhöhen oder Investitionen an andere Standorte verlagern. Die Auswirkungen würden je nach Projektstandort und Umsetzungsreife erheblich variieren. Das Basisszenario von Johan Van der Biest gehe weiterhin von einem fortgesetzten Ausbau der KI-Infrastruktur aus, gestützt durch ein beträchtliches Volumen an Projekten, die bereits im Bau seien und in naher Zukunft fertiggestellt werden sollten. Währenddessen bestehe bei Projekten, die erst später realisiert werden sollten, größere Unsicherheit. Trotz dieser Unsicherheiten würden die jüngsten Geschäftsergebnisse weiterhin ein starkes Cloud-Geschäft und eine hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung zeigen. Die Investitionen würden sich in Umsatzwachstum niederschlagen, während Halbleiteranbieter und Ausrüster ermutigende Ausblicke für 2027 vorgelegt hätten. Die aktuelle Gewinnentwicklung wirke daher weiterhin unterstützend, auch wenn Investoren die längerfristigen Erträge hinterfragen würden. Besonders relevant sei das Auseinanderdriften von Aktienkursen und Gewinnerwartungen. In mehreren Technologie- und KI-Segmenten seien die Kurse gefallen, während die Gewinnprognosen weiter gestiegen seien. Das habe zu niedrigeren Bewertungen geführt. Die Erwartungen müssten zwar noch erfüllt werden, doch diese Kombination biete Investoren eine interessante Ausgangslage. In den sechs Monaten bis zum 5. November 2026 seien die Gewinnprognosen für das Folgejahr im US-Informationstechnologiesektor stärker gestiegen als am breiten US-Aktienmarkt, mit besonders deutlichen Aufwärtsrevisionen im Halbleiter- und Hardwaresegment. Das Potenzial der KI reiche weit über die Infrastruktur hinaus. Anwendungen in der Softwareentwicklung, der Automatisierung von Geschäftsprozessen und der wissenschaftlichen Forschung könnten neue Umsätze generieren und die Produktivität steigern. Effizientere Chips und niedrigere Rechenkosten könnten eine breitere Nutzung fördern und mehr Anwendungen wirtschaftlich tragfähig machen. Bei Candriam sehe Johan Van der Biest weiterhin Potenzial für eine Outperformance des Technologiesektors gegenüber dem breiten Aktienmarkt. Er beurteile Halbleiter und Technologiehardware weiterhin positiv, während er bei Software selektiver vorgehe. Integrierte Technologieplattformen hätten ebenfalls mehrere Möglichkeiten, KI zu monetarisieren – über Cloud-Dienste, bestehende Produkte und Verbesserungen ihrer eigenen Betriebsabläufe. Die Anlagethese werde zunehmend davon abhängen, ob Unternehmen die KI-Nutzung in nachhaltige Gewinne und Cashflows umsetzen könnten. Angesichts der anhaltend starken Nachfrage und der erfolgten Bewertungsanpassung sehe Johan Van der Biest für den Sektor Potenzial für eine Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt. Das hänge davon ab, ob die Unternehmen die Gewinnerwartungen erfüllen würden. Kurzfristig werde Van der Biest die Reaktion des Marktes auf den Börsengang von Anthropic am 18. November sowie die dauerhafte Neubesetzung des CEO-Postens bei Nvidia nach der interimistischen Ernennung von Colette Kress genau beobachten. Selektivität werde wichtiger denn je sein.

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