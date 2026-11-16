Cable-One-Aktie: Warnung vor möglicher Insolvenz – J.P. Morgan bleibt trotzdem neutral

Im dritten Quartal sank der Umsatz von Cable One um 11,7 Prozent auf 332,2 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust betrug 431,8 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 86,5 Millionen ein Jahr zuvor.

Grund waren vor allem nicht zahlungswirksame Abschreibungen von 412 Millionen US-Dollar auf Konzessionen und Firmenwerte, ausgelöst durch den Kurseinbruch.