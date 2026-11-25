Die BYD Aktie rückt mit einer Nachricht aus Frankreich in den Fokus. Der chinesische Elektroauto-Konzern hat am 24. November bestätigt, dass er exklusiv über den Kauf des Werks von Ineos Automotive im lothringischen Hambach verhandelt. Die Fabrik liegt nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Noch ist nichts unterschrieben: Die Gespräche stehen unter dem Vorbehalt der Konsultation mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen.
BYD Aktie: Exklusivgespräche über das Ineos-Werk in Frankreich – greift der E-Auto-Riese jetzt nach Europa?
BYD verhandelt exklusiv über die Fabrik von Ineos Automotive im lothringischen Hambach, direkt an der deutschen Grenze. Es wäre das zweite Autowerk des chinesischen Konzerns in der EU. Was der Deal für die BYD Aktie bedeutet – und wo die Haken liegen.
Der Deal
Ein Werk mit bewegter Geschichte
Das Werk in Hambach hat eine lange Autogeschichte. Früher liefen dort unter der Regie von Mercedes-Benz Smart-Kleinwagen vom Band, Ende 2020 übernahm Ineos den Standort für seinen Geländewagen Grenadier. Heute baut Ineos dort den Grenadier und den Pick-up Quartermaster. Rund 1.000 Menschen arbeiten in der Fabrik. Wie viele davon BYD übernehmen würde, welche Modelle künftig in Hambach entstehen sollen und wann die Produktion starten könnte, hat der Konzern bislang nicht gesagt. Für die BYD Aktie ist der Deal vor allem ein strategisches Signal.
Hintergrund ist eine Kehrtwende bei Ineos: Der Autobauer des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe will die Produktion von Grenadier und Quartermaster ab 2028 in die USA verlagern. Dort erzielt Ineos nach eigenen Angaben rund 70 Prozent seiner Verkäufe, eine Fertigung vor Ort soll Zölle vermeiden. Kommt der Verkauf zustande, will Ineos „mittelfristig“ weiter in Hambach produzieren. Beide Unternehmen würden sich den Standort also eine Zeit lang teilen.
Die Strategie
Produzieren, wo verkauft wird
Hambach wäre nach Szeged in Ungarn das zweite BYD-Autowerk in der Europäischen Union. Dort sollte die Produktion von Elektroautos nach früheren Angaben von Vizechefin Stella Li im vierten Quartal 2026 anlaufen. Ein geplantes Werk in der Türkei hatte BYD im Sommer auf Eis gelegt und stattdessen nach bestehenden Fabriken in Europa gesucht. Eine eigene Fertigung in der EU hilft, die Ausgleichszölle auf in China gebaute Elektroautos zu umgehen. Zugleich wächst der Absatz: Nach Branchenangaben hat BYD von Januar bis Oktober mehr als 320.000 Fahrzeuge in Europa zugelassen.
Ein fertiges Werk mit eingespielter Belegschaft spart Zeit, die ein Neubau kosten würde. Für BYD ist Hambach eine Abkürzung nach Europa.
Für die BYD Aktie bleibt allerdings offen, wie schnell sich der Kauf auszahlt. Ein Werk, das bisher Geländewagen in kleinen Stückzahlen baut, muss für die Großserie von Elektroautos umgerüstet werden. Dazu kommen politische Fragen: Chinesische Investitionen in Europas Autoindustrie werden in Paris und Brüssel genau beobachtet.
Häufige Fragen zur BYD Aktie
Was plant BYD in Frankreich?
BYD verhandelt exklusiv über den Kauf des Werks von Ineos Automotive in Hambach. Ein Vertrag liegt noch nicht vor.
Was passiert mit der Ineos-Produktion?
Ineos will Grenadier und Quartermaster ab 2028 in den USA bauen und bis dahin mittelfristig weiter in Hambach fertigen.
Wie viele Werke hat BYD in der EU?
Bisher baut BYD ein Werk im ungarischen Szeged. Hambach wäre das zweite Autowerk in der EU.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Ineos Automotive ist nicht börsennotiert.
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