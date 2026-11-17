In der Aktienanalyse benennt Lars Vom-Cleff zwei zentrale Faktoren, die das Wachstum von CANCOM ausbremsen. Zum einen bleibt die Nachfrage verhalten. Viele Unternehmenskunden halten ihre IT-Budgets weiter zusammen und verschieben Investitionen in Infrastruktur, Hardware und Projekte. Zum anderen ziehen sich die Entscheidungszyklen auf Kundenseite in die Länge. Aufträge werden langsamer vergeben, Projekte werden später gestartet, und das Neugeschäft kommt entsprechend zäher in Gang. Für einen IT-Dienstleister, dessen Umsatz stark von der Investitionsbereitschaft seiner Kunden abhängt, ist genau diese Kombination besonders unangenehm. Die Deutsche Bank sieht hier den Hauptgrund für die vorsichtigere Bewertung.