Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.
Cameco Aktie: Ein Paradox!
Gute Kaufgelegenheit
Cameco biete derzeit ein gemischtes Bild. Aufgrund der relative schwachen Produktion im dritten Quartal habe der kanadische Konzern Uran auf dem Spotmarkt zukaufen, um die vertraglichen Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Pardoxerweise spiele dann der hohe Uranpreis dem Produzenten nicht in die Karten. Angesichts der guten mittelfristigen Perspektiven biete das aktuelle Kursniveau der Cameco-Aktie jedoch eine gute Kaufgelegenheit, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2026)
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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