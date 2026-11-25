Die CANCOM Aktie steht vor einem Schlussquartal, das über das ganze Jahr entscheidet. Der Münchner IT-Dienstleister hat im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 412,0 Millionen Euro erzielt, 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Das EBITDA sank von 27,1 auf 24,1 Millionen Euro. Ende Oktober hatte CANCOM deshalb die Umsatzprognose gesenkt – die Ergebnisziele aber ausdrücklich bestätigt. Genau diese Kombination macht die CANCOM Aktie jetzt spannend.
CANCOM Aktie: Umsatzprognose gekappt, Ergebnisziel bleibt – jetzt muss das Schlussquartal liefern
Kunden zögern, Projekte rutschen: CANCOM senkt das Umsatzziel für 2026, hält aber am Ergebnis fest. Dafür braucht es ein starkes viertes Quartal. Die CANCOM Aktie im Check.
Die Zahlen
Kunden zögern, Projekte rutschen
Als Gründe für die gekappte Umsatzprognose nennt CANCOM anhaltende Kaufzurückhaltung, längere Entscheidungszyklen und verschobene Projekte, vor allem im Bereich Workplace. Während sich das Geschäft im Heimatmarkt Deutschland teils verbesserte, ließ die internationale Ertragskraft im Quartal nach. Auf Sicht von neun Monaten sieht das Bild freundlicher aus: Das EBITDA stieg um 14,9 Prozent auf 73,4 Millionen Euro.
Der Ausblick
Die Rechnung für das vierte Quartal
Unverändert erwartet der Vorstand für 2026 ein EBITDA von 110 bis 130 Millionen Euro und ein EBITA von 55 bis 75 Millionen Euro. Rechnerisch bedeutet das: Um das untere Ende der EBITDA-Spanne zu erreichen, sind im vierten Quartal mindestens rund 36,7 Millionen Euro nötig – deutlich mehr als in jedem der ersten drei Quartale. Das Schlussquartal ist bei IT-Systemhäusern traditionell das stärkste. Ob die Kunden ihre Budgets zum Jahresende tatsächlich abrufen, ist die offene Frage.
Die bestätigte Prognose ist ein Stabilitätssignal für die CANCOM Aktie – aber noch kein Beleg für eine Erholung der Nachfrage.
Häufige Fragen zur CANCOM Aktie
Warum hat CANCOM die Umsatzprognose gesenkt?
Kunden halten sich mit Käufen zurück, Entscheidungen dauern länger und Projekte wurden verschoben – besonders bei Arbeitsplatz-IT.
Bleibt die Gewinnprognose bestehen?
Ja. CANCOM erwartet weiter ein EBITDA von 110 bis 130 Millionen Euro und ein EBITA von 55 bis 75 Millionen Euro.
Was macht CANCOM?
CANCOM ist ein IT-Dienstleister und Systemhaus, das Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mit Hardware, Software, Cloud- und Managed Services versorgt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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