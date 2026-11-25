Warum steigt die Burlington Aktie trotz gesenkter Prognose?

Ein neues Rückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar und ein Gewinn über der eigenen Prognose überzeugten die Anleger.

Warum war der Umsatz schwach?

Ungewöhnlich warmes Wetter im Oktober bremste den Verkauf von Wintermode, die vergleichbaren Umsätze stiegen nur um 1 Prozent.

Was erwartet Burlington für das Gesamtjahr?

Einen bereinigten Gewinn von 11,70 bis 11,80 Dollar je Aktie.