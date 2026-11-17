Warum ist die Cameco Aktie gefallen?

Nach enttäuschenden Quartalszahlen, einem erneuerten Aktienprogramm über bis zu 1 Milliarde US-Dollar und dem Ausverkauf bei KI-nahen Werten; für den Rückgang am Montag gab es keinen konkreten Auslöser.

Wie hoch ist der Uranpreis aktuell?

Der Spotpreis lag am 16. November bei rund 90,40 Dollar je Pfund, der Langfristpreis von TradeTech Ende Oktober bei 99 Dollar.

Was macht Cameco?

Cameco fördert Uran vor allem in Kanada, bietet Brennstoffservices an und hält 49 Prozent am Reaktorbauer Westinghouse.

Gibt es eine Uran Prognose von Banken?

Die Bank of America nannte im August 130 Dollar je Pfund für 2027; die Einschätzung stammt von der Bank.