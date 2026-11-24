Die aktuelle Canadian Solar-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 23. November 2026 ist ein unmissverständliches Warnsignal. Analyst Brian K. Lee halbiert das Kursziel von 10 USD auf 5 USD und bestätigt das Rating "sell". Nach dem dramatischen Kursverlust von 14,9 Prozent auf 4,84 USD liegt die Canadian Solar-Aktie inzwischen sogar unterhalb des neuen Kursziels. Das rechnerische Aufwärtspotenzial beträgt lediglich 3,31 Prozent. Langfristige Chancen ergeben sich insbesondere aus dem weltweit wachsenden Bedarf an erneuerbaren Energien, großen Batteriespeichern und modernen Energieprojekten. Demgegenüber stehen erhebliche Risiken durch Überkapazitäten, Preisverfall, Finanzierungsbedarf, Handelsbarrieren und einen intensiven internationalen Wettbewerb. Die entscheidende Frage lautet, ob Canadian Solar seine technologische und industrielle Kompetenz künftig wieder in nachhaltig positive finanzielle Ergebnisse verwandeln kann. Bis dahin bleibt die Aktie ein hochriskantes Investment mit erheblichem Kursschwankungspotenzial. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten darüber entscheiden, ob am Ende des Tunnels tatsächlich Licht zu sehen ist – oder ob es sich lediglich um die Scheinwerfer des nächsten entgegenkommenden Kurssturzes handelt!

hr bester Börsenfreund glaubt noch immer, Solaraktien könnten nur Richtung Sonne steigen? Dann schicken Sie ihm diesen Artikel! Canadian Solar beweist eindrucksvoll, dass selbst Sonnenenergie keinen Schutz vor der Schwerkraft bietet. Und beim Teilen gilt ausnahmsweise: null Stromkosten, null Kursrisiko und garantiert keine Kurszielsenkung durch Goldman Sachs!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am:24. November 2026

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