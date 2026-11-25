Was plant BYD in Frankreich?

BYD verhandelt exklusiv über den Kauf des Werks von Ineos Automotive in Hambach. Ein Vertrag liegt noch nicht vor.

Was passiert mit der Ineos-Produktion?

Ineos will Grenadier und Quartermaster ab 2028 in den USA bauen und bis dahin mittelfristig weiter in Hambach fertigen.

Wie viele Werke hat BYD in der EU?

Bisher baut BYD ein Werk im ungarischen Szeged. Hambach wäre das zweite Autowerk in der EU.