Caledonia Investments hatte am 10. November mit den Halbjahreszahlen zwei Zahlungen angekündigt: eine Zwischendividende von 3,84 Pence je Aktie und eine Sonderdividende von 20,0 Pence. Für beide ist der 26. November der erste Handelstag ohne Dividendenanspruch. Gezahlt wird am 6. Januar 2027.

Die Sonderdividende stammt aus dem Verkauf der Beteiligung am Vermögensverwalter Stonehage Fleming, der Caledonia rund 290 Millionen Pfund einbrachte. Etwa 100 Millionen Pfund davon gehen an die Aktionäre.