Die CANCOM-Aktie steht erneut im Fokus professioneller Leerverkäufer! Während der Aktienkurs um 1,78 Prozent auf 19,84 Euro nachgibt, baut ein bedeutender institutioneller Marktteilnehmer seine Wette auf fallende Kurse weiter aus. Citadel Securities (Europe) Limited hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von 0,57 Prozent auf 0,60 Prozent erhöht. Doch Citadel ist längst nicht der einzige Investor, der gegen den deutschen IT-Dienstleister positioniert ist. Mehrere Hedgefonds halten erhebliche Short-Positionen, darunter Citadel Advisors LLC mit beachtlichen 1,40 Prozent. Für Anleger entsteht damit eine brisante Konstellation: Schwächelnder Aktienkurs, skeptische Finanzinvestoren und die Frage, ob die Leerverkäufer weiteren Abwärtsdruck auslösen könnten.