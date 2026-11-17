Cancom ist eines der großen IT-Systemhäuser im deutschsprachigen Raum. Ende Oktober senkte das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 auf 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro, nach zuvor 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro.

Die Ziele für das operative Ergebnis bestätigte Cancom: Das Ebitda soll bei 110 bis 130 Millionen Euro liegen.