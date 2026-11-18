Schlusskurs Cameco an der TSX am 17.11. (–2,37 %), neues 52-Wochen-Tief (Yahoo Finance) 92,16 C$

Cameco an der NYSE am 17.11., ebenfalls 52-Wochen-Tief (Kurs-Schnappschüsse Motley Fool/Robinhood) rund 65 $

Abstand zum Rekordhoch von 182,72 C$ (29.01.2026) rund –50 %

Uran-Langfristpreis je Pfund Ende Oktober, Rekord seit 1996 (TradeTech) 99 $