Die Burlington Aktie gehörte am Dienstag zu den auffälligsten Gewinnern an der Wall Street. Im Handelsverlauf stieg das Papier des US-Discounters um gut 9 Prozent auf rund 257 Dollar. Das ist bemerkenswert, denn die Quartalszahlen waren alles andere als makellos.
Burlington Aktie: Prognose gesenkt, Umsatz verfehlt – und trotzdem plus 9 Prozent
Burlington Stores verfehlt die Umsatzerwartungen, senkt den Ausblick für das Weihnachtsquartal und kämpft mit warmem Wetter und teurer Fracht. Die Burlington Aktie springt trotzdem um gut 9 Prozent. Der Grund: ein neues Rückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar und ein Gewinn über der eigenen Prognose. Die Analyse.
Die Zahlen
Warmes Wetter bremst den Umsatz
Im dritten Quartal setzte Burlington 2,93 Milliarden Dollar um, weniger als die von Analysten erwarteten rund 2,98 Milliarden Dollar. Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche stiegen nur um 1 Prozent, am unteren Ende der eigenen Prognose. Als Grund nennt das Unternehmen ungewöhnlich warmes Wetter im Oktober, das den Verkauf von Wintermode bremste. Höhere Fracht- und Treibstoffkosten drückten die Bruttomarge auf 43,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,73 Dollar dennoch über der eigenen Spanne von 1,60 bis 1,70 Dollar.
Für das Weihnachtsquartal erwartet Burlington einen bereinigten Gewinn von 4,85 bis 4,95 Dollar je Aktie, deutlich unter den rund 5,18 Dollar, mit denen der Markt gerechnet hatte. Höhere Fracht- und Treibstoffkosten kosten allein 0,20 Dollar je Aktie. Für das Gesamtjahr liegt die Prognose nun bei 11,70 bis 11,80 Dollar.
Der Grund für die Rally
750 Millionen Dollar für eigene Aktien
Was die Anleger überzeugte, ist das neue Rückkaufprogramm. Der Verwaltungsrat genehmigte zusätzliche Aktienkäufe über 750 Millionen Dollar bis Februar 2029. Im dritten Quartal hatte Burlington bereits rund 291.000 eigene Aktien für 81 Millionen Dollar zurückgekauft. Dazu kommt, dass die Prognose für die vergleichbaren Umsätze im Weihnachtsquartal unverändert blieb. Und an einem Tag, an dem Chipwerte einbrachen, suchten viele Anleger ohnehin Zuflucht im Einzelhandel.
Ein schwaches Quartal, ein starkes Signal: Burlington kauft lieber eigene Aktien, als sich vom Wetter beeindrucken zu lassen.
Die Burlington Aktie wird an der NYSE und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Burlington Aktie
Warum steigt die Burlington Aktie trotz gesenkter Prognose?
Ein neues Rückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar und ein Gewinn über der eigenen Prognose überzeugten die Anleger.
Warum war der Umsatz schwach?
Ungewöhnlich warmes Wetter im Oktober bremste den Verkauf von Wintermode, die vergleichbaren Umsätze stiegen nur um 1 Prozent.
Was erwartet Burlington für das Gesamtjahr?
Einen bereinigten Gewinn von 11,70 bis 11,80 Dollar je Aktie.
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