Die Cameco Aktie (Ticker CCJ an der NYSE, CCO in Toronto, ISIN CA13321L1085) steht nach Yahoo Finance bei 57,99 Dollar, minus 5,6 Prozent zum Vortag und minus 28 Prozent im Monat. Das ist ungewöhnlich, denn der Rohstoff Uran steht auf Rekord: Der Langfristpreis lag Ende Oktober bei 99 Dollar je Pfund. Ein Teil der Antwort liegt in den Q3-Zahlen vom 30. Oktober, die zeigen, dass der Rekordpreis noch nicht bei Cameco ankommt.
Cameco Aktie: Rund 58 Dollar nach 28 Prozent Monatsminus, Förderung 19 Prozent unter Schätzung – wie viel Schuld trägt der Key-Lake-Stillstand?
Die Cameco Aktie (CCJ) verliert rund 28 Prozent im Monat, obwohl der Uran-Langfristpreis mit 99 Dollar je Pfund auf Rekord steht. Der Blick in die Q3-Zahlen zeigt, dass auch die eigene Förderung enttäuschte.
Wir haben das Thema Cameco und Uranpreis bereits mehrfach behandelt. Dieser Text schaut auf einen Punkt, der bisher zu kurz kam: die Fördermenge im dritten Quartal und den Stillstand in der Mine Key Lake.
Cameco Aktie aktuell
Wie tief ist die Cameco Aktie gefallen?
Laut Yahoo Finance schloss die Aktie bei 57,99 Dollar nach 61,42 Dollar am Vortag; im Monat steht ein Minus von knapp 28 Prozent, seit Jahresbeginn von 36,5 Prozent. Das Rekordhoch lag nach Motley Fool bei 134,09 Dollar am 28. Januar 2026; der aktuelle Kurs liegt rund 57 Prozent darunter (eigene Rechnung). Ein Fool-Kursfeld zeigte am 13. November noch 70,73 Dollar.
Als Gründe nennt Fool Canada am 18. November schwache Quartalszahlen und Zweifel an der Rechenzentrums-Nachfrage durch Künstliche Intelligenz. Der Kurs hängt bei Cameco stark an Erwartungen: 247wallst nannte Anfang Oktober ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 149 auf Basis der letzten Gewinne und 52 auf Basis der erwarteten.
Die Q3-Zahlen
Was zeigen die Zahlen vom 30. Oktober?
Nach dem Bericht von Crux Investor lag die Uranproduktion im dritten Quartal bei 3,5 Millionen Pfund, 19 Prozent unter der Prognose von BMO. Grund war ein längerer Wartungsstillstand in Key Lake. Der realisierte Verkaufspreis betrug 65,78 Dollar je Pfund (91,76 kanadische Dollar), rund 31 Dollar unter dem Langfristpreis, weil ältere Verträge mit niedrigeren Preisen noch laufen. Die Kostenprognose für den Verkauf wurde auf 67 bis 70 kanadische Dollar je Pfund angehoben.
Die Yahoo-Zusammenfassung nennt einen bereinigten Nettoverlust von rund 2 Millionen kanadischen Dollar, ein beibehaltenes Ausblick-Ziel für 2026 und stärkere Ergebnisse bei Westinghouse. Die Angaben dort sind KI-gestützt zusammengefasst; Details der Westinghouse-Zahlen konnten wir nicht prüfen.
|Größe
|Wert
|Stand
|Langfristpreis Uran
|99,00 USD/lb
|31.10.2026
|Realisierter Preis Cameco Q3
|65,78 USD/lb
|Q3 2026
|Spotpreis Uran
|nahe 88 USD/lb
|3.10.2026
|Förderung Q3
|3,5 Mio. lb
|19 % unter BMO-Prognose
|Cameco Aktie
|57,99 USD
|Schlusskurs laut Yahoo
Spotpreis zuletzt belegt am 3.10.2026; aktueller Spotpreis liegt uns nicht vor.
Quelle: TradeTech via Crux Investor (3.11.2026), 247wallst (3.10.2026), Yahoo Finance
Uranmarkt
Warum kaufen Versorger nicht mehr Uran?
Laut 247wallst, die TD Cowen zitieren, sank das Volumen der Langfristverträge bis Ende August um 15 Prozent auf knapp 38 Millionen Pfund. Versorger scheuen den hohen Preis. Rechenzentrums-Betreiber fragen nach kurzfristiger Leistung statt nach Kraftwerken, die erst 2037 ans Netz gehen; die Anfragen seien „extremely light“, wird Goldman Sachs zitiert. Der Langfristpreis steigt also bei geringem Vertragsvolumen: Das stützt die Preisreihe, aber nicht automatisch die Menge, die Cameco verkauft.
Rohstoff-Aktien
Was heißt das für Uranaktien und den Rohstoffmarkt?
Uranaktien wie Cameco bündeln drei Risiken: den Rohstoffpreis, die eigene Fördermenge und die Stimmung gegenüber der Kernenergie. Beim Preis läuft es gut, bei Menge und Stimmung nicht. Der Rohstoffmarkt insgesamt steht unter Druck durch Zinsen und Dollar; Gold und Silber fielen am 20. November erneut deutlich. Ob das auch Uranaktien über Liquiditätsverkäufe zieht, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt.
Termine
Was beobachten Anleger als Nächstes?
Crux Investor nennt den 30. November 2026 als nächsten Termin für den Langfristpreis von TradeTech. Dazu kommen Meldungen zur Mine Key Lake, neue Verträge der Versorger und die Stimmung rund um Kernenergie und Rechenzentren. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zur Cameco Aktie
Warum fällt die Cameco Aktie trotz hohem Uranpreis? Nach den Berichten von Fool Canada und Crux Investor belasten schwache Q3-Zahlen, eine niedrigere Förderung und Zweifel an der Nachfrage, während der Langfristpreis bei 99 Dollar je Pfund steht.
Wie hoch ist der Uranpreis? Der Langfristpreis lag am 31. Oktober 2026 bei 99 Dollar je Pfund; der zuletzt von uns belegte Spotpreis nahe 88 Dollar stammt vom 3. Oktober.
Was ist die ISIN der Cameco Aktie? Die ISIN lautet CA13321L1085; der Ticker ist CCJ an der NYSE und CCO in Toronto.
Gibt es eine Cameco Aktie Prognose von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de gibt weder Kursziele noch Handlungsempfehlungen ab.
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