Neben Marshall Wace LLP sind weitere institutionelle Leerverkäufer bei CANCOM engagiert. Die größte zuletzt gemeldete Netto-Leerverkaufsposition hält Citadel Advisors LLC mit 1,40 Prozent des Aktienkapitals. Diese Position wurde am 9. November 2026 gemeldet. Dahinter folgt GLG Partners LP mit 1,03 Prozent, zuletzt gemeldet am 23. Oktober 2026. Citadel Securities (Europe) Limited hält eine am 16. November gemeldete Position von 0,60 Prozent. Zusammen mit den 0,60 Prozent von Marshall Wace ergeben sich damit 3,63 Prozent des CANCOM-Aktienkapitals, auf die sich die vier jüngsten Netto-Leerverkaufspositionen summieren. Besonders auffällig ist die Präsenz zweier Gesellschaften aus dem Citadel-Umfeld. Citadel Advisors LLC und Citadel Securities (Europe) Limited halten zusammen zuletzt gemeldete Positionen von 2,00 Prozent des Aktienkapitals. Dabei handelt es sich jedoch um getrennt gemeldete Engagements unterschiedlicher Gesellschaften, die nicht automatisch als einheitliche Anlagestrategie interpretiert werden dürfen. Weitere ältere Meldungen betreffen BODENHOLM CAPITAL AB mit 0,56 Prozent, Soros Fund Management LLC mit 1,00 Prozent und BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland mit 1,10 Prozent. Diese Positionen stammen allerdings aus den Jahren 2019, 2018 beziehungsweise 2016 und sind deshalb nicht geeignet, die aktuelle Short-Positionierung zuverlässig zu beschreiben. Die Summe von 3,63 Prozent berücksichtigt daher ausschließlich die vier jüngeren Meldungen aus Oktober und November 2026.