Niedrigeres Ziel, gleiche Empfehlung: Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff senkt das Kursziel für die Cancom-Aktie von 32 auf 27 Euro und bleibt bei „Buy“. Zum Kurs von 19,74 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich weiter ein Potenzial von rund 37 Prozent.
Cancom-Aktie: Erholung bleibt zerbrechlich – Deutsche Bank senkt das Ziel, bleibt aber beim Kauf
Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff senkt das Kursziel für die Cancom-Aktie von 32 auf 27 Euro. Die Kaufempfehlung „Buy“ behält er bei.
Steckbrief
- Unternehmen
- CANCOM SE
- Handelssymbol
- COK (Xetra)
- Analyst
- Lars Vom-Cleff
- Bank
- Deutsche Bank
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 27 Euro (zuvor 32 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Deutsche Bank zur Cancom-Aktie
Kunden zögern – Vom-Cleff bleibt optimistisch
Lars Vom-Cleff passt sein Ziel nach den Quartalszahlen an, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Cancom ist eines der großen IT-Systemhäuser im deutschsprachigen Raum. Ende Oktober senkte das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 auf 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro, nach zuvor 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro.
Die Ziele für das operative Ergebnis bestätigte Cancom: Das Ebitda soll bei 110 bis 130 Millionen Euro liegen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff zu lesen ist:
Fragile Erholung
Die Quartalszahlen zeigen laut Vom-Cleff, dass die Erholung weiter zerbrechlich ist.
Zögerliche Kunden
Verhaltene Nachfrage und längere Entscheidungszyklen bremsen das Wachstum.
Ergebnisziele stehen
Trotz niedrigerer Umsatzprognose hält Cancom an den Ergebniszielen fest.
Großer Abstand
Auch das gesenkte Kursziel liegt deutlich über dem Kurs.
Aktie deutlich im Minus
Im dritten Quartal sanken Umsatz und Ebitda vorläufigen Zahlen zufolge auf 412,0 Millionen beziehungsweise 24,1 Millionen Euro. Die Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren.
Wettbewerber Bechtle hob dagegen zuletzt seine Prognose an.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Deutsche Bank AG, Analyst Lars Vom-Cleff. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung wurde laut dpa-AFX Analyser am 17.11.2026 erstmals weitergegeben; das Datum der Originalstudie ist nicht angegeben. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 27 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.research.db.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
CANCOM SE (COK): Kaufen, Kursziel 27,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Lars Vom-Cleff, Aktienanalyst, Deutsche Bank AG vom 17.11.2026, 08:05 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lars Vom-Cleff, Aktienanalyst, Deutsche Bank AG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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