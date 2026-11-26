Die CaixaBank-Aktie (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, deutsches Handelssymbol: 48CA, US-Handelssymbol: CAIXY) zählt am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie der Bank aus Valencia 11,28 Euro, ein Plus von 2,83 Prozent. Damit liegt CaixaBank gleichauf mit Santander an der Spitze der Bankwerte. Die Erholung folgt auf den Rückschlag vom Mittwoch, als Spanien die Bankensteuer bis 2027 verlängerte.
CaixaBank-Aktie IBEX 35 Gewinner: Am stärksten getroffen, jetzt kräftig erholt – die Lage nach der Steuerverlängerung
Die CaixaBank-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt das Papier um 2,83 Prozent auf 11,28 Euro. CaixaBank gilt als die Bank, die von der verlängerten Sondersteuer am stärksten betroffen ist. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn und die Zahlen zur Steuerlast.
IBEX 35 am Morgen
Bankwerte im Fokus: die Erholung nach dem Steuerschock
CaixaBank ist die Bank, auf die Anleger beim Thema Bankensteuer am genauesten schauen. Am Donnerstag führt sie die Erholung der Branche mit an.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Verlängerung der Bankensteuer wurde am 25. November mit dem Real Decreto-ley 43/2026 im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht. Die Regierung erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, das Geld soll in den Wohnungsbau fließen. Die Verordnung muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Den Höchstsatz zahlen die drei Großen Santander, BBVA und CaixaBank.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die CaixaBank-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Der Kursgewinn ist eine Gegenreaktion auf den Mittwoch. Die Verlängerung der Steuer war erwartet worden. Bis September 2026 zahlte CaixaBank 452 Millionen Euro Bankensteuer nach 446 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Nach Berechnungen spanischer Medien entspricht die Abgabe rund 10 Prozent des Jahresgewinns. Weil CaixaBank fast nur in Spanien und Portugal tätig ist, reagiert die Aktie besonders stark auf Nachrichten zur Steuer – nach unten wie nach oben.
Belastung bekannt
Die Steuer war im Kurs weitgehend eingepreist, der Ausverkauf vom Mittwoch wird teils als übertrieben gesehen.
Hohe Abhängigkeit von Spanien
Das macht die CaixaBank-Aktie zum empfindlichsten Wert bei politischen Nachrichten.
Wahl als Wendepunkt
Die Zukunft der Steuer hängt laut spanischen Medien stark von der neuen Regierung nach dem 29. November ab.
Das Unternehmen
CaixaBank: Marktführer im spanischen Privatkundengeschäft
CaixaBank mit Sitz in Valencia ist nach der Übernahme von Bankia Spaniens größte Bank im Privatkundengeschäft. In Portugal ist sie über die Tochter BPI vertreten. Der spanische Staat ist über den Bankenrettungsfonds FROB weiterhin an CaixaBank beteiligt, die Regierung hat die Frist für einen Verkauf bis Dezember 2027 verlängert. Bei der Bankensteuer zahlt CaixaBank wie Santander und BBVA den Höchstsatz von 7 Prozent.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur CaixaBank-Aktie
Warum ist die CaixaBank-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die CaixaBank-Aktie erholt sich von den Verlusten vom Mittwoch, als Spanien die Bankensteuer bis 2027 verlängerte. Die Verlängerung war erwartet worden, deshalb greifen Anleger wieder zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CaixaBank-Aktie?
Die ISIN lautet ES0140609019, die WKN A0MZR4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 48CA gehandelt, in den USA unter CAIXY (OTC).
Wie stark steigt die CaixaBank-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die CaixaBank-Aktie bei 11,28 Euro und damit 2,83 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wie viel Bankensteuer zahlt CaixaBank?
Bis September 2026 waren es 452 Millionen Euro nach 446 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Spanische Medien schätzen die Belastung auf rund 10 Prozent des Jahresgewinns.
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