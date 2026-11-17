Für die Aktionäre der CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, FSE: COK) ist es eine Nachricht mit zwei Gesichtern: Deutsche Bank Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse vom 17. November 2026 das Kursziel für den Münchner IT-Dienstleister von 32 EUR auf 27 EUR gesenkt.
CANCOM Aktie: Fragile Erholung - Deutsche Bank senkt Kursziel deutlich, bleibt aber bullish - Chance für mutige Anleger?
CANCOM-Aktie trotz Kaufempfehlung unter Druck! Deutsche Bank Research senkt das Kursziel deutlich von 32 auf 27 EUR, hält aber am Rating "buy" fest. Schwache Nachfrage und lange Entscheidungsprozesse bei Kunden bremsen die Erholung des IT-Dienstleisters. Bietet die CANCOM-Aktie dennoch eine attraktive Kaufchance?
Gleichzeitig bleibt es beim Rating "buy". Verantwortlich für die Aktienanalyse ist Lars Vom-Cleff, der in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee klarmacht, dass er das Papier zwar weiterhin für kaufenswert hält, die Erwartungen an das Tempo der Erholung aber spürbar zurückschraubt. Die Kurszielsenkung um rund 16% ist ein deutliches Signal und kein kosmetischer Eingriff.
Quartalszahlen als Auslöser: Die Erholung bleibt fragil
Den Anlass für die neue Einschätzung der Deutsche Bank lieferten die jüngsten Quartalszahlen von CANCOM. Nach Ansicht von Lars Vom-Cleff haben sie verdeutlicht, dass die Erholung des IT-Dienstleisters weiterhin fragil ist. Die Hoffnung auf eine schnelle und breite Belebung des Geschäfts hat sich damit vorerst nicht erfüllt. Anleger, die auf eine klare Trendwende gesetzt hatten, müssen sich auf eine längere Durststrecke einstellen. Die Deutsche Bank trägt dem mit dem niedrigeren Kursziel 27 EUR Rechnung.
Die Bremsklötze: Verhaltene Nachfrage und zähe Entscheidungen
In der Aktienanalyse benennt Lars Vom-Cleff zwei zentrale Faktoren, die das Wachstum von CANCOM ausbremsen. Zum einen bleibt die Nachfrage verhalten. Viele Unternehmenskunden halten ihre IT-Budgets weiter zusammen und verschieben Investitionen in Infrastruktur, Hardware und Projekte. Zum anderen ziehen sich die Entscheidungszyklen auf Kundenseite in die Länge. Aufträge werden langsamer vergeben, Projekte werden später gestartet, und das Neugeschäft kommt entsprechend zäher in Gang. Für einen IT-Dienstleister, dessen Umsatz stark von der Investitionsbereitschaft seiner Kunden abhängt, ist genau diese Kombination besonders unangenehm. Die Deutsche Bank sieht hier den Hauptgrund für die vorsichtigere Bewertung.
Warum die Deutsche Bank dennoch am Rating "buy" festhält
Bemerkenswert ist, dass Lars Vom-Cleff trotz der klaren Kritik nicht vom Rating "buy" abrückt. Das zeigt, dass die Deutsche Bank die Probleme bei CANCOM eher als zyklisch und zeitlich begrenzt einstuft und nicht als Zeichen für eine strukturelle Schwäche des Geschäftsmodells. Mit anderen Worten: Die Bank verschiebt den Zeitpunkt der erwarteten Erholung nach hinten, hält die grundsätzliche Investmentthese aber für intakt. Die Senkung des Kursziels auf 27 EUR spiegelt vor allem die gedämpften kurzfristigen Perspektiven wider, während das Rating "buy" signalisiert, dass die Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial sehen, sobald sich das Umfeld aufhellt.
Die Argumente im Überblick
Gegen die Aktie spricht aus Sicht der Deutsche Bank derzeit vor allem, dass die Quartalszahlen keine robuste Erholung zeigen, die Nachfrage der Kunden schwach bleibt und längere Entscheidungszyklen das Wachstum verzögern. Das macht kurzfristige Prognosen unsicherer und erklärt die Senkung des Kursziels von 32 EUR auf 27 EUR. Für die Aktie spricht dagegen, dass Lars Vom-Cleff das Rating "buy" ausdrücklich bestätigt. Die Deutsche Bank traut CANCOM also weiterhin zu, von einer späteren Belebung der IT-Investitionen zu profitieren. Wer einen längeren Anlagehorizont mitbringt, findet in dieser Aktienanalyse daher durchaus ein konstruktives Signal.
Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten
Entscheidend für die weitere Entwicklung der CANCOM-Aktie wird sein, ob sich die Nachfrage in den kommenden Quartalen stabilisiert und die Kunden ihre Entscheidungen wieder zügiger treffen. Erst dann dürfte sich die von der Deutsche Bank erwartete Erholung auch in den Zahlen niederschlagen. Bis dahin bleibt die Aktie anfällig für Enttäuschungen, gerade weil die Erholung nach Einschätzung von Lars Vom-Cleff noch auf wackligen Beinen steht. Anleger sollten daher besonders auf Aussagen des Managements zur Auftragslage, zur Projektpipeline und zur Investitionsbereitschaft der Kunden achten.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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