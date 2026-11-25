Warum fiel die Cameco Aktie nach den Zahlen?

Wegen eines bereinigten Quartalsverlusts, geringerer Produktion durch die verlängerte Wartung in Key Lake und einer eingeengten Prognose.

Was ist Key Lake?

Die weltgrößte Uranaufbereitungsanlage in Kanada, an der Cameco mehrheitlich beteiligt ist.

Gibt Cameco neue Aktien aus?

Cameco hat ein Programm erneuert, mit dem bis zu eine Milliarde US-Dollar an neuen Aktien ausgegeben werden können.