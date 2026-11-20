Laut Yahoo Finance schloss die Aktie bei 57,99 Dollar nach 61,42 Dollar am Vortag; im Monat steht ein Minus von knapp 28 Prozent, seit Jahresbeginn von 36,5 Prozent. Das Rekordhoch lag nach Motley Fool bei 134,09 Dollar am 28. Januar 2026; der aktuelle Kurs liegt rund 57 Prozent darunter (eigene Rechnung). Ein Fool-Kursfeld zeigte am 13. November noch 70,73 Dollar.

Als Gründe nennt Fool Canada am 18. November schwache Quartalszahlen und Zweifel an der Rechenzentrums-Nachfrage durch Künstliche Intelligenz. Der Kurs hängt bei Cameco stark an Erwartungen: 247wallst nannte Anfang Oktober ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 149 auf Basis der letzten Gewinne und 52 auf Basis der erwarteten.