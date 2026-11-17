Die Cameco Aktie (NYSE: CCJ, TSX: CCO, ISIN: CA13321L1085) kommt nicht zur Ruhe: Am Montag fiel das Papier des größten westlichen Uranproduzenten an der New Yorker Börse um 6,7 Prozent auf 65,99 Dollar und schloss damit unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief. Seit dem Hoch von 135,24 Dollar hat sich der Kurs mehr als halbiert. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang gab es nicht, auffällig war aber ein ungewöhnlich hohes Volumen an Put-Optionen, mit denen Anleger auf fallende Kurse setzen oder sich absichern. Der Absturz steht in scharfem Kontrast zum Uranpreis: Langfristige Lieferverträge sind so teuer wie nie seit Beginn der Datenreihe.
Cameco Aktie: Neues 52-Wochen-Tief, obwohl Uran-Verträge so teuer sind wie nie – was steckt hinter dem Absturz?
Die Cameco Aktie ist am Montag um 6,7 Prozent eingebrochen und hat sich seit ihrem Hoch etwa halbiert. Dabei notiert der langfristige Uranpreis auf dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, und KI-Rechenzentren treiben die Nachfrage nach Atomstrom. Was hinter dem Widerspruch zwischen Uranpreis und Uran-Aktien steckt und welche Rolle schwache Quartalszahlen und ein Kapitalprogramm spielen.
Die Ausgangslage
Warum fällt die Cameco Aktie, obwohl der Uranpreis hoch ist?
Der Ausverkauf hat drei Ebenen: einen enttäuschenden Quartalsbericht, die Sorge vor neuen Aktien und den Ausverkauf bei KI-Werten.
Am 30. Oktober legte Cameco Zahlen vor, die den Markt enttäuschten. Der Umsatz lag mit 619 Millionen kanadischen Dollar zwar auf Vorjahresniveau, doch das bereinigte Ergebnis je Aktie sank auf null – Analysten hatten laut Grafa mit rund 0,23 kanadischen Dollar gerechnet. Die Uranproduktion fiel wegen Wartungsarbeiten in der Aufbereitungsanlage Key Lake um 20 Prozent auf 3,5 Millionen Pfund, und der operative Cashflow brach von 156 Millionen auf 3 Millionen kanadische Dollar ein. Cameco engte zudem die Produktionsprognose für 2026 auf 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund ein und hob die Stückkosten an. Die Aktie verlor am Tag der Zahlen fast 8 Prozent.
Hinzu kommt ein Detail, das viele Anleger nervös macht: Cameco hat ein sogenanntes At-the-Market-Programm über bis zu 1 Milliarde US-Dollar erneuert und einen Rahmenprospekt über 3 Milliarden US-Dollar hinterlegt. Damit kann das Unternehmen bei Bedarf schrittweise neue Aktien über die Börse verkaufen. Ob und wann Cameco das nutzt, ist offen – doch allein die Möglichkeit einer Verwässerung lastet auf dem Kurs. Und schließlich gilt Kernkraft als Energiequelle für KI-Rechenzentren. Der Ausverkauf bei Technologieaktien trifft deshalb auch Uran-Aktien, die zuvor als KI-Profiteure gefeiert wurden.
Das große Bild
Wie steht es um den Uranpreis?
Am Uranmarkt zeigt sich ein gespaltenes Bild. Der Spotpreis lag am 16. November bei rund 90,40 Dollar je Pfund und damit etwa 11 Prozent über dem Niveau vom Jahresende 2025 (81,55 Dollar laut Cameco). Viel wichtiger für Produzenten wie Cameco ist aber der Langfristpreis, zu dem Kraftwerksbetreiber ihren Bedarf über Jahre absichern. Diesen Indikator bezifferte TradeTech Ende Oktober auf 99 Dollar je Pfund – den höchsten Wert seit Beginn der Datenreihe 1996. Bereits Anfang Oktober hatte der Langfristpreis das Hoch von 2007 übertroffen.
Die Treiber sind bekannt: Technologiekonzerne wie Meta, Amazon und Microsoft haben Lieferverträge für Atomstrom geschlossen, weltweit sind laut Trading Economics 78 Reaktoren im Bau. Auf der Angebotsseite hat der weltgrößte Produzent Kazatomprom seine Prognose für 2026 um rund 9 Prozent auf 29.697 Tonnen gesenkt und im November bestätigt. Im westafrikanischen Niger hat der Staat die Mine Somaïr des französischen Konzerns Orano übernommen. Uran ist knapp – nur die Uran-Aktien preisen das derzeit nicht ein.
Ein Bremsklotz bleibt allerdings: Die Versorger schließen weniger neue Langfristverträge ab als erwartet. Laut Cameco wurden in den ersten neun Monaten 2026 rund 42 Millionen Pfund langfristig kontrahiert, nach etwa 45 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum – weniger, als die Reaktoren tatsächlich verbrauchen. Der Sprott Physical Uranium Trust hält mit rund 81,7 Millionen Pfund große Bestände, zuletzt ohne erkennbare neue Käufe.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Uran-Spotpreis
|90,40 $/lb
|16.11.2026
|Uran-Langfristpreis (TradeTech)
|99,00 $/lb
|31.10.2026
|Uran-Spotpreis Jahresende 2025
|81,55 $/lb
|31.12.2025
|Cameco Aktie (NYSE)
|65,99 $
|Schluss 16.11.2026
|52-Wochen-Hoch Cameco
|135,24 $
|Market Chameleon
|Cameco-Produktion 2026 (Prognose)
|19,5–20,5 Mio. lb
|30.10.2026
Quelle: Trading Economics; TradeTech; Cameco; Market Chameleon; Stand 16./17.11.2026
Westinghouse
Was bringt die Westinghouse-Beteiligung der Cameco Aktie?
Cameco ist längst mehr als ein Minenbetreiber. Über die 49-Prozent-Beteiligung am Reaktorbauer Westinghouse verdient der Konzern an Brennstoffservice und Kraftwerksbau mit. Im dritten Quartal steuerte Westinghouse ein bereinigtes EBITDA von 143 Millionen kanadischen Dollar bei, nach 124 Millionen im Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet Cameco hier 370 bis 430 Millionen US-Dollar. Die Dividende von 0,24 kanadischen Dollar je Aktie wird am 15. Dezember gezahlt, Stichtag ist der 30. November.
Einschätzung der Redaktion: Die Kombination aus Rekord-Langfristpreisen, Produktionsdisziplin bei Kazatomprom und dem Westinghouse-Geschäft spricht strukturell für den Sektor. Kurzfristig dominieren jedoch Stimmung, Verwässerungssorgen und die Frage, ob die KI-Investitionen das hohe Tempo halten. Die Bank of America hatte im August für 2027 einen Uranpreis von 130 Dollar je Pfund prognostiziert – eine Einschätzung der Bank, nicht von aktiencheck.de, die angesichts des aktuellen Spotpreises sehr ambitioniert wirkt.
Die Termine
Welche Termine sind für Uran-Anleger wichtig?
Dienstag nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für den KI-Strombedarf
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
30. November: Dividenden-Stichtag bei Cameco
Ende November: Monatsend-Preise für Uran von Cameco, UxC und TradeTech
15. Dezember: Auszahlung der Cameco-Dividende
Häufige Fragen zur Cameco Aktie
Warum ist die Cameco Aktie gefallen?
Nach enttäuschenden Quartalszahlen, einem erneuerten Aktienprogramm über bis zu 1 Milliarde US-Dollar und dem Ausverkauf bei KI-nahen Werten; für den Rückgang am Montag gab es keinen konkreten Auslöser.
Wie hoch ist der Uranpreis aktuell?
Der Spotpreis lag am 16. November bei rund 90,40 Dollar je Pfund, der Langfristpreis von TradeTech Ende Oktober bei 99 Dollar.
Was macht Cameco?
Cameco fördert Uran vor allem in Kanada, bietet Brennstoffservices an und hält 49 Prozent am Reaktorbauer Westinghouse.
Gibt es eine Uran Prognose von Banken?
Die Bank of America nannte im August 130 Dollar je Pfund für 2027; die Einschätzung stammt von der Bank.
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