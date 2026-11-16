Eine ungewöhnlich offene Warnung: Cable One hat erklärt, dass Liquidität und operativer Cashflow nicht ausreichen, um die anstehenden Schuldenfälligkeiten zu decken. J.P.-Morgan-Analyst Sebastiano… bleibt für die Cable-One-Aktie dennoch bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert bei 3,17 US-Dollar.
Cable-One-Aktie: Warnung vor möglicher Insolvenz – J.P. Morgan bleibt trotzdem neutral
Cable One hat offen eingeräumt, dass die Mittel für anstehende Schuldenfälligkeiten nicht reichen. J.P.-Morgan-Analyst Sebastiano… bleibt für die Cable-One-Aktie bei „Hold“, ein Kursziel nennt die Übersicht nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cable One, Inc.
- Handelssymbol
- CABO (NYSE)
- Analyst
- Sebastiano… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Cable-One-Aktie
Bester Kundentrend seit Langem – doch die Schulden drücken
J.P. Morgan bleibt neutral. Der regionale Breitbandanbieter steckt in einer schweren Finanzkrise.
Im dritten Quartal sank der Umsatz von Cable One um 11,7 Prozent auf 332,2 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust betrug 431,8 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 86,5 Millionen ein Jahr zuvor.
Grund waren vor allem nicht zahlungswirksame Abschreibungen von 412 Millionen US-Dollar auf Konzessionen und Firmenwerte, ausgelöst durch den Kurseinbruch.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P. Morgan zu lesen ist:
Liquiditätswarnung
Das Management räumte ein, dass die Mittel für kommende Fälligkeiten nicht ausreichen.
Weniger Ergebnis
Das bereinigte EBITDA sank auf 159,8 Millionen US-Dollar nach 201,9 Millionen.
Kundenverluste bremsen sich
Der Nettoverlust an Kunden sank auf rund 7.500, das beste Ergebnis seit sieben Quartalen.
Hohe Marge
Die bereinigte EBITDA-Marge lag trotz allem bei 48,1 Prozent.
Die Schuldenfrage entscheidet
Operativ zeigen sich erste Lichtblicke bei den Kundenzahlen. Entscheidend für die Aktie ist aber, ob Cable One seine Schulden neu ordnen kann.
Eine Restrukturierung könnte die Aktionäre stark belasten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Sebastiano… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cable One, Inc. (CABO): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Sebastiano… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sebastiano… (Name gekürzt), Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
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