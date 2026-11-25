Warum hat CANCOM die Umsatzprognose gesenkt?

Kunden halten sich mit Käufen zurück, Entscheidungen dauern länger und Projekte wurden verschoben – besonders bei Arbeitsplatz-IT.

Bleibt die Gewinnprognose bestehen?

Ja. CANCOM erwartet weiter ein EBITDA von 110 bis 130 Millionen Euro und ein EBITA von 55 bis 75 Millionen Euro.

Was macht CANCOM?

CANCOM ist ein IT-Dienstleister und Systemhaus, das Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mit Hardware, Software, Cloud- und Managed Services versorgt.