Nicht jeder Verlierer hat verloren. Die Caledonia-Investments-Aktie (ISIN: GB00BTNQ8K38, Symbol London: CLDN) gibt am Donnerstagvormittag um 3,63 Prozent auf 375,0 Pence nach und zählt damit zu den FTSE 350 Verlierern – weil sie seit heute ohne zwei Dividenden gehandelt wird.
Caledonia-Investments-Aktie FTSE 350 Verlierer: Minus 3,6 Prozent – doch der Abschlag von fast 24 Pence Dividende erklärt mehr als alles
Die Caledonia-Investments-Aktie fällt am Donnerstagvormittag um 3,6 Prozent und steht auf der Liste der FTSE 350 Verlierer. Der Grund ist technisch: Die Aktie wird erstmals ohne Zwischen- und Sonderdividende von zusammen 23,84 Pence gehandelt. Bereinigt darum liegt sie im Plus.
CLDNCLDN
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|CLDN
|—
|—
|—
FTSE 350 Verlierer Caledonia Investments
Warum die Caledonia-Investments-Aktie fällt: Zwei Dividenden gehen vom Kurs ab
Wer die Aktie am Donnerstag kauft, hat keinen Anspruch mehr auf die angekündigten Ausschüttungen. Der Kurs wird entsprechend niedriger gestellt.
Caledonia Investments hatte am 10. November mit den Halbjahreszahlen zwei Zahlungen angekündigt: eine Zwischendividende von 3,84 Pence je Aktie und eine Sonderdividende von 20,0 Pence. Für beide ist der 26. November der erste Handelstag ohne Dividendenanspruch. Gezahlt wird am 6. Januar 2027.
Die Sonderdividende stammt aus dem Verkauf der Beteiligung am Vermögensverwalter Stonehage Fleming, der Caledonia rund 290 Millionen Pfund einbrachte. Etwa 100 Millionen Pfund davon gehen an die Aktionäre.
Hintergrund
Die Gesellschaft: Familienvermögen an der Börse, mit hohem Abschlag
Caledonia Investments ist eine Beteiligungsgesellschaft, hinter der die Familie Cayzer steht. Sie hält börsennotierte Aktien, Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen und Fondsbeteiligungen. Im ersten Halbjahr erzielte sie eine Gesamtrendite auf den Nettoinventarwert von 5,4 Prozent; Ende Oktober lag dieser bei rund 610 Pence je Aktie.
Abschlag
Die Aktie kostet gut ein Drittel weniger, als die Beteiligungen laut Gesellschaft wert sind. Auch im Zwölfmonatsschnitt lag der Abschlag bei rund 36 Prozent.
Private Beteiligungen
Die drei größten Positionen sind nicht börsennotiert. Ihr Wert wird geschätzt.
Rückkäufe
Im ersten Halbjahr kaufte Caledonia eigene Aktien für 38 Millionen Pfund.
Aktionärsrendite
Im Halbjahr brachte die Aktie 3,1 Prozent, der britische Gesamtmarkt 16,6 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caledonia Investments plc
- Geschäft
- Beteiligungsgesellschaft mit börsennotierten und privaten Anlagen
- ISIN
- GB00BTNQ8K38
- Symbol London
- CLDN
- Kurs London
- 375,0 Pence (−3,63 %)
- Dividendenabschlag
- 23,84 Pence am 26. November 2026
- Nettoinventarwert
- 609,87 Pence (31. Oktober 2026)
- Vorstandschef
- Mat Masters
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Caledonia-Investments-Aktie
Warum ist die Caledonia-Investments-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil sie erstmals ohne die Zwischendividende von 3,84 Pence und die Sonderdividende von 20,0 Pence gehandelt wird.
Haben Aktionäre damit Geld verloren?
Nein. Wer die Aktie vor dem 26. November hielt, erhält die 23,84 Pence am 6. Januar 2027.
Woher kommt die Sonderdividende?
Aus dem Verkauf der Beteiligung an Stonehage Fleming.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.