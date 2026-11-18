Die Cameco Aktie (Ticker: CCO/CCJ, ISIN: CA13321L1085) ist am Dienstag auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen: An der Börse Toronto schloss der Uran-Konzern laut Yahoo Finance bei 92,16 kanadischen Dollar, ein Minus von 2,37 Prozent; im Tagesverlauf rutschte die Aktie bis auf 91,76 Dollar. An der New Yorker Börse lag das Papier zum Handelsschluss um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) laut Kurs-Schnappschüssen bei rund 65 US-Dollar. Damit hat sich die Aktie seit ihrem Rekord im Januar fast halbiert – und das, obwohl der langfristige Uranpreis laut dem Preisdienst TradeTech Ende Oktober mit 99 Dollar je Pfund den höchsten Stand seit Beginn der Datenreihe 1996 erreichte.
Cameco Aktie: Neues 52-Wochen-Tief, obwohl der Uran-Vertragspreis auf Rekord steht – wie passt das zusammen?
Die Cameco Aktie ist am Dienstag in Toronto und New York auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen und hat sich seit dem Januar-Rekord fast halbiert. Dabei notiert der langfristige Uran-Vertragspreis so hoch wie nie seit Beginn der Datenreihe. Was hinter der Kluft steckt, was die Quartalszahlen zeigen und worauf Anleger beim Uran-Konzern jetzt achten.
Der Rohstoff steht auf Rekord, die Aktie auf Jahrestief – diese Kluft ist die eigentliche Geschichte.
Cameco Aktie aktuell
Warum fällt die Cameco Aktie trotz Rekord beim Uranpreis?
Drei Kräfte drücken gleichzeitig auf die Cameco Aktie: schwache Quartalszahlen, eine mögliche Verwässerung und der Abschied der Anleger vom KI-Thema.
Erstens hat Cameco operativ enttäuscht. Im dritten Quartal fiel die Produktion laut Quartalsbericht auf 3,5 Millionen Pfund Uran, weil die Wartung der Aufbereitungsanlage Key Lake länger dauerte als geplant. Der bereinigte Nettoverlust lag bei 2 Millionen kanadischen Dollar nach einem Gewinn von 32 Millionen im Vorjahr, die Barkosten je Pfund stiegen laut Yahoo/TIKR um 62 Prozent. Am Tag der Zahlen, dem 30. Oktober, brach die Aktie laut RTTNews zeitweise um fast 10 Prozent ein.
Zweitens hat Cameco am 5. November sein Programm für Aktienverkäufe über die Börse (At-the-Market) auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar verdoppelt – laut Yahoo/TIKR rund 3,5 Prozent des Börsenwerts. Für Aktionäre bedeutet das eine mögliche Verwässerung.
Drittens leidet Cameco unter einem Stimmungsumschwung. Laut Yahoo/TIKR verlor die Aktie in der Woche bis zum 16. November 12 Prozent, ohne eigene Unternehmensnachrichten, und bewegte sich im Gleichschritt mit KI-nahen Kernkraftwerten wie NuScale und Oklo. Die Hoffnung, Rechenzentren würden einen Atomboom auslösen, hatte die Aktie bis Januar getragen – jetzt zieht das Geld ab. Hinzu kommen die Aussicht auf eine Fed-Zinserhöhung und Renditen zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent, die hoch bewertete Wachstumswerte belasten.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|Cameco (TSX), 17.11.
|92,16 C$
|–2,37 %, 52-Wochen-Tief
|Cameco (NYSE), 17.11.
|rund 65 $
|52-Wochen-Tief
|Rekordhoch (TSX)
|182,72 C$
|29.01.2026
|Uran-Langfristpreis
|99 $/lb
|Rekord, Ende Oktober
|Uran-Spotpreis
|90,25 $/lb
|16.11.
|Produktion Q3
|3,5 Mio. lb
|Key-Lake-Wartung
Abstand zum Rekord: eigene Rechnung auf Basis TSX.
Quelle: Yahoo Finance (TSX, 17.11.), Motley Fool/Robinhood (NYSE, 17.11.), TradingView, TradeTech via Crux Investor (03.11.), Trading Economics (16.11.), Cameco Q3-Bericht (SEC 6-K)
Uranpreis
Wie steht es um den Uranmarkt?
Am Uranmarkt selbst ist von Krise wenig zu sehen. Der Spotpreis lag laut Trading Economics am 16. November bei 90,25 Dollar je Pfund und damit gut 18 Prozent über dem Vorjahr; Anfang November hatte er laut Trading Economics zeitweise den höchsten Stand seit Februar erreicht. Noch wichtiger für Produzenten wie Cameco ist der Langfristpreis, zu dem Energieversorger mehrjährige Lieferverträge abschließen. Er stieg laut TradeTech Ende Oktober auf 99 Dollar – nach vier Monaten bei 97 Dollar. Andere Preisindikatoren nennen rund 98 Dollar.
Die Nachfrage wächst strukturell. Laut Trading Economics hat die Internationale Atomenergiebehörde ihren Ausblick für die Kernkraft angehoben, weltweit sind 78 Reaktoren im Bau. Große Technologiekonzerne wie Meta, Amazon und Microsoft haben Verträge über Atomstrom für Rechenzentren geschlossen. Cameco-Chef Tim Gitzel betonte laut Motley Fool allerdings, KI und Rechenzentren seien „nicht das Fundament“ der Investmentthese für Kernkraft. Für Cameco zählt der Vertragspreis, nicht der Hype.
Das große Bild
Was spricht für die Cameco Aktie und was dagegen?
Cameco hat seine Jahresprognose zuletzt angepasst: Für 2026 erwartet der Konzern laut Quartalsbericht nun 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund Produktion statt bis zu 21,5 Millionen und höhere Stückkosten von 67 bis 70 kanadischen Dollar je Pfund. Der durchschnittlich erzielte Preis soll bei 91 bis 96 kanadischen Dollar liegen. Über die nächsten fünf Jahre hat Cameco im Schnitt mehr als 28 Millionen Pfund jährlich vertraglich gebunden – in einem Markt mit Rekord-Vertragspreisen ist das Fluch und Segen zugleich: Planbarkeit, aber weniger Hebel auf steigende Preise.
Ein zweites Standbein ist die Beteiligung von 49 Prozent am Kernkraftwerksbauer Westinghouse. Für ihn ist laut World Nuclear News ein Börsengang in Vorbereitung, und die US-Regierung hat Partnerschaften für bis zu zehn neue AP1000-Reaktoren vereinbart. Im dritten Quartal schrieb Cameco auf die Westinghouse-Beteiligung allerdings einen Verlust von 24 Millionen kanadischen Dollar.
Termine
Was müssen Cameco Anleger jetzt beobachten?
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Ein falkenhafter Ton dürfte hoch bewertete Wachstums- und Energiewerte weiter belasten.
Ende November: Uranpreis-Indikatoren
TradeTech und UxC veröffentlichen ihre Monatsend-Preise – hält der Rekord beim Langfristpreis?
30. November: Dividenden-Stichtag
Cameco zahlt am 15. Dezember eine Jahresdividende von 0,24 kanadischen Dollar je Aktie.
Offen: Westinghouse-Börsengang
Zeitpunkt und Größe sind noch nicht bekannt.
FAQ
Häufige Fragen zur Cameco Aktie
Warum fällt die Cameco Aktie? Schwache Zahlen zum dritten Quartal, ein verdoppeltes Aktienverkaufsprogramm und die Abkehr vieler Anleger vom KI- und Kernkraftthema drücken die Cameco Aktie auf ein 52-Wochen-Tief.
Wie hoch ist der Uranpreis aktuell? Der Spotpreis lag am 16. November laut Trading Economics bei 90,25 Dollar je Pfund, der Langfristpreis Ende Oktober laut TradeTech bei 99 Dollar – ein Rekord.
Profitiert Cameco vom hohen Uranpreis? Ja, aber verzögert: Ein Großteil der Produktion ist über langfristige Verträge gebunden, neue Verträge zu Rekordpreisen wirken erst über Jahre.
Welche Rolle spielt Westinghouse? Cameco hält 49 Prozent am Reaktorbauer, für den ein Börsengang vorbereitet wird; Zeitpunkt und Größe sind offen.
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