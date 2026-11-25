Die Cameco Aktie durchlebt einen harten Herbst. Im dritten Quartal 2026 rutschte der kanadische Uranproduzent bereinigt in die Verlustzone – mit einem Minus von 2 Millionen kanadischen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis im Urangeschäft sank um 19 Prozent auf 179 Millionen kanadische Dollar. Nach den Zahlen fiel die Cameco Aktie um gut 12 Prozent. Lichtblick blieb die Beteiligung am Reaktorbauer Westinghouse, deren Ergebnisbeitrag um 15 Prozent auf 143 Millionen kanadische Dollar stieg.
Cameco Aktie: Verlust im Quartal, Key Lake steht still, Milliarden-Aktienprogramm – wie tief fällt der Uran-Riese?
Eine verlängerte Wartung in der weltgrößten Uranmühle kostet Cameco Produktion und Gewinn. Dazu kommt ein Programm für neue Aktien über eine Milliarde Dollar. Was die Cameco Aktie jetzt trägt – und was sie belastet.
Der Engpass
Die weltgrößte Uranmühle steht länger still
Ursache der Schwäche ist eine bewusst verlängerte Wartung der Aufbereitungsanlage Key Lake, in der unter anderem neue Infrastruktur installiert wurde. Die Folge: Camecos Anteil an der Produktion von McArthur River und Key Lake halbierte sich im Quartal auf 1,1 Millionen Pfund, die gesamte Uranproduktion sank um 20 Prozent. Für 2026 engte der Konzern seine Produktionsprognose auf 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund ein, nachdem zuvor bis zu 21,5 Millionen Pfund möglich schienen.
Die Kapitalfrage
Neue Aktien für eine Milliarde
Zusätzlich verunsichert ein Kapitalthema: Am 5. November erneuerte Cameco ein Programm, mit dem das Unternehmen nach eigenem Ermessen neue Aktien für bis zu eine Milliarde US-Dollar über die Börse ausgeben kann. Das würde bestehende Anteile verwässern. Für Einkommensanleger steht dagegen die Jahresdividende von 0,24 kanadischen Dollar je Aktie an, zahlbar am 15. Dezember. Mit den Zahlen zum vierten Quartal im Februar soll sich zeigen, ob Key Lake wieder im Plan läuft.
Die Cameco Aktie leidet unter einem hausgemachten Engpass, nicht unter einem schwachen Uranmarkt. Läuft Key Lake wieder rund, rücken Westinghouse und die langfristige Nachfrage nach Kernenergie zurück in den Vordergrund.
Häufige Fragen zur Cameco Aktie
Warum fiel die Cameco Aktie nach den Zahlen?
Wegen eines bereinigten Quartalsverlusts, geringerer Produktion durch die verlängerte Wartung in Key Lake und einer eingeengten Prognose.
Was ist Key Lake?
Die weltgrößte Uranaufbereitungsanlage in Kanada, an der Cameco mehrheitlich beteiligt ist.
Gibt Cameco neue Aktien aus?
Cameco hat ein Programm erneuert, mit dem bis zu eine Milliarde US-Dollar an neuen Aktien ausgegeben werden können.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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